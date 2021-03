Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akkor hozták a döntést arról, hogy nem kell annyi a Pfizer oltóanyagából, amikor 2 millió adag orosz vakcinára szerződtek.","shortLead":"Akkor hozták a döntést arról, hogy nem kell annyi a Pfizer oltóanyagából, amikor 2 millió adag orosz vakcinára...","id":"20210316_szlovakia_lemondott_3_millio_adag_pfizer_vakcinarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2759d2ab-7d61-4500-9b30-6efb20ad1d6a","keywords":null,"link":"/vilag/20210316_szlovakia_lemondott_3_millio_adag_pfizer_vakcinarol","timestamp":"2021. március. 16. 17:16","title":"3 millió adag Pfizer-vakcinát engedett elúszni Szlovákia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32acf4a-9998-4996-8807-495ec766acd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy gondolja az Apple, hogy annyira strapabíró lett az iPhone 12, hogy olyan megpróbáltatásokat is kiáll, amelyeknek ritkán vannak okostelefonok kitéve.","shortLead":"Úgy gondolja az Apple, hogy annyira strapabíró lett az iPhone 12, hogy olyan megpróbáltatásokat is kiáll, amelyeknek...","id":"20210318_apple_reklam_konyhai_strapateszt_iphone12","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d32acf4a-9998-4996-8807-495ec766acd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f554583b-f2b5-4d4b-9832-10a8a551c6ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_apple_reklam_konyhai_strapateszt_iphone12","timestamp":"2021. március. 18. 09:33","title":"Rendhagyó tortúrateszten az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a25dbc5-9031-4eab-87f6-05384d5f2d67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komposztálható bambuszból készült közlekedési táblákat helyeztek ki Bécsben. ","shortLead":"Komposztálható bambuszból készült közlekedési táblákat helyeztek ki Bécsben. ","id":"20210317_bambuszbol_keszult_Kresztablak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a25dbc5-9031-4eab-87f6-05384d5f2d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70bae25-baa0-4e72-b69b-6e93ab4a1a94","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_bambuszbol_keszult_Kresztablak","timestamp":"2021. március. 17. 09:04","title":"Jöhetnek a bambuszból készült KRESZ-táblák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az élelmiszerhulladékot most is világszerte hasznosítják, igaz, metángáz formájában. Egy csapat tudós azonban úgy látja: másfajta felhasználás is létezik, amivel tovább enyhíthetnénk a környezetre nehezedő terhet.","shortLead":"Az élelmiszerhulladékot most is világszerte hasznosítják, igaz, metángáz formájában. Egy csapat tudós azonban...","id":"20210317_metangaz_paraffin_elelmiszerhulladek_karosanyag_uzemanyag_repulok_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9114e22a-7366-4cba-b88f-6064fcd289b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_metangaz_paraffin_elelmiszerhulladek_karosanyag_uzemanyag_repulok_repules","timestamp":"2021. március. 17. 10:34","title":"Radikálisan csökkenthető a károsanyag-kibocsátás a kidobott ételekből készült üzemanyaggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy most nyilvánosságra hozott jelentés szerint Oroszország és Irán is megpróbálta befolyásolni a 2020-as amerikai elnökválasztási kampányt. A demokrata elnök erre reagált most.","shortLead":"Egy most nyilvánosságra hozott jelentés szerint Oroszország és Irán is megpróbálta befolyásolni a 2020-as amerikai...","id":"20210317_joe_biden_vlagyimir_putyin_amerikai_elnokvalasztas_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b712937-ebfd-415f-86a0-fa1f4e283f29","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_joe_biden_vlagyimir_putyin_amerikai_elnokvalasztas_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 17. 16:07","title":"Biden: Putyin egy lelketlen gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0198f458-d6fb-483a-bf92-4d21c62263cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon gyorsan terjed a brit variáns, 300 ezer felett van az aktív fertőzöttek száma. Bezárnak az üzletek, a kulturális intézmények és a szállodák.","shortLead":"Nagyon gyorsan terjed a brit variáns, 300 ezer felett van az aktív fertőzöttek száma. Bezárnak az üzletek, a kulturális...","id":"20210317_lengyelorszag_szigoritas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0198f458-d6fb-483a-bf92-4d21c62263cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14566217-102f-414c-984f-64472320a771","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_lengyelorszag_szigoritas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 17. 16:52","title":"Kiterjesztik a járványügyi szigorításokat Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leghíresebb természettudós szerint amíg vigyázunk a bolygóra, nem várható katasztrófa.","shortLead":"A leghíresebb természettudós szerint amíg vigyázunk a bolygóra, nem várható katasztrófa.","id":"20210318_dinoszauruszok_kihalas_dinok_david_attenborough","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95d19a1-2bb4-406a-907e-d523a7c58e9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_dinoszauruszok_kihalas_dinok_david_attenborough","timestamp":"2021. március. 18. 10:03","title":"Egy 4 éves kisfiú megkérdezte David Attenboroughtól, mi is úgy járunk-e majd, mint a dinók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e765cc53-eb8e-418f-a7dc-111d9a4186c6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kétszer annyit költhetett az elnöki kampányára, mint amennyi a megengedett.","shortLead":"Kétszer annyit költhetett az elnöki kampányára, mint amennyi a megengedett.","id":"20210317_Ujabb_pert_kapott_a_nyakaba_Sarkozy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e765cc53-eb8e-418f-a7dc-111d9a4186c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8da019-7caa-4606-808f-7479adc3816d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Ujabb_pert_kapott_a_nyakaba_Sarkozy","timestamp":"2021. március. 17. 14:14","title":"Újabb pert kapott a nyakába Sarkozy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]