Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fdfb120-15d9-49a8-bf47-ee1aeaafb2c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","id":"20210327_Az_on_segiteseget_keri_a_rendorseg_hogy_megtalalja_a_ferfit_aki_velhetoen_ok_nelkul_rongalt_meg_egy_kocsit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fdfb120-15d9-49a8-bf47-ee1aeaafb2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0caf23d7-68da-447d-aa02-be9f77279bd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Az_on_segiteseget_keri_a_rendorseg_hogy_megtalalja_a_ferfit_aki_velhetoen_ok_nelkul_rongalt_meg_egy_kocsit","timestamp":"2021. március. 27. 15:16","title":"Az ön segítéségét kéri a rendőrség, hogy megtalálja a férfit, aki vélhetően ok nélkül rongált meg egy kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c898ebca-c9e0-49a8-ae4b-493357b2c96d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bőven 600 lóerő feletti négyajtós kupé az Autobahn új uralkodója lehet.","shortLead":"A bőven 600 lóerő feletti négyajtós kupé az Autobahn új uralkodója lehet.","id":"20210326_ha_keves_a_bmw_m8_324_kmhig_gyorsul_az_uj_alpina_b8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c898ebca-c9e0-49a8-ae4b-493357b2c96d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd8037f-56fa-4cd2-8455-c036afd8705b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_ha_keves_a_bmw_m8_324_kmhig_gyorsul_az_uj_alpina_b8","timestamp":"2021. március. 26. 07:59","title":"Ha esetleg lassú a BMW M8: 324 km/h-ig gyorsul az új Alpina B8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20210327_Ismet_10_ezer_felett_a_fertozottek_szama_elhunyt_253_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4743f56c-8fa4-40fd-86c1-6dda1699ac34","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Ismet_10_ezer_felett_a_fertozottek_szama_elhunyt_253_beteg","timestamp":"2021. március. 27. 09:23","title":"Ismét 10 ezer felett az új fertőzöttek száma, elhunyt 253 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indoklás szerint, így már tudnak segíteni nem infektológus orvosok a koronavírusos betegek ellátásában.","shortLead":"Az indoklás szerint, így már tudnak segíteni nem infektológus orvosok a koronavírusos betegek ellátásában.","id":"20210326_orvos_Romania_koronavirus_muhiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79d9582-bc7d-434c-8d80-bedf2af50da8","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_orvos_Romania_koronavirus_muhiba","timestamp":"2021. március. 26. 17:57","title":"Nem vádolhatók műhibával a Covid-osztályon segédkező orvosok Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1a017f-043e-41a5-a39e-29c74e26d1fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háziorvosok Online Szervezetének alapítója egyeztetett a Kórházi Főigazgatósággal.","shortLead":"Háziorvosok Online Szervezetének alapítója egyeztetett a Kórházi Főigazgatósággal.","id":"20210326_Bekassy_haziorvosok_berendeles_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a1a017f-043e-41a5-a39e-29c74e26d1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfadee98-3abe-4c28-bcf3-d40a0b5f7eae","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Bekassy_haziorvosok_berendeles_covid","timestamp":"2021. március. 26. 18:50","title":"Békássy: Csak végső esetben rendelnek be háziorvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05316e5-1775-447b-a609-677db62e22fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint felmondta az állam a Szabolcs utcai hajléktalankórház épületének bérleti szerződését. A lépés miatt nem csak a hajléktalanok ellátása kerül veszélybe a drámai járványhelyzetben – írta.","shortLead":"A főpolgármester szerint felmondta az állam a Szabolcs utcai hajléktalankórház épületének bérleti szerződését. A lépés...","id":"20210326_karacsony_gergely_hajlektalanok_jarvanyhelyzet_korhaz_szabolcs_utca_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f05316e5-1775-447b-a609-677db62e22fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b03804-e0b6-4404-b65d-ece0e69c68b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_karacsony_gergely_hajlektalanok_jarvanyhelyzet_korhaz_szabolcs_utca_budapest","timestamp":"2021. március. 26. 10:41","title":"Karácsony: Tomboló járvány idején akarják bezárni a hajléktalanok kórházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626bd380-75c4-440f-a868-50c124a8781c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a lista arról, mely utónevek voltak a legnépszerűbbek a szülők körében tavaly; az élbolyban nincs változás, de felkerültek új nevek is a toplistára.","shortLead":"Megjelent a lista arról, mely utónevek voltak a legnépszerűbbek a szülők körében tavaly; az élbolyban nincs változás...","id":"20210326_Toplista_ujszulottek_utonevek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=626bd380-75c4-440f-a868-50c124a8781c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c1fd80-bcad-429c-954a-921d35f17261","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Toplista_ujszulottek_utonevek","timestamp":"2021. március. 26. 13:09","title":"Zejnep, Nina, Nátán, Laurent: megjött a toplista, milyen neveket kaptak a tavaly született gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9264ade2-d031-442c-ab04-1dbc817c9bec","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Néhányan nem kisebb feladatra vállalkoznak, mint az újjászületésre, mások történelmet készülnek írni. És lesz valaki, aki a szívét lecsupaszítva száll be ebbe az öldöklő játékba. Öt arc, öt történet, amely nemcsak verseny-, hanem emberi szempontból is érdekes lehet az idei Forma–1-es szezonban.","shortLead":"Néhányan nem kisebb feladatra vállalkoznak, mint az újjászületésre, mások történelmet készülnek írni. És lesz valaki...","id":"20210326_forma1_hamilton_alonso_vettel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9264ade2-d031-442c-ab04-1dbc817c9bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2fe4a8-c2e3-47ff-9ca7-dcfc252b1b60","keywords":null,"link":"/elet/20210326_forma1_hamilton_alonso_vettel","timestamp":"2021. március. 26. 20:00","title":"Hamilton letérdel, Alonso visszaül, Vettel átáll – rég tűntek ilyen izgalmasnak a Forma–1 arcai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]