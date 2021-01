Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8c6f169-abdf-4c3a-a6f6-622edd6de292","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az előző évinél harmadával több, közel félmillió autót értékesített tavaly a Tesla.","shortLead":"Az előző évinél harmadával több, közel félmillió autót értékesített tavaly a Tesla.","id":"20210103_Kozel_felmillio_autot_adott_el_2020ban_a_Tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8c6f169-abdf-4c3a-a6f6-622edd6de292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53cc821-b6f5-4702-92de-17d5a8d5536d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210103_Kozel_felmillio_autot_adott_el_2020ban_a_Tesla","timestamp":"2021. január. 03. 13:23","title":"Közel félmillió autót adott el 2020-ban a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több rendőr megsérült, amikor fel akarták számolni a rendezvényt.","shortLead":"Több rendőr megsérült, amikor fel akarták számolni a rendezvényt.","id":"20210102_Napokig_tarto_tobb_ezres_nemzetkozi_illegalis_ujevi_buli_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c8ad4b-82f1-4a62-9eec-b63e3c7771ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Napokig_tarto_tobb_ezres_nemzetkozi_illegalis_ujevi_buli_Franciaorszagban","timestamp":"2021. január. 02. 08:50","title":"Napokig tartó, több ezres, nemzetközi illegális újévi buli Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68600fba-4853-4604-a7f8-b8d1b3ada564","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 107 éves nőt köszöntött fel az olasz Lazio tartomány elöljárója.","shortLead":"Egy 107 éves nőt köszöntött fel az olasz Lazio tartomány elöljárója.","id":"20210102_1913ban_szuletett_most_beoltatta_magat_a_koronavirus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68600fba-4853-4604-a7f8-b8d1b3ada564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9851d04-e6c4-47d6-8a84-387302373f42","keywords":null,"link":"/elet/20210102_1913ban_szuletett_most_beoltatta_magat_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. január. 02. 08:37","title":"1913-ban született, most beoltatta magát a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e04fca-9cd6-4ed1-ac45-ed2f62da65f2","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Minden felmérés szerint csökkent a bűnözés, de a korrupció esetében nagy a látencia, pedig összehasonlíthatatlanul nagyobb kárt okoz, mint az összes vagyon elleni bűncselekmény együttvéve. Kerezsi Klára kriminológust, az Országos Kriminológiai Intézet főtanácsadóját kérdeztük.","shortLead":"Minden felmérés szerint csökkent a bűnözés, de a korrupció esetében nagy a látencia, pedig összehasonlíthatatlanul...","id":"202053__kerezsi_klara__biztonsagerzetrol_korrupciorol__szubjektiv_felelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6e04fca-9cd6-4ed1-ac45-ed2f62da65f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c19665-374f-484f-bf57-123552219b85","keywords":null,"link":"/360/202053__kerezsi_klara__biztonsagerzetrol_korrupciorol__szubjektiv_felelem","timestamp":"2021. január. 02. 08:15","title":"Kerezsi Klára: A kelet-európai országokban bocsánatos bűnnek tartják a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 9781 főre emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 9781 főre emelkedett.","id":"20210102_1410_uj_koronavirusfertozottet_talaltak_114_ember_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d090d3b-eb26-4fa3-96f3-dd1336c3240e","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_1410_uj_koronavirusfertozottet_talaltak_114_ember_elhunyt","timestamp":"2021. január. 02. 08:54","title":"1410 új koronavírus-fertőzöttet találtak, 114 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede714e7-b2d1-4860-9940-375bf8782dbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás oldja a szorongást, márpedig szorongásból most sok jutott nekünk. A magányos alkoholfogyasztásnak és szerhasználatnak megvannak a külön veszélyei. Demetrovics Zsolttal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának dékánjával beszélgettünk.","shortLead":"Az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás oldja a szorongást, márpedig szorongásból most sok jutott nekünk. A magányos...","id":"20210102_Fulke_Mashogy_iszunk_a_karanten_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ede714e7-b2d1-4860-9940-375bf8782dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eca518-b2fc-4571-94dc-041ca7f76210","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Fulke_Mashogy_iszunk_a_karanten_alatt","timestamp":"2021. január. 02. 11:00","title":"Máshogy iszunk a karantén alatt – a Fülkében Demetrovics Zsolt addiktológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922920f5-d4c7-49eb-a1b2-413c5e2ab611","c_author":"Frankó Csuba Dea, Veres Rita","category":"360","description":"Az előttünk álló évtized radikális technológiai megoldásairól, várható meglepetéseiről, a robbanásszerűen fejlődő technológiák egymást gerjesztő hatásairól ír társszerzőként jegyzett új könyvében Steven Kotler. És arról, hogyan lehet lépést tartani a változással.","shortLead":"Az előttünk álló évtized radikális technológiai megoldásairól, várható meglepetéseiről, a robbanásszerűen fejlődő...","id":"202053__steven_kotler_jovokutato__konvergalo_innovaciokrol_meglepetesekrol__othat_nagy_innovacio_var_areggeli_kave_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=922920f5-d4c7-49eb-a1b2-413c5e2ab611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9554a84-df9c-4681-bf19-0242338b3133","keywords":null,"link":"/360/202053__steven_kotler_jovokutato__konvergalo_innovaciokrol_meglepetesekrol__othat_nagy_innovacio_var_areggeli_kave_mellett","timestamp":"2021. január. 03. 08:15","title":"Steven Kotler: „Manapság, amikor felkelünk, öt-hat nagy innováció vár a reggeli kávé mellett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712","c_author":"Hont András","category":"360","description":"2020-ra beérett és járványhelyzetben a maga teljességében mutatta meg magát az a szemlélet, ami biztonságos, puha és fájdalommentes életet – safe új világot – követel, a vitákat pedig elutasítja. Vélemény.","shortLead":"2020-ra beérett és járványhelyzetben a maga teljességében mutatta meg magát az a szemlélet, ami biztonságos, puha és...","id":"202053_az_infantilizmus_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129f7358-91e0-4068-b67e-6aaf89f6c4fd","keywords":null,"link":"/360/202053_az_infantilizmus_eve","timestamp":"2021. január. 01. 13:30","title":"Hont: Az infantilizmus éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]