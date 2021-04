Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív esetszám, a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma is csökken, de a halálozások száma még mindig nagyon magas.","shortLead":"Az aktív esetszám, a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma is csökken, de a halálozások száma még mindig...","id":"20210421_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad2da19-cea4-40bf-a067-54009be46d76","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. április. 21. 08:47","title":"207 újabb áldozata van a koronavírusnak, 3,36 millió embert beoltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678526bf-c281-4aac-be9a-bd69225e6a13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 22-e helyett szeptember végéig is tarthat a veszélyhelyzet, de ha a kormány a járványhelyzet ismeretében úgy dönt, akkor hamarabb is véget érhet.","shortLead":"Május 22-e helyett szeptember végéig is tarthat a veszélyhelyzet, de ha a kormány a járványhelyzet ismeretében...","id":"20210421_veszelyhelyzet_meghosszabbitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=678526bf-c281-4aac-be9a-bd69225e6a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78cac65-b630-41fb-a891-509b58c98cab","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_veszelyhelyzet_meghosszabbitas","timestamp":"2021. április. 21. 08:12","title":"A kormány lehetőséget ad magának, hogy őszig fenntartsa a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyerekjogokkal foglalkozó brit jogászok indítottak pert a TikTok ellen.","shortLead":"Gyerekjogokkal foglalkozó brit jogászok indítottak pert a TikTok ellen.","id":"20210421_TikTok_adatgyujtes_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce8699b-f6cd-4d0f-8b62-934f42d31caf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_TikTok_adatgyujtes_per","timestamp":"2021. április. 21. 07:27","title":"Gyerekek személyes adatainak gyűjtéséért perelték be a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39a99d7-6530-4c2c-a5ef-dafbefa105cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Civilizáció Koalíció szerint az új törvény, amit a visszavont jogszabály helyére terveznek léptetni, \"egy újabb lehetséges eszköz a civilek lejáratására és megbélyegzésére\".","shortLead":"A Civilizáció Koalíció szerint az új törvény, amit a visszavont jogszabály helyére terveznek léptetni, \"egy újabb...","id":"20210421_civilek_civil_szervezet_torvenytervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a39a99d7-6530-4c2c-a5ef-dafbefa105cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811003e5-08c0-4b41-ac15-a8b1b7acffe8","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_civilek_civil_szervezet_torvenytervezet","timestamp":"2021. április. 21. 19:34","title":"A megbukott civiltörvényt felváltó törvénytervezet is problémás a civilek szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a58683-9820-43aa-85b8-e182ff71453c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kényelmi rendszerrel rendelkező autókat általában sokkal könnyebb ellopni, mint a normál távirányítóval ellátott járműveket.","shortLead":"A kényelmi rendszerrel rendelkező autókat általában sokkal könnyebb ellopni, mint a normál távirányítóval ellátott...","id":"20210421_Egy_friss_teszt_szerint_konnyu_zsakmany_elvinni_egy_kulcs_nelkuli_inditasu_autot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6a58683-9820-43aa-85b8-e182ff71453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974d274b-fee0-4b6d-b466-3de2c23bb954","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_Egy_friss_teszt_szerint_konnyu_zsakmany_elvinni_egy_kulcs_nelkuli_inditasu_autot","timestamp":"2021. április. 22. 04:24","title":"Egy friss teszt szerint könnyű zsákmány a tolvajoknak a kulcs nélküli indítású autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ddb9243-9fd7-4e0a-b4dc-b159d786db7e","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annak ellenére, hogy a járványhelyzet miatt a vendéglátóhelyeknek a túlélés volt az elsődleges, sokak ebben az időszakban sem mondtak le sem a környezetbarát működésről, sem a társadalmi felelősségvállalásról. A Felelős Gasztrohős és a Netpincér közös díjának közönségnyertesét, a Szabad Bisztrót látogattuk meg.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a járványhelyzet miatt a vendéglátóhelyeknek a túlélés volt az elsődleges, sokak ebben...","id":"20210421_felelosgasztrohos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ddb9243-9fd7-4e0a-b4dc-b159d786db7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0b6432-a749-4535-8b87-8bac03399b0b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210421_felelosgasztrohos_video","timestamp":"2021. április. 21. 16:40","title":"Mit tehet az a vendéglátóhely, amely a járvány alatt is fenntarhatóan akar működni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7107c09b-7958-44da-868f-f1b50da308bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több helycsere is történt a népszerűségi listán, azok estek vissza, akik lebegtetik indulásukat.","shortLead":"Több helycsere is történt a népszerűségi listán, azok estek vissza, akik lebegtetik indulásukat.","id":"20210421_elovalasztas_median","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7107c09b-7958-44da-868f-f1b50da308bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50042eb-4316-405b-8a73-d99ff91a649a","keywords":null,"link":"/360/20210421_elovalasztas_median","timestamp":"2021. április. 21. 13:00","title":"Medián: Jakab a legnépszerűbb ellenzéki kormányfőjelölt, Karácsony a legjobb \"második favorit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb603065-1c36-473a-b17c-c67d6b0587fb","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"95 éves lett, néhány napja temette el a férjét, és jövőre megdönti a saját uralkodói rekordját. A világ felfordulhat körülötte, de Erzsébet hű marad ahhoz a fogadalomhoz, amelyet még 21 évesen tett: mint a házassága, a munkája is egy életre szól. Az utódok pedig már rég elszalasztották a lehetőséget, hogy méltó módon a nyomába lépjenek, ami magát a monarchiát hozhatja bizonytalan helyzetbe. ","shortLead":"95 éves lett, néhány napja temette el a férjét, és jövőre megdönti a saját uralkodói rekordját. A világ felfordulhat...","id":"20210421_Erzsebet_kiralyno_95","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb603065-1c36-473a-b17c-c67d6b0587fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df064db-d279-40d3-82a4-f8a024ca626c","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Erzsebet_kiralyno_95","timestamp":"2021. április. 21. 20:00","title":"Erzsébet nem azért lett királynő, hogy lemondjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]