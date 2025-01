Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f7c8e393-2fe9-4d37-b8db-d88e5330a42c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A ceremóniára a világ közel 60 országából érkeztek magas rangú küldöttségek.","shortLead":"A ceremóniára a világ közel 60 országából érkeztek magas rangú küldöttségek.","id":"20250127_auschwitz-birkenau-halaltabor-holokauszt-felszabaditas-evfordulo-megemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7c8e393-2fe9-4d37-b8db-d88e5330a42c.jpg","index":0,"item":"879d48a3-ad6a-4055-9e81-4a74e1978a86","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_auschwitz-birkenau-halaltabor-holokauszt-felszabaditas-evfordulo-megemlekezes","timestamp":"2025. január. 27. 16:04","title":"A haláltábor felszabadításának 80. évfordulójára emlékeztek Auschwitzban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz sohasem két választás között a legerősebb, de hosszú idő után most a leggyengébb. ","shortLead":"A Fidesz sohasem két választás között a legerősebb, de hosszú idő után most a leggyengébb. ","id":"20250128_Republikon-Intezet-Nott-a-Tisza-Part-elonye-a-Fidesszel-szemben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10.jpg","index":0,"item":"19c05738-478c-42eb-89b1-e4578dc11628","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Republikon-Intezet-Nott-a-Tisza-Part-elonye-a-Fidesszel-szemben","timestamp":"2025. január. 28. 13:25","title":"Republikon Intézet: Nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8cc6f7-3477-4ced-9db3-60f4ebc6a1b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oleksandr Bratshteint utoljára január 17-én látták egy fővárosi hotelben.","shortLead":"Oleksandr Bratshteint utoljára január 17-én látták egy fővárosi hotelben.","id":"20250127_Eltunt-egy-40-eves-ukran-ferfi-Budapesten-nagy-erokkel-keresik-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8cc6f7-3477-4ced-9db3-60f4ebc6a1b6.jpg","index":0,"item":"89eba80a-feb2-4406-8f81-563baaaca94b","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Eltunt-egy-40-eves-ukran-ferfi-Budapesten-nagy-erokkel-keresik-a-rendorok","timestamp":"2025. január. 27. 19:54","title":"Eltűnt egy 40 éves ukrán férfi Budapesten, nagy erőkkel keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa9708b-a9e6-4491-96e5-23490652b754","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az XB-1 repülőgépet a Mojave-sivatag felett tesztelte a fejlesztő Boom Supersonic, az út során pedig a hangsebesség 1,1-szeresét is sikerült elérni.","shortLead":"Az XB-1 repülőgépet a Mojave-sivatag felett tesztelte a fejlesztő Boom Supersonic, az út során pedig a hangsebesség...","id":"20250129_boom-supersonic-xb1-repules-hangsebesseg-concorde-utodja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fa9708b-a9e6-4491-96e5-23490652b754.jpg","index":0,"item":"61632081-7ee6-4dc0-9d53-1250319670a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_boom-supersonic-xb1-repules-hangsebesseg-concorde-utodja","timestamp":"2025. január. 29. 11:03","title":"Sikerült a történelmi teszt: átlépte a hangsebességet a Concorde utódja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504a2f21-1752-41d1-a80d-7cc4f8ce7616","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakaszon pótlóbusz közlekedik.","shortLead":"A szakaszon pótlóbusz közlekedik.","id":"20250129_baleset-villamosok-kozlekedes-buda-moricz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/504a2f21-1752-41d1-a80d-7cc4f8ce7616.jpg","index":0,"item":"45051b49-af41-42aa-8487-cfb406164a6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_baleset-villamosok-kozlekedes-buda-moricz","timestamp":"2025. január. 29. 08:05","title":"Baleset miatt nem járnak a villamosok Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302cf312-1fbd-4d29-abc3-5596dbba0131","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A betegséget Zala megyében regisztrálták.","shortLead":"A betegséget Zala megyében regisztrálták.","id":"20250127_Nebih-pestis-allatok-kerodzok-fertozes-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/302cf312-1fbd-4d29-abc3-5596dbba0131.jpg","index":0,"item":"3b932a99-f9ba-4aef-b6fc-ba7132a11d37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Nebih-pestis-allatok-kerodzok-fertozes-betegseg","timestamp":"2025. január. 27. 19:26","title":"Pestises juhokat és kecskéket talált a Nébih Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A piac közel kétharmada Kínáé. ","shortLead":"A piac közel kétharmada Kínáé. ","id":"20250128_14-szazalekkal-nott-a-villanyautok-eladasa-vilagszinten-tavaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"a171ccc2-8ad4-4919-acaf-47e428262122","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_14-szazalekkal-nott-a-villanyautok-eladasa-vilagszinten-tavaly","timestamp":"2025. január. 28. 07:09","title":"14 százalékkal nőtt a villanyautók eladása világszinten tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad6c2f5-d8da-48e1-b8f9-3caebcb836ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A technológiája jogszerűtlen felhasználásával vádolja a DeepSeek fejlesztőjét a ChatGPT mögött álló OpenAI.","shortLead":"A technológiája jogszerűtlen felhasználásával vádolja a DeepSeek fejlesztőjét a ChatGPT mögött álló OpenAI.","id":"20250129_openai-mesterseges-intelligencia-hasznalata-jogszerutlenul-deepseek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad6c2f5-d8da-48e1-b8f9-3caebcb836ee.jpg","index":0,"item":"4555a0d6-c92f-429e-a75a-0c8acae7ea81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_openai-mesterseges-intelligencia-hasznalata-jogszerutlenul-deepseek","timestamp":"2025. január. 29. 13:03","title":"Az OpenAI állítja: bizonyítékot talált arra, hogy a technológiájával is fejlesztették a DeepSeek MI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]