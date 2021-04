Tóthné Laura a sokadik megosztója volt annak a photosoppolt képnek, amelyen Semjén Zsolt halott gólyákkal látható, és amely miatt a jobboldali publicista pellengérre állította. A hvg.hu-nak arról beszélt: mocskolódó üzeneteket is kap azóta.

Tóthné Laura egy hétköznapi ember, aki eddig soha nem szerepelt a médiában. Nem közszereplő, csak egy nő, aki vasárnap - ahogy emberek milliói - leült a Facebook elé, és elmondása szerint megosztott egy posztot, amit a falán látott. A poszt arról szólt, hogy Semjén Zsolt gólyákat öl. Nem tudta, hogy ez hazugság, azt mondta, a képet nem ő készítette, csak szembejött vele. Nem sokkal később Bayer Zsolt jobboldali publicista már egy hosszú posztban gyalázta Laurát, amelyben leírta azt is, hogy hol él. Gazembernek nevezte, és arra kérte a rajongóit, hogy "keressék fel". Laura azóta se érti, hogy a több ezer megosztóból miért épp ő került célkeresztbe, azóta mindenesetre mocskolódó üzeneteket kap, és fogalma sincs, mi fog történni, ha Bayer rajongói megteszik, amire a publicista kérte őket. A hvg.hu megkérdezte Tóthné Laurát a történtekről.

hvg.hu: Először is tisztázzuk. A képet Semjén Zsoltról és a lelőtt gólyákról nem ön készítette?

Tóthné Laura: Nem.

hvg.hu: Azt se tudta, hogy a kép hamis, hogy amit ábrázol, az nem igaz?

T. L.: Nem. Honnan tudtam volna? Nekem nem tűnt fel, hogy nem igazi.

hvg.hu: Akkor hogy jön ön a képbe?

T. L.: Fogalmam sincs. Én csak láttam a falamon egy képet, amit megosztottam. Ennyi történt. Vasárnap este osztottam tovább, én voltam a háromezernégyzázötödik megosztója a képnek. Hogy miért én lettem kipécézve, azt nem tudom.

hvg.hu: Akkor nem is ön volt az első megosztója?

T. L.: Nem. Egy ismerősön oldalán találkoztam a képpel, aztán megosztottam, mindenféle komment nélkül. Azután lefeküdtem aludni, reggel pedig elmentem dolgozni. Közben néha-néha rápillantottam a telefonomra, és láttam, hogy sokan ismerősnek jelöltek, meg rengeteg messenger üzenet jött, de mivel én nem szoktam napközben nézegetni a telefonom, este nyitottam meg ezeket az üzeneteket. Az első az volt, hogy valaki elküldte Bayer Zsolt írását, hozzátéve, hogy rólam is szó van benne. Ekkor állt össze a kép.

hvg.hu: Bayer Zsolt azt írta, meg kell keresni a megosztókat és elbeszélgetni velük, és önt nevesíti is, leírta, hogy hol él. Személyesen zaklatták már?

T. L.: Még nem.

hvg.hu: Fél attól, hogy ebből komolyabb baja lesz?

T. L.: Nem is a félelem a jó szó, de nincs rá megfelelő kifejezésem. Zaklatott és dühös vagyok, mert nem értem, miért én kerültem ilyen helyzetbe, mikor a légynek se ártottam soha.

hvg.hu: Milyen egyéb üzenetek jöttek?

T. L.: Mocskolódóak. Te gané állat, mocskos libsi, feljelentünk és hasonlók. Ilyenek jönnek még most is. Valószínűleg az se csitítja a kedélyeket, hogy tegnap állítólag a Hír TV 8 órás adásában is benne voltam. Egy ismerősöm írt a Messengeren, hogy "benne vagy a tévében". Még nem néztem meg. (Valóban, a Sajtóklub beszélgetését kezdték ezzel, ahol a műsorvezető, Bayer Zsolt ismét megnevezte a nőt - a szerk.)

hvg.hu: Korábban szerepelt már a médiában?

T. L.: Nem, dehogy. Én egy hétköznapi nő vagyok, aki reggel felkel, elmegy dolgozni, este hazajön, ha nagy ritkán van egy szabadnapja, akkor azt eltölti a párjával. Ennyi. Semmi extra nincs velem, jóformán mondhatom, hogy az elmúlt egy évben ha háromszor kitettem a lábam a városból.

hvg.hu: Ismeri valahonnan Bayer Zsoltot?

T. L.: Nem, sehonnan. Életemben nem találkoztam vele. Hogy miért rólam szól a posztja, fogalmam sincs.

hvg.hu: Bayer Zsolt megkereste, mielőtt írt önről?

T. L.: Nem.

hvg.hu: Gondolta valaha, hogy ilyen helyzetbe kerül?

T. L.: Nem.

hvg.hu: Mit szeretne ezek után?

T. L.: Abban reménykedem, hogy semmi bajom nem lesz ebből. Én ugyanis nem tettem semmi rosszat.

hvg.hu: Tervezi, hogy beszél Bayer Zsolttal?

T. L.: Ezen még nem gondolkodtam.

Bayer Zsolt posztja egyébként jelenleg több mint 965 lájknál és 166 megosztásnál tart. Semjén Zsolt a kép miatt feljelentést tett. A hamisított fotót egyébként Dániel Péter politikai aktivista tette be a Tiltakozunk a Klubrádió elhalgattatása ellen! nevű Facebook-csoportba, ő a 444-nek azt mondta: "Egy neve elhallgatását kérő magyarországi kontaktom küldte priviben. Sok anyagot kapok ilyen módon, mert én le is hozom ezeket. Kapcsolatom szerint ez Magyarországon készült. A képet pedig készen kaptam. A csoportjainkban már 200 ezernél is többen látták. (...) Örülök, ha ezzel ki tudtam b... a sz.. g… Semj....”

Még kedden megkerestük Bayer Zsoltot e-mailen. Azt kérdeztük tőle, hogy miért Tóthné Laurát emelte ki a képek megosztói közül a posztjában, mi volt az oka annak, hogy éppen őt említi meg névvel a posztjában és kéri a rajongóit, hogy "keressék fel". Azt is szerettük volna Bayertől megtudni, hogy tervezi-e, hogy módosítja a posztot, ha kiderül, hogy a posztot nem Laura készítette/terjesztette el/csak egy volt a sok megosztó közül. Cikkünk megjelenéséig Bayer Zsolt nem válaszolt.