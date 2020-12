Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A testület azt is jelezte: aggódik a nemzeti és nyelvi kisebbségek ellen irányuló gyűlölet-bűncselekmények és gyűlöletbeszéd „riasztó mértékű” terjedése miatt.","shortLead":"A testület azt is jelezte: aggódik a nemzeti és nyelvi kisebbségek ellen irányuló gyűlölet-bűncselekmények és...","id":"20201217_ep_kisebbsegvedelmi_europai_polgari_kezdemenyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff46858-865e-4e20-9029-e504ecd7e471","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_ep_kisebbsegvedelmi_europai_polgari_kezdemenyezes","timestamp":"2020. december. 17. 16:21","title":"Megszavazta az EP a kisebbségvédelmi jogokról szóló állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt több mint húsz év legtragikusabb hónapja volt az idei november.","shortLead":"Az elmúlt több mint húsz év legtragikusabb hónapja volt az idei november.","id":"20201218_KSH_halal_jarvany_szuletes_nepesedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b50de6-cc17-43bf-a7b1-3a705318f40f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_KSH_halal_jarvany_szuletes_nepesedes","timestamp":"2020. december. 18. 09:19","title":"KSH: a hivatalos koronavírusos eseteken túl is óriásit nőtt a halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"A felújítási támogatás lázban tartja a családokat, hiszen ki hallott már olyat, hogy a felújítási költségek felét utólag megtéríti az állam. A lehetőség beindította sokak fantáziáját, és máris azon megy a tanakodás, hogy miként lehet minél többet nyerni vele. Az alábbiakban összegyűjtöttük a Bankmonitor.hu hitelszakértőihez beérkezett legérdekesebb kérdéseket, és természetesen meg is válaszoljuk azokat. ","shortLead":"A felújítási támogatás lázban tartja a családokat, hiszen ki hallott már olyat, hogy a felújítási költségek felét...","id":"20201219_9_fontos_kerdes_a_felujitasi_tamogatassal_kapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ed8348-dc38-49be-bf1c-ea4acc2d08b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_9_fontos_kerdes_a_felujitasi_tamogatassal_kapcsolatban","timestamp":"2020. december. 19. 09:06","title":"9 fontos kérdés a felújítási támogatással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A földmozgások szeptemberben fokozódtak igazán, akkor egy nap több mint ezer rengést észleltek chilei kutatók az Antarktiszon.","shortLead":"A földmozgások szeptemberben fokozódtak igazán, akkor egy nap több mint ezer rengést észleltek chilei kutatók...","id":"20201217_foldrenges_antarktisz_foldmozgas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1245d7d2-1a72-4f0a-8da6-d1527fbabbf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_foldrenges_antarktisz_foldmozgas","timestamp":"2020. december. 17. 18:25","title":"Pár hónap alatt több mint 30 ezer földrengés rázta meg az Antarktiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"Gyenis Ágnes, Oroszi Babett","category":"360","description":"Elvárható-e a fertőzésekre különösen érzékeny betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozóktól, hogy oltassák be magukat az influenza, majd a koronavírus ellen? Általánosan nem, mert az oltások önkéntesek. Ám van olyan kórház, ahol a dolgozók úgy érzik, ha nem oltatták be magukat, azt igenis szankcionálják, például az év végi jutalmazásban.","shortLead":"Elvárható-e a fertőzésekre különösen érzékeny betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozóktól, hogy oltassák be magukat...","id":"20201218_Oltakozas_az_egeszsegugyben_veszelyeztetettek_es_veszelyeztetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77eafe65-1398-4a3f-bb4b-8319239bde8b","keywords":null,"link":"/360/20201218_Oltakozas_az_egeszsegugyben_veszelyeztetettek_es_veszelyeztetok","timestamp":"2020. december. 18. 16:00","title":"Panasz és cáfolat – Büntethető-e egy kórházi dolgozó, ha nem kapott influenzaoltást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe0989d-d067-49a9-aacf-2b7b4b9deed3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A pesti Belvárosban és a II. kerületben az ingatlanok egymillió forintos négyzetméterára már kevés ahhoz, hogy egy utca felférjen a legdrágábbak tízes toplistájára, a XII. kerületben és a budai Várnegyedben még elég ehhez. A kispesti Kossuth téren olcsóbbak voltak a lakások, mint a Hős utcában. Egy táblázatba raktuk a 23 budapesti kerület 10-10 legdrágább és legolcsóbb utcáját.","shortLead":"A pesti Belvárosban és a II. kerületben az ingatlanok egymillió forintos négyzetméterára már kevés ahhoz, hogy egy utca...","id":"20201218_budapesti_keruletek_legdragabb_es_legolcsobb_utcai_Top_10_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efe0989d-d067-49a9-aacf-2b7b4b9deed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5557f0ff-5768-44b4-a7c6-c37be46ec90f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_budapesti_keruletek_legdragabb_es_legolcsobb_utcai_Top_10_lista","timestamp":"2020. december. 18. 14:33","title":"Elkészítettük a budapesti kerületek legdrágább és legolcsóbb utcáinak Top 10-es listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szavaztak is, meg nem is.","shortLead":"Szavaztak is, meg nem is.","id":"20201218_Frankfurter_Allgemeine_Zeitung_Meg_mindig_nem_vilagos_vane_helye_a_Fidesznek_a_Neppartban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42a7c0d-e197-4c5b-a468-1834dc1cfa21","keywords":null,"link":"/360/20201218_Frankfurter_Allgemeine_Zeitung_Meg_mindig_nem_vilagos_vane_helye_a_Fidesznek_a_Neppartban","timestamp":"2020. december. 18. 07:00","title":"Frankfurter Allgemeine Zeitung: Még mindig nem világos, van-e helye a Fidesznek a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b4db7e-8579-4edc-864d-9daa09001691","c_author":"Michelin","category":"brandcontent","description":"Sokan igyekeznek spórolni a téli gumin, ez azonban nemcsak az autónak nem tesz jót, de potenciálisan életveszélyes is lehet.","shortLead":"Sokan igyekeznek spórolni a téli gumin, ez azonban nemcsak az autónak nem tesz jót, de potenciálisan életveszélyes is...","id":"20201117_Miert_nem_erdemes_elhanyagolni_a_teli_gumicseret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8b4db7e-8579-4edc-864d-9daa09001691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1136f249-52ec-4f1a-9631-73783c6f41ae","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201117_Miert_nem_erdemes_elhanyagolni_a_teli_gumicseret","timestamp":"2020. december. 17. 17:30","title":"Miért nem érdemes elhanyagolni a téli gumicserét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]