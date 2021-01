Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 14 éves lány SMS-ben kért segítséget egy ismerősétől, aki azonnal szólt a rendőröknek. ","shortLead":"A 14 éves lány SMS-ben kért segítséget egy ismerősétől, aki azonnal szólt a rendőröknek. ","id":"20210101_Orakig_fogva_tartotta_14_eves_volt_baratnojet_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d68622-7452-42b0-8944-960f785d6300","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Orakig_fogva_tartotta_14_eves_volt_baratnojet_egy_ferfi","timestamp":"2021. január. 01. 16:52","title":"Órákig tartotta fogva 14 éves volt barátnőjét egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Sikerült megfékezni a járvány terjedését - büszkélkedett el a bolgár egészségügyi miniszter, miután az ünnepek alatt esett az aktív esetszám és az elhunytak száma.","shortLead":"Sikerült megfékezni a járvány terjedését - büszkélkedett el a bolgár egészségügyi miniszter, miután az ünnepek alatt...","id":"20201231_Bulgaria_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7e6679-3272-461d-ad0a-2f12f14f678a","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Bulgaria_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 31. 20:23","title":"Bulgáriában napi 110 koronavírusos halottnál döntöttek úgy, hogy megnyitják az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7803d7b2-9ff3-42a4-8e82-0fcc96db163b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyelőre felmérhetetlen következményekkel járó hackertámadás érte az USA-t és több szövetségesét. Az állítólag az orosz hírszerzéssel kapcsolatban álló hackerek hónapokon át garázdálkodtak az elfoglalt szervereken, amelyekre ismeretlen kémprogramokat telepíthettek. A visszavágás elkerülhetetlennek tűnik.","shortLead":"Egyelőre felmérhetetlen következményekkel járó hackertámadás érte az USA-t és több szövetségesét. Az állítólag az orosz...","id":"202053__oriasi_hackertamadas__kiberhaboru__adokkapok__osi_mesterseg_uj_ruha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7803d7b2-9ff3-42a4-8e82-0fcc96db163b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b928a563-bd37-427d-b27c-1bdd6d3af3ad","keywords":null,"link":"/360/202053__oriasi_hackertamadas__kiberhaboru__adokkapok__osi_mesterseg_uj_ruha","timestamp":"2021. január. 02. 16:00","title":"Hónapokon át barangoltak amerikai számítógépes rendszerekben orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb75d2b-b260-4294-bed2-29dabd4e231f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyivel szemben intézkedtek a rendőrök.","shortLead":"Ennyivel szemben intézkedtek a rendőrök.","id":"20210101_kijarasi_tilalom_megszeges_rendorok_intezkedes_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bb75d2b-b260-4294-bed2-29dabd4e231f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab99319-308d-4ece-aa77-014d1ead4bdf","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_kijarasi_tilalom_megszeges_rendorok_intezkedes_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. január. 01. 12:59","title":"Több mint ezer ember szegte meg a kijárási tilalmat szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2f3c53-3f6c-4ecd-a290-3c8014c429b1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A változások legnagyobb része ahogy szinte minden évben, úgy most is az adózást érinti. Összefoglaltuk a legfontosabb adóváltozásokat, amelyek 2021. január elsején léptek életbe.","shortLead":"A változások legnagyobb része ahogy szinte minden évben, úgy most is az adózást érinti. Összefoglaltuk a legfontosabb...","id":"20210101_Uj_szabalyok_adozas_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c2f3c53-3f6c-4ecd-a290-3c8014c429b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82231a4c-0ba0-4ad9-a538-20896f16ddc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210101_Uj_szabalyok_adozas_2021","timestamp":"2021. január. 01. 10:45","title":"Új szabályokat tanulhatunk az adózásban 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormány 2021-re nem változtatott az üzemanyagok biorészarányán, azonban a következő években fokozatosan nőni fog a fejlett bioösszetevők aránya. ","shortLead":"A kormány 2021-re nem változtatott az üzemanyagok biorészarányán, azonban a következő években fokozatosan nőni fog...","id":"20210102_Novelik_a_fejlett_bioosszetevok_aranyat_az_uzemanyagokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adbe5df-9677-4a48-b8da-94db8cc2bd99","keywords":null,"link":"/cegauto/20210102_Novelik_a_fejlett_bioosszetevok_aranyat_az_uzemanyagokban","timestamp":"2021. január. 02. 08:32","title":"Növelik a fejlett bioösszetevők arányát az üzemanyagokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85542f4-b0c8-4e6a-9512-c34a1e675ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay szerint a járványkezelés és a Szájer-botrány betett a Fidesznek, azonban sima többséggel még így is nyerhet. ","shortLead":"Márki-Zay szerint a járványkezelés és a Szájer-botrány betett a Fidesznek, azonban sima többséggel még így is nyerhet. ","id":"20210101_MarkiZay_Soha_tobbe_nem_lesz_ketharmad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b85542f4-b0c8-4e6a-9512-c34a1e675ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085b072e-c799-4542-9b6c-551df2cb29cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_MarkiZay_Soha_tobbe_nem_lesz_ketharmad","timestamp":"2021. január. 01. 17:53","title":"Márki-Zay: \"Soha többé nem lesz kétharmad\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ac8057-63ab-4014-af14-20b09f6bf2b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újév napját a tengerparton töltötte Jair Bolsonaro és beúszott a rajongók közé.","shortLead":"Újév napját a tengerparton töltötte Jair Bolsonaro és beúszott a rajongók közé.","id":"20210102_A_brazil_elnok_strandolo_tomegekkel_bandazott_ujevkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27ac8057-63ab-4014-af14-20b09f6bf2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644e4a1a-645d-4a49-8081-d4d0c3654bcc","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_A_brazil_elnok_strandolo_tomegekkel_bandazott_ujevkor","timestamp":"2021. január. 02. 11:49","title":"A brazil elnök strandoló tömegekkel bandázott újévkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]