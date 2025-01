Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy Szilárd a csapatból kiszállt, miután testvéréből miniszter lett, de a jelek szerint nem szakította meg a kapcsolatot korábbi munkatársaival.","shortLead":"Nagy Szilárd a csapatból kiszállt, miután testvéréből miniszter lett, de a jelek szerint nem szakította meg...","id":"20250129_nagy-marton-nagy-szilard-ugyvedi-kor-ngm-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"6a455791-59e0-4e03-91f4-c0b7754699dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_nagy-marton-nagy-szilard-ugyvedi-kor-ngm-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 29. 11:27","title":"A korábban Nagy Márton testvére által vezetett ügyvédi kör bábáskodott a mini-Dubaj szerződés fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszer azelőtt sietett ezt közzétenni, hogy a miniszterelnökkel együtt az Egyesült Arab Emírségekbe érkezett.","shortLead":"A külügyminiszer azelőtt sietett ezt közzétenni, hogy a miniszterelnökkel együtt az Egyesült Arab Emírségekbe érkezett.","id":"20250128_mini-dubaj-szijjarto-peter-egyesult-arab-emirsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"55157ec3-3ff9-4b98-a487-b84296a1e023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_mini-dubaj-szijjarto-peter-egyesult-arab-emirsegek","timestamp":"2025. január. 28. 15:58","title":"Szijjártó a Mini-Dubajról: Már megszületett minden szükséges megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596a10af-19b7-4a15-9a39-b8b584caac4d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Brüsszel zöld utat adott a kedvelt horgászcsaliból készült pornak. Hamarosan a sarki szupermarketben a rovarlisztes termékek, Áder János kétszeresen is megnyalhatja ujjait.","shortLead":"Brüsszel zöld utat adott a kedvelt horgászcsaliból készült pornak. Hamarosan a sarki szupermarketben a rovarlisztes...","id":"20250128_rovarfeherje-elelmiszer-lisztkukacpor-nurti-earth-eu-engedely-rovarporos-kenyer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/596a10af-19b7-4a15-9a39-b8b584caac4d.jpg","index":0,"item":"120d9dc9-3517-41b5-93e3-9d0fe2884d0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_rovarfeherje-elelmiszer-lisztkukacpor-nurti-earth-eu-engedely-rovarporos-kenyer","timestamp":"2025. január. 28. 16:03","title":"Hamarosan a boltokban a lisztkukacporos kenyér, zsemle és chips","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kormányzati használatra fejlesztett ChatGPT-t adott ki az OpenAI, és ennek a biztonság terén lehet jelentősége.","shortLead":"Kormányzati használatra fejlesztett ChatGPT-t adott ki az OpenAI, és ennek a biztonság terén lehet jelentősége.","id":"20250129_openai-chatgpt-gov-amerika-kormanyzati-chatbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"40e50ffd-6919-4be8-b6de-55df122f1b9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_openai-chatgpt-gov-amerika-kormanyzati-chatbot","timestamp":"2025. január. 29. 18:03","title":"Új ChatGPT-verzió érkezett, de ezt nem nyomkodhatja akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0081559-580e-41d0-8d5d-9c4af18e050d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikertelenül próbálta a Fidesz-KDNP megakadályozni a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén, hogy Karácsony Gergely keresztülhúzza az arab befektetők és a kormány ingatlanbizniszét arra a területre, ahová a Mini-Dubajt tervezik. A közgyűlés minden más frakciója a főpolgármester mellé állt, így a főváros élhet az elővásárlási jogával.","shortLead":"Sikertelenül próbálta a Fidesz-KDNP megakadályozni a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén, hogy Karácsony...","id":"20250129_A-Fideszen-kivul-mindenki-megszavazta-a-kozgyulesben-Karacsony-javaslatat-amellyel-a-fovaros-blokkolna-a-Mini-Dubaj-beruhazast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0081559-580e-41d0-8d5d-9c4af18e050d.jpg","index":0,"item":"698b0c6a-b344-4ca6-9542-f1c3f08b9f3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_A-Fideszen-kivul-mindenki-megszavazta-a-kozgyulesben-Karacsony-javaslatat-amellyel-a-fovaros-blokkolna-a-Mini-Dubaj-beruhazast-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 18:13","title":"A Fideszen kívül mindenki megszavazta a közgyűlésben Karácsony javaslatát, amellyel a főváros blokkolná a Mini-Dubaj beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88220cd0-8005-4398-95ba-c01e0a7ebe58","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legújabb BMW iX felfrissített dizájnnal, modernizált technikával, megnövelt teljesítménnyel és minden korábbinál nagyobb hatótávval debütált.","shortLead":"A legújabb BMW iX felfrissített dizájnnal, modernizált technikával, megnövelt teljesítménnyel és minden korábbinál...","id":"20250129_bmw-ix-facelift-700-kilometeres-hatotavu-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88220cd0-8005-4398-95ba-c01e0a7ebe58.jpg","index":0,"item":"7dcd2b3b-46e9-4c5d-8a7d-b2fd506cb9f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_bmw-ix-facelift-700-kilometeres-hatotavu-uj-villanyauto","timestamp":"2025. január. 29. 07:03","title":"Itt a BMW 700 kilométeres hatótávú új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7b0e22-83f9-4d41-9045-d8412463e5a3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Csaknem 1,2 millió belépő személyre, 552 ezer levélre és csomagra, tűzriasztásokra és rosszullétekre is figyelnie kell az Országgyűlési Őrségnek. Az őrök egy év alatt csaknem kétezer veszélyes eszközt vettek el a Parlamentbe érkezőktől, és ugyanennyi jogellenes cselekmény miatt is intézkedniük kellett a Kossuth téren. ","shortLead":"Csaknem 1,2 millió belépő személyre, 552 ezer levélre és csomagra, tűzriasztásokra és rosszullétekre is figyelnie kell...","id":"20250130_parlament-orseg-orszaggyules-kossuth-ter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7b0e22-83f9-4d41-9045-d8412463e5a3.jpg","index":0,"item":"0e6bf37d-f2f4-44dd-bdb0-30c59b822478","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_parlament-orseg-orszaggyules-kossuth-ter-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 05:16","title":"Kétezer veszélyes eszközt próbáltak bevinni egy év alatt a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cb0b24-0a31-4d72-91da-561e54d7d2c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kivételezett helyzetben van a kutya az állatvilágban: az ember legjobb barátjaként emlegetik, és nem is véletlenül. Történetek ezrei keringenek a kutyák odaadásáról, hűségéről, ragaszkodásáról. Finn kutatók pedig azt is kimutatták, hogy az ebeknek még a szívverésük is összhangban lehet szeretett gazdijukéval.","shortLead":"Kivételezett helyzetben van a kutya az állatvilágban: az ember legjobb barátjaként emlegetik, és nem is véletlenül...","id":"20250129_kutya-es-gazdaja-szivveres-pulzus-szinkronba-kerulhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63cb0b24-0a31-4d72-91da-561e54d7d2c4.jpg","index":0,"item":"dc1ead3a-ebeb-4fea-9aa0-4491994656a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_kutya-es-gazdaja-szivveres-pulzus-szinkronba-kerulhet","timestamp":"2025. január. 29. 08:03","title":"Egy igazán különös kapcsolat tud kialakulni a kutyák és gazdáik szívverése között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]