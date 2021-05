Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendőrség érdeklődésünk után kiadott egy közleményt, ami szerint sikkasztás és más bűncselekmények miatt vettek őrizetbe \"egy ismert győri férfit\".","shortLead":"A rendőrség érdeklődésünk után kiadott egy közleményt, ami szerint sikkasztás és más bűncselekmények miatt vettek...","id":"20210505_orizetbe_vetel_fekete_david_megasztar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7b1e90-c7ee-4d1f-b72f-94c5b06d2f87","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_orizetbe_vetel_fekete_david_megasztar","timestamp":"2021. május. 05. 15:47","title":"Őrizetbe vették Fekete Dávid volt megasztáros énekest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b4646c-c76c-43fc-95f9-c999dad88224","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"1921-ben Coco Chanel forradalmasította mindazt, amit a nők illatáról gondoltak. A Chanel No. 5 száz évvel később is a világ első számú parfümje, de a hatalmas sikeréhez az illaton túl szükség volt arra a titokzatosságra is, amelyet a névadója képviselt. ","shortLead":"1921-ben Coco Chanel forradalmasította mindazt, amit a nők illatáról gondoltak. A Chanel No. 5 száz évvel később is...","id":"20210504_Chanel_No_5_100","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03b4646c-c76c-43fc-95f9-c999dad88224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b02e1a-84ec-4709-ba83-c5a82ec5923e","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Chanel_No_5_100","timestamp":"2021. május. 05. 20:00","title":"Száz éve szagoljuk, és még mindig nem untunk rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiemelt beruházásnak minősíthetik a Fudan budapesti campusának építését.","shortLead":"Kiemelt beruházásnak minősíthetik a Fudan budapesti campusának építését.","id":"20210506_Palkovics_fudan_nepszavazas_kiemelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19aad9f-8003-49ae-86b2-ce75aa984323","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_Palkovics_fudan_nepszavazas_kiemelt","timestamp":"2021. május. 06. 19:36","title":"Palkovics László nem hagyja, hogy népszavazást írjanak ki a Fudan-beruházásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a9a5cb-87cf-4e50-bf28-c311d5b08acd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia márka megmutatott egy kis részletet a hamarosan érkező, teljesen elektromos hajtású Megane-ból.","shortLead":"A francia márka megmutatott egy kis részletet a hamarosan érkező, teljesen elektromos hajtású Megane-ból.","id":"20210506_elektromos_Reanult_Megane_uj_logo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80a9a5cb-87cf-4e50-bf28-c311d5b08acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36263105-afa4-4989-96a8-7598da362d96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_elektromos_Reanult_Megane_uj_logo","timestamp":"2021. május. 06. 16:57","title":"A Reanult új logójával debütál majd az első elektromos Megane","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illetékes vadásztársaság egy nőstény medve kilövésére kapott engedélyt a minisztériumtól, ám a helyett egy kapitális hímmel végeztek. Josef-Emanuel, Liechtenstein hercege állítólag 7 ezer eurót fizetett a vadászatért.","shortLead":"Az illetékes vadásztársaság egy nőstény medve kilövésére kapott engedélyt a minisztériumtól, ám a helyett egy kapitális...","id":"20210505_liechtenstein_herceg_illegalis_vadaszat_medve_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ee16ef-3714-4538-908f-7945fb5b937b","keywords":null,"link":"/elet/20210505_liechtenstein_herceg_illegalis_vadaszat_medve_romania","timestamp":"2021. május. 05. 16:16","title":"Illegálisan lőhette ki az EU egyik legnagyobb medvéjét egy herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3338d01a-d862-4a98-ab52-5783039c1d27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biokémikust körbevezették a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikáján.","shortLead":"A biokémikust körbevezették a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikáján.","id":"20210505_kariko_katalin_merkely_bela","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3338d01a-d862-4a98-ab52-5783039c1d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891436a0-b529-4168-b258-e42b4a3b4bf6","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_kariko_katalin_merkely_bela","timestamp":"2021. május. 05. 15:32","title":"Karikó Katalin beugrott Merkely Bélához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aac378-302b-41d4-91c4-cae3cfd5cd78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet értelmében helyreigazítást kell közölnie az oldalnak.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet értelmében helyreigazítást kell közölnie az oldalnak.","id":"20210505_kreko_peter_nyilatkozat_politico_origo_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56aac378-302b-41d4-91c4-cae3cfd5cd78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe657648-cd90-4fb7-8506-d91f8966624a","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_kreko_peter_nyilatkozat_politico_origo_birosag","timestamp":"2021. május. 05. 18:27","title":"Pert nyert Krekó Péter az Origóval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő Miskolcról utazott Budaörsre, hogy világra hozhassa a gyerekét.","shortLead":"A nő Miskolcról utazott Budaörsre, hogy világra hozhassa a gyerekét.","id":"20210507_otthon_szules_budaors_ujszolott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c94e29-e5a4-4db5-97bc-2f28a215937e","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_otthon_szules_budaors_ujszolott","timestamp":"2021. május. 07. 10:41","title":"Otthon szülés után meghalt egy újszülött Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]