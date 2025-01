Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az olasz Külpolitikai Intézet igazgatója a Guardianben azt írja, szerinte Orbán Viktor magyar és Giorgia Meloni olasz kormányfő arra készül, hogy súgjon Donald Trumpnak, de az a baj velük, hogy ők csupán a saját érdekeiket nézik.","shortLead":"Az olasz Külpolitikai Intézet igazgatója a Guardianben azt írja, szerinte Orbán Viktor magyar és Giorgia Meloni olasz...","id":"20250114_Nathalie-Tocci-Guardian-Trump-nacionalizmus-Europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9.jpg","index":0,"item":"d6850e74-4961-41cb-8561-0919447ad383","keywords":null,"link":"/360/20250114_Nathalie-Tocci-Guardian-Trump-nacionalizmus-Europa","timestamp":"2025. január. 14. 06:51","title":"Nathalie Tocci: Jön Trump, és Európa széttöredezik, ahelyett, hogy összefogna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90700a12-53b9-41a2-9780-dfa094338006","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Remek osztályzatokat kapott a magyar középpályás, ám a labdával való játékát valamennyi angol oldal hiányolta.","shortLead":"Remek osztályzatokat kapott a magyar középpályás, ám a labdával való játékát valamennyi angol oldal hiányolta.","id":"20250115_Szoboszlai-Dominik-a-Liverpool-egyik-legjobbja-volt-a-Nottingham-elleni-rangadon-az-angol-sajto-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90700a12-53b9-41a2-9780-dfa094338006.jpg","index":0,"item":"ae69c532-83bf-44b9-bd88-63f671519c79","keywords":null,"link":"/sport/20250115_Szoboszlai-Dominik-a-Liverpool-egyik-legjobbja-volt-a-Nottingham-elleni-rangadon-az-angol-sajto-szerint","timestamp":"2025. január. 15. 00:22","title":"Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobbja volt a Nottingham elleni rangadón az angol sajtó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"360","description":"A leköszönő amerikai elnök vélhetően utoljára írta alá országa védelmi költségvetését tavaly decemberben. Ebben három olyan tétel is van, amely kecskeméti hadászati fejlesztésekre vonatkozik. Más kérdés, hogy ebből mikorra lehet valóban valami – várhatóan nem a közeljövőben, hiszen az Egyesült Államoknak van ennél fontosabb dolga is.","shortLead":"A leköszönő amerikai elnök vélhetően utoljára írta alá országa védelmi költségvetését tavaly decemberben. Ebben három...","id":"20250114_joe-biden-kecskemet-hadaszati-fejlesztes-ndaa-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3.jpg","index":0,"item":"d6f456df-08d4-4722-bf3d-d719d3f034d1","keywords":null,"link":"/360/20250114_joe-biden-kecskemet-hadaszati-fejlesztes-ndaa-felujitas","timestamp":"2025. január. 14. 06:30","title":"Joe Biden búcsúajándéka Kecskemétnek: amerikai pénzből jöhet hadászati fejlesztés, de atomtöltetet aligha hoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évről évre javul a diákok fittségi szintje, de még mindig rosszabbak az adatok, mint a koronavírus előtt. ","shortLead":"Évről évre javul a diákok fittségi szintje, de még mindig rosszabbak az adatok, mint a koronavírus előtt. ","id":"20250113_MDSZ-diakok-sport-fittsegi-szint-tanev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e.jpg","index":0,"item":"91ffced0-4de7-4ff8-8abc-0594074f92f5","keywords":null,"link":"/elet/20250113_MDSZ-diakok-sport-fittsegi-szint-tanev","timestamp":"2025. január. 13. 15:21","title":"A magyar diákok negyede túlsúlyos vagy elhízott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08283f68-46f3-46d4-9be4-cea8daaddf58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek azzal a nővel szemben, aki egy horvátországi nyaralóhelyen tétlenül végignézte, ahogy egy úszni nem tudó ikerpár belefullad a medencébe. Nem segített, segítséget sem hívott a két 3 éves gyerekhez, akiket végül sikerült újraéleszteni. Az ikrek a szüleik nélkül mentek be a medencébe.","shortLead":"Vádat emeltek azzal a nővel szemben, aki egy horvátországi nyaralóhelyen tétlenül végignézte, ahogy egy úszni nem tudó...","id":"20250114_segitsegnyujtas-elmulasztasa-medence-gyerekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08283f68-46f3-46d4-9be4-cea8daaddf58.jpg","index":0,"item":"68455e4b-e15e-4f0d-a1b4-50418b19ba48","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_segitsegnyujtas-elmulasztasa-medence-gyerekek","timestamp":"2025. január. 14. 09:53","title":"A medence partjáról nézte egy Vas megyei nő, ahogy fuldoklik a hároméves ikerpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d149cd1-756b-490a-90cb-2314d4468a0b","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A brit ökölvívó tavaly kétszer is vereséget szenvedett az ukrán Usziktól.","shortLead":"A brit ökölvívó tavaly kétszer is vereséget szenvedett az ukrán Usziktól.","id":"20250113_okolvivas-boksz-tyson-fury-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d149cd1-756b-490a-90cb-2314d4468a0b.jpg","index":0,"item":"f26601cf-4a60-4f19-a360-dec0b26271d5","keywords":null,"link":"/sport/20250113_okolvivas-boksz-tyson-fury-visszavonulas","timestamp":"2025. január. 13. 16:31","title":"Tyson Fury ismét bejelentette visszavonulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f686fc5-9c37-4799-bd6e-7f9e74d5ac5b","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"A következő elnöki ciklus az Egyesült Államokban jelentős változásokat ígér politikai és a gazdasági világban egyaránt. Donald Trump lehengerlő győzelmére már most ugranak a cégek, joggal remélvén, hogy mostantól nem kell drága és macerás környezetvédelmi és szociális inkluzivitási kérdésekkel foglalkozni, hanem Trump filozófiájával összhangban a profitmaximalizálásra koncentrálhatnak.","shortLead":"A következő elnöki ciklus az Egyesült Államokban jelentős változásokat ígér politikai és a gazdasági világban egyaránt...","id":"20250115_ESG-Trump-USA-vilagmegvaltas-pusztulat-uzleti-vilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f686fc5-9c37-4799-bd6e-7f9e74d5ac5b.jpg","index":0,"item":"c4600619-d08a-4d38-8acd-f6f9a4218e4e","keywords":null,"link":"/360/20250115_ESG-Trump-USA-vilagmegvaltas-pusztulat-uzleti-vilag","timestamp":"2025. január. 15. 13:00","title":"Világmegváltásból a pusztulat felé kanyarodik el az üzleti világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cca5b3-0567-4ed2-a869-1d823d941e67","c_author":"Domokos László","category":"gazdasag","description":"A VOSZ Barométer egyes elemei közül szinte mindegyik mutató a vörös, azaz negatív tartományba került 2024 utolsó negyedévében.","shortLead":"A VOSZ Barométer egyes elemei közül szinte mindegyik mutató a vörös, azaz negatív tartományba került 2024 utolsó...","id":"20250115_vosz-barometer-kilatas-pesszimizmus-2025-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5cca5b3-0567-4ed2-a869-1d823d941e67.jpg","index":0,"item":"1cecf0c3-c875-4f0d-b017-51e2af16e954","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_vosz-barometer-kilatas-pesszimizmus-2025-vallalkozas","timestamp":"2025. január. 15. 11:43","title":"Magas adók, a képzett munkaerő hiánya, elmaradó megrendelések és kiszámíthatatlanság: erre panaszkodnak a magyar vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]