[{"available":true,"c_guid":"c95b5ce4-56a5-4975-8601-c3c3a5d208c2","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Nem menekülhetett a végzete elől a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Vipers Kristiansand.","shortLead":"Nem menekülhetett a végzete elől a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Vipers Kristiansand.","id":"20250119_vipers-kristiandsand-kezilabda-norvegia-csod-megszunes-masodszor-felvideki-magyar-hlavaty-tamas-vege-van-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c95b5ce4-56a5-4975-8601-c3c3a5d208c2.jpg","index":0,"item":"70114b4d-14bc-480c-aacf-2de913abfd15","keywords":null,"link":"/sport/20250119_vipers-kristiandsand-kezilabda-norvegia-csod-megszunes-masodszor-felvideki-magyar-hlavaty-tamas-vege-van-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 17:30","title":"„Most már nem lesz második esély, vége van” – így ment csődbe a magyar edző irányította sikercsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A megválasztott elnök már beszélt is telefonon a kínai elnökkel.","shortLead":"A megválasztott elnök már beszélt is telefonon a kínai elnökkel.","id":"20250119_donald-trump-kina-latogazas-hszi-csin-ping","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30.jpg","index":0,"item":"176840c4-8511-489e-8ea6-8771cbcff874","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_donald-trump-kina-latogazas-hszi-csin-ping","timestamp":"2025. január. 19. 18:12","title":"Kínába vezethet Donald Trump első útja elnökként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f7b7cb-45bb-48b5-8c41-50c6fcaa8771","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdemes résen lenni: a négyes metrón eddig paradicsomos spagettit, croissant-t, camembert sajtot, görög salátát is kóstolhattak a szerencsések.","shortLead":"Érdemes résen lenni: a négyes metrón eddig paradicsomos spagettit, croissant-t, camembert sajtot, görög salátát is...","id":"20250118_negyes-metron-ebedeltet-utasokat-azsiai-sef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94f7b7cb-45bb-48b5-8c41-50c6fcaa8771.jpg","index":0,"item":"5eb3b95e-09ef-4539-bb41-718035e0a4dc","keywords":null,"link":"/elet/20250118_negyes-metron-ebedeltet-utasokat-azsiai-sef","timestamp":"2025. január. 18. 05:43","title":"Utasokat ebédeltet meg a budapesti metrón az ázsiai séf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Akad olyan elemző, aki szerint Putyin nem számít arra, hogy Trumppal könnyebb lenne a viszonya, mint a demokrata vezetéssel volt. Ezt pedig – az elemző szerint – ki kell használnia az Egyesült Államok új vezetésének is. ","shortLead":"Akad olyan elemző, aki szerint Putyin nem számít arra, hogy Trumppal könnyebb lenne a viszonya, mint a demokrata...","id":"20250118_nemzetkozi-lapszemle-donald-trump-izrael-tuzszunet-ukrajna-oroszorszag-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"5df8433f-9256-4f6f-a6d7-b4f50acda711","keywords":null,"link":"/360/20250118_nemzetkozi-lapszemle-donald-trump-izrael-tuzszunet-ukrajna-oroszorszag-putyin","timestamp":"2025. január. 18. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Jobb, ha a Nyugat nem hagyja magát átverni: a Kreml célja nem a béke, hanem Ukrajna leigázása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d41d78-702a-4142-aa91-0115cec2b859","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Frenk kilencedik, Isten élt Pesten című albumáról, a Bumeráng kapott videoklipet. A hvg.hu-n már meg is nézhető. ","shortLead":"Frenk kilencedik, Isten élt Pesten című albumáról, a Bumeráng kapott videoklipet. A hvg.hu-n már meg is nézhető. ","id":"20250118_uj-klippel-jelentkezett-Frenk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01d41d78-702a-4142-aa91-0115cec2b859.jpg","index":0,"item":"800327a6-7370-49ab-b9da-ea528ff8dbe9","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_uj-klippel-jelentkezett-Frenk","timestamp":"2025. január. 19. 10:00","title":"„Egyszerre próbálunk a szerelemből menekülni és benne maradni” – új klippel jelentkezett Frenk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5cd79f0-2abf-443a-ada4-e9cf0a85e901","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szombaton Belgrádban tárgyal Aleksandar Vucic szerb államfővel.","shortLead":"A miniszterelnök szombaton Belgrádban tárgyal Aleksandar Vucic szerb államfővel.","id":"20250118_Szerbiaba-utazott-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5cd79f0-2abf-443a-ada4-e9cf0a85e901.jpg","index":0,"item":"df06bff2-aa52-4256-b028-96eefb05556b","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Szerbiaba-utazott-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 18. 08:03","title":"Szerbiába utazott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A raj 6-7 hajóból áll majd, feladata, hogy ne fordulhasson elő olyasmi mint karácsonykor, amikor egy gyanús hátterű tanker feltehetően 100 kilométeren át vonszolta a horgonyát, míg elvágott egy fontos energiavezetéket.","shortLead":"A raj 6-7 hajóból áll majd, feladata, hogy ne fordulhasson elő olyasmi mint karácsonykor, amikor egy gyanús hátterű...","id":"20250119_Elkezdtek-osszerakni-a-NATO-flottat-ami-a-Balti-tengert-vedi-az-orosz-szabotazstol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266.jpg","index":0,"item":"eceb3f84-4381-4530-a089-40ce53926525","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_Elkezdtek-osszerakni-a-NATO-flottat-ami-a-Balti-tengert-vedi-az-orosz-szabotazstol","timestamp":"2025. január. 19. 15:33","title":"Elkezdték összerakni a NATO-flottát, ami a Balti-tengert védi az orosz szabotázstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cff7b32-4cd3-4248-9aef-dd919fa62582","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A regionális parlament elnöke is a baleset helyszínére utazott. ","shortLead":"A regionális parlament elnöke is a baleset helyszínére utazott. ","id":"20250118_Osszedolt-egy-silift-Spanyolorszagban-tobb-tucat-ember-serult-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cff7b32-4cd3-4248-9aef-dd919fa62582.jpg","index":0,"item":"78db2b6f-ddc1-4820-888a-f6722f451a98","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Osszedolt-egy-silift-Spanyolorszagban-tobb-tucat-ember-serult-meg","timestamp":"2025. január. 18. 14:43","title":"Összedőlt egy sílift Spanyolországban, több tucat ember sérült meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]