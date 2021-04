Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy nappal az után, hogy Oszaka vezetői azt mondták, a járvány miatt elképzelhető, hogy azt kérik, ne haladjon ott át az olimpiai láng, a szervezők arról beszéltek, dolgoznak, hogy ne kelljen változtatni az útvonalon.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Oszaka vezetői azt mondták, a járvány miatt elképzelhető, hogy azt kérik, ne haladjon ott át...","id":"20210402_olimpiai_lang_japan_oszaka_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2159ac-994f-4a0f-9571-18b659944969","keywords":null,"link":"/sport/20210402_olimpiai_lang_japan_oszaka_virus","timestamp":"2021. április. 02. 16:55","title":"Eljuthat-e az olimpiai láng a harmadik legnagyobb japán városba, ha a városvezetés szerint is veszélyes lenne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b875dd-89f2-48d3-9f08-e5ab3482b14d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hét alatt 302 brit halt meg a koronavírus miatt, ami tavaly szeptember óta a legalacsonyabb heti halálozási szám. Az országon belül külön kiszámították Angliára a reprodukciós rátát, és ez alapján úgy tűnik, a legrosszabb esetben is csak stagnálni fog a közeljövőben az ottani fertőzésszám.","shortLead":"Egy hét alatt 302 brit halt meg a koronavírus miatt, ami tavaly szeptember óta a legalacsonyabb heti halálozási szám...","id":"20210402_Visszaszoruloban_van_a_jarvany_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29b875dd-89f2-48d3-9f08-e5ab3482b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0c7124-65ea-49c6-9c01-466ae49815d8","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_Visszaszoruloban_van_a_jarvany_NagyBritanniaban","timestamp":"2021. április. 02. 21:45","title":"Visszaszorulóban van a járvány Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4786140-1370-4fec-b0dc-7b55ee515fae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A teljesen önjáró, LoadRunner névre keresztelt robotok akár 30 kilogrammnyi rakományt is képesek elcipelni, ám az igazi újdonság az, ahogy lerakják a szállított csomagot.","shortLead":"A teljesen önjáró, LoadRunner névre keresztelt robotok akár 30 kilogrammnyi rakományt is képesek elcipelni, ám az igazi...","id":"20210402_loadrunner_logisztika_raktar_anyagmozgatas_fraunhofer_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4786140-1370-4fec-b0dc-7b55ee515fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33b93d2-6890-4ed6-b710-2d44e2e905aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_loadrunner_logisztika_raktar_anyagmozgatas_fraunhofer_intezet","timestamp":"2021. április. 02. 12:03","title":"Videó: Száguldozó robotokat fejlesztettek a németek, így bánhatnak majd a csomagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A háziorvosok a hosszú hétvégén is küldhetik az embereket, az oltópontok nyitva lesznek.","shortLead":"A háziorvosok a hosszú hétvégén is küldhetik az embereket, az oltópontok nyitva lesznek.","id":"20210402_husvetkor_is_oltanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7234dffa-c4f1-471b-9d84-03e2979babc5","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_husvetkor_is_oltanak","timestamp":"2021. április. 02. 11:59","title":"Húsvétkor sem állnak le az oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök arról beszélt, hogy a vírus húsvétkor sem pihen, most is védekezni kell ellene.","shortLead":"A miniszterelnök arról beszélt, hogy a vírus húsvétkor sem pihen, most is védekezni kell ellene.","id":"20210403_orban_viktor_koronavirus_jarvany_vedooltas_husvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79b1a0d-8864-4e6f-b35f-ae3aa7d6e25c","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_orban_viktor_koronavirus_jarvany_vedooltas_husvet","timestamp":"2021. április. 03. 11:32","title":"Orbán: 83 ezer embert oltunk be ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Éhségsztrájkba kezdett a fogva tartásának körülményei miatt Alekszej Navalnij. A legismertebb orosz ellenzéki már alig tud járni, ügyvédei szerint nem kap megfelelő orvosi ellátást. ","shortLead":"Éhségsztrájkba kezdett a fogva tartásának körülményei miatt Alekszej Navalnij. A legismertebb orosz ellenzéki már alig...","id":"20210402_navalnij_munkatabor_politikai_fogoly_putyin_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0eb60f3-e251-4e4c-a531-ab446ec40cc2","keywords":null,"link":"/360/20210402_navalnij_munkatabor_politikai_fogoly_putyin_oroszorszag","timestamp":"2021. április. 02. 16:35","title":"Nehéz sors vár Navalnijra az egyik leghírhedtebb orosz munkatáborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8780de7e-bed1-4d21-911b-d7ba8f15a657","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész Facebookon jelentkezett be a balesete után, mint írta, sérülés nélkül megúszta.","shortLead":"A színész Facebookon jelentkezett be a balesete után, mint írta, sérülés nélkül megúszta.","id":"20210402_Bereczki_Zoltan_M7es_negyes_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8780de7e-bed1-4d21-911b-d7ba8f15a657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f252dc-8ab6-4417-8775-3edc1011f9ba","keywords":null,"link":"/kultura/20210402_Bereczki_Zoltan_M7es_negyes_baleset","timestamp":"2021. április. 02. 17:49","title":"Bereczki Zoltán ült az M7-esen négyes balesetet szenvedő autók egyikében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c47c3ee-f31e-42c9-b3f5-499679a55d99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró 968 CS egészen feltűnő jelenségnek számít a közutakon. ","shortLead":"Az új tulajdonosra váró 968 CS egészen feltűnő jelenségnek számít a közutakon. ","id":"20210404_pirosnal_is_pirosabb_ez_a_28_evesen_ujszeru_elado_porsche_968_cs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c47c3ee-f31e-42c9-b3f5-499679a55d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f99ac1-4bbd-40b6-9972-273cbb2a8c98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210404_pirosnal_is_pirosabb_ez_a_28_evesen_ujszeru_elado_porsche_968_cs","timestamp":"2021. április. 04. 06:41","title":"Pirosnál is pirosabb ez a 28 évesen újszerű, éppen eladó Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]