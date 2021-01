Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8c6f169-abdf-4c3a-a6f6-622edd6de292","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az előző évinél harmadával több, közel félmillió autót értékesített tavaly a Tesla.","shortLead":"Az előző évinél harmadával több, közel félmillió autót értékesített tavaly a Tesla.","id":"20210103_Kozel_felmillio_autot_adott_el_2020ban_a_Tesla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c6f169-abdf-4c3a-a6f6-622edd6de292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53cc821-b6f5-4702-92de-17d5a8d5536d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210103_Kozel_felmillio_autot_adott_el_2020ban_a_Tesla","timestamp":"2021. január. 03. 13:23","title":"Közel félmillió autót adott el 2020-ban a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Látszatintézkedésnek tartja a pedagógusok érdekképviselete a tanárok tesztelését; szerintük hétfőtől úgy kell visszamenniük az iskolákba, hogy továbbra is kiszolgáltatott helyzetben lesznek.","shortLead":"Látszatintézkedésnek tartja a pedagógusok érdekképviselete a tanárok tesztelését; szerintük hétfőtől úgy kell...","id":"20210103_pedagogusok_demokratikus_szakszervezete_tiltakozas_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2483c6c5-50ff-41f2-b01b-7856dc0f1278","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_pedagogusok_demokratikus_szakszervezete_tiltakozas_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 03. 16:20","title":"PDSZ: Lazítás helyett szigorítást az iskolákban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5fbfff-1eed-468b-bfd7-cba32feca09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google már sokat tett ellene, böngészője továbbra sem túl kíméletes a számítógépek erőforrásaival. 