Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy osztrák kutatók vezetésével végzett vizsgálat szerint a Földközi-tenger keleti részén élő fajok nem tudják tartani a lépést a víz erőteljes felmelegedésével: Izrael partjainál bizonyos vízmélységben a honos fajok mintegy 95 százaléka már eltűnt. Ugyanakkor nagy számban jelentek meg a területen trópusi élőlények.","shortLead":"Egy osztrák kutatók vezetésével végzett vizsgálat szerint a Földközi-tenger keleti részén élő fajok nem tudják tartani...","id":"20210106_foldkozi_tenger_biodiverzitas_okologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ca249e-a2b6-4dee-9f8d-7efa9372f930","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_foldkozi_tenger_biodiverzitas_okologia","timestamp":"2021. január. 06. 14:03","title":"Összeomlóban a biodiverzitás a Földközi-tenger keleti részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban már elfogatóparancsot is kiadtak az amerikai elnök ellen. Irak is együttműködik Iránnal.","shortLead":"Korábban már elfogatóparancsot is kiadtak az amerikai elnök ellen. Irak is együttműködik Iránnal.","id":"20210105_Donald_Trump_Iran_Interpol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b09d47-eaed-4e77-a35e-900a7420feb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Donald_Trump_Iran_Interpol","timestamp":"2021. január. 05. 21:44","title":"Donald Trump letartóztatását kéri Irán az Interpoltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfecee2-8653-405f-a355-24b563dcedc2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 21 éves futballista állítja: apja nem szólt bele a döntésébe.","shortLead":"A 21 éves futballista állítja: apja nem szólt bele a döntésébe.","id":"20210105_dardai_palko_mol_fehervar_fc_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebfecee2-8653-405f-a355-24b563dcedc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c5672b-feea-4f3e-bce0-cca25f1e1072","keywords":null,"link":"/sport/20210105_dardai_palko_mol_fehervar_fc_foci","timestamp":"2021. január. 05. 21:49","title":"Dárdai Pál legidősebb fia Fehérváron fog focizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A budapesti török nagykövetség diplomatái is készítettek jelentéseket Recep Tayyip Erdogan török államfő politikai ellenfeleiről. A Nordic Monitor hivatalos iratokra hivatkozó beszámolója szerint a magyarországi akció része az ellenzékieket sújtó átfogó ankarai akciónak.","shortLead":"A budapesti török nagykövetség diplomatái is készítettek jelentéseket Recep Tayyip Erdogan török államfő politikai...","id":"20210106_Erdoganek_Magyarorszagon_is_uldozik_a_rendszer_ellenfeleit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe3660c-b3ac-46e7-99fc-ed7597d07d91","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Erdoganek_Magyarorszagon_is_uldozik_a_rendszer_ellenfeleit","timestamp":"2021. január. 06. 12:08","title":"Török lap: Erdoganék Magyarországon is üldözik a rendszer ellenfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a612b5-e5d8-4a85-953a-a25ed596b0d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakértők a vírus eredetét kutatnák az országban. ","shortLead":"A szakértők a vírus eredetét kutatnák az országban. ","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kina_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4a612b5-e5d8-4a85-953a-a25ed596b0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cefa21-1222-4325-8afe-5ecd2bc3b7c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kina_who","timestamp":"2021. január. 05. 21:21","title":"Kína még mindig nem engedi be az Egészségügyi Világszervezet kutatócsoportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d89a877-e27a-41d8-a56e-3fb59d9c3115","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor 2024-2025-ben állíthatja Föld körüli pályára a NASA a SPHEREx nevű űrtávcsövet, ami 10 milliárd fényévre tud majd elnézni.","shortLead":"Valamikor 2024-2025-ben állíthatja Föld körüli pályára a NASA a SPHEREx nevű űrtávcsövet, ami 10 milliárd fényévre tud...","id":"20210106_nasa_spherex_urtavcso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d89a877-e27a-41d8-a56e-3fb59d9c3115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1d671b-f499-4e50-b960-5e99618ac3d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_nasa_spherex_urtavcso","timestamp":"2021. január. 06. 13:16","title":"Megmutatta a NASA az űrtávcsövet, amivel az univerzum keletkezését fogja kutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"64 nappal az amerikai elnökválasztás után ki lehet hirdetni: Joe Biden úgy kormányozhat legalább két éven át, a következő félidős választásig, hogy a Demokrata Pártnak többsége van a Képviselőházban és a Szenátusban is. Utolsóként Georgia döntött a két szenátoráról, nagy meglepetésre két demokratát választottak meg.","shortLead":"64 nappal az amerikai elnökválasztás után ki lehet hirdetni: Joe Biden úgy kormányozhat legalább két éven át...","id":"20210106_usa_szenatus_georgia_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563df1c3-efbc-4d71-b4b1-2a8c25c79c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_usa_szenatus_georgia_valasztas","timestamp":"2021. január. 06. 22:35","title":"Eldőlt: a demokratáké lesz a többség az USA törvényhozásában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a933cde1-b225-4f68-9e42-0da4ac4ff1f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség közlése szerint az eddig ismert áldozat mellett egy nő és két férfi is életét vesztette, egyelőre nem tudni, mi okozta a halálukat.","shortLead":"A rendőrség közlése szerint az eddig ismert áldozat mellett egy nő és két férfi is életét vesztette, egyelőre nem...","id":"20210107_Zavargas_Capitolium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a933cde1-b225-4f68-9e42-0da4ac4ff1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1a82d8-8f4a-4f40-9da2-2efe6a462898","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Zavargas_Capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 06:20","title":"Négy halottja van a capitoliumi zavargásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]