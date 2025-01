„Ez a disznóság a magyar történelem legnagyobb ingatlanmutyija, abszolút példátlan”

Cikkünk frissül.

Rákosrendező fejlesztéséről vitatkoznak szerdán a képviselők a Fővárosi Közgyűlésben. Karácsony Gergely azzal kezdte, hogy Rákosrendező ügye messze túlmutat önmagán: az autonómiáról, szuverenitásról szól, hiszen itt dől el, hogy a város akarata, vagy másé valósul-e meg. A főpolgármester szerint a múlt héten nem csak az derült ki a magyar jogállam szigeteiből, hogy a fővárosnak van elővásárlási joga – reméli, hogy ez este is így lesz. Van azonban egy másik ügy is, amely a város autonómiájáról szól. „Szabad, önálló város saját források nélkül nincs” – jelentette ki.

A főpolgármester itt a szolidaritási hozzájárulás a fővárosra eső mértéke miatt az állam ellen indított perről beszélt. Azt mondta, múlt héten bírósági döntés született: a Fővárosi Törvényszék jogerősen mondta ki, hogy 2023-ban a Fővárosi Önkormányzatot jogellenesen fosztották meg 28 milliárd forinttól. Ez attól kiemelten fontos – magyarázta a főpolgármester – mert volt egy vita az idei költségvetésnél, melyben sok tízmilliárd forint befizetését tagadja meg a főváros, hogy jogosan teszik-e ezt. Szerinte ez a vita okafogyottá vált, most az a kérdés, hogy az elvont 28 milliárdot az Államkincstár önként, vagy egy kártérítéséi per után fogja visszaadni. Karácsony kiemelte: úgy látszik, Magyarországon még vannak szabad önkormányzatok, szabad bíróságok.

Minden egyéb vitát félretéve elég egységes álláspontot képviselünk – mondta Vitézy Dávid.

Karácsony a napirendi pont vitájának nyitányaként azt mondta, hogy a kormány által dédelgetett projektnek nincs olyan eleme, amely ne lenne

égbekiáltóan felháborító és ellentétes Magyarország érdekeivel”.

Mint mondta, elképesztő, hogy a szuverenitására olya kényes kormány köt egy olyan szerződést, melyben egy külföldi beruházó azt épít, amit akar. Abszurd, hogy a lakhatási válság kellős közepén egy olyan projektre kötjük le az építőipari kapacitásokat évtizedekre, mely nem szolgálja a válság megoldását.

Nincs olyan eleme ennek a projektnek, ami ne lenne teljesen ellentétes a város érdekével”

– emelte ki. Magyarország az EU tagja, a nemzeti vagyongazdálkodással kapcsolatban pedig vannak olyan jogszabályok, melyeket nem lehet felülírni. Ilyen az elővásárlási jog, melynek érvényesítésére 30 nap van – jelentette ki.

Karácsony szerint ma a város szuverenitásáról döntenek, arról, hogy a Rákosrendező köztulajdonban marad-e, hogy az új beruházó diktál nekik, vagy ők a beruházónak. Az, hogy ők élnek a beruházási joggal, utóbbit jelenti: az emberek 94 százaléka ellenzi Karácsony szerint a projektet, mellettük állnak ki. Kiemelte azt is, hogy a kormányzati szereplők érintettek ebben a projektben. Itt nem csak Lázár Jánosra célzott: azt mondta, nem csak a BKM-nek van elővásárlási joga, hanem egy jól körülhatárolható cégcsoportnak is. Majd kitért Lázárra is, akinek tulajdonrésze volt abban az épületben, melyben az arabok központját is bejelentették.

Karácsony arra a kérdésre is választ vár, hogy ki az, aki a kormányzati oldalon abban érdekelt, hogy a városlakók is beleszólhassanak abba, hogy mi épül Budapesten. Ő, elmondása szerint nem lát ilyet. Az elővásárlási jog így szerinte azt is jelképezi, hogy a köz érdeke mellett állnak ki. Budapestnek szerinte orvosolnia kell azt a problémát, hogy egyre többen az agglomerációban keresik a jövőjüket, mert nem tudják megfizetni a lakhatást a fővárosban. Szerinte ezt a problémát oldhatja meg a Parkváros Rákosrendezőre tervezett koncepciója.

Nem gondolom, hogy költői túlzás, hogy a főváros jövője múlik ezen”

– jelentette ki. „Nem fogjuk feladni ezt a harcot” – tette hozzá. Kiemelte: az elővásárlási jog pont annál a cégnél, a BKM-nél van, ahol van is a területre forrás. „köztulajdonban akarjuk tartani és meg akarjuk akadályozni az évtized legnagyobb lopását” – zárta beszédét a területtel kapcsolatban Karácsony.

Vitézy Dávid ugyancsak előterjesztőként arról beszélt, szerinte a vita ma arról szól, ki fejleszti a várost, ki dönti el, mi és hol épülhet. Szerinte a Fővárosi Közgyűlés azért létezik, azért hozták anno létre, hogy ezen kérdésekről döntsön. Vannak összfővárosi szempontok, mindig a közgyűlés volt kijelölve ezek figyelembe vételére – emelte ki. Szerinte az összes ilyen jogot vonná most el a kormány és adná át egy arab befektetőnek.

Az, hogy ez a város hogyan fejlődjön, az nem az arabok dolga, de nem is Lázár Jánosé, hanem a budapestieké.

Szerinte a kérdés most az, hogy köztulajdonban, a közérdek mentén és a budapestiek beleszólása mellett fejlesztik-e a területet, vagy sem. A vita arról szól, hogy tudjuk-e érvényesíteni a város szuverenitását – jelentette ki.

Bécset hozta példaként, ahol szintén egy rendezőpályaudvar fejlesztése, átépítése folyik. Ott nem egy idegen államot hívtak be – emelte ki – hanem Bécs a helyieket bevonva, hosszú társadalmi egyeztetés után hozott fejlesztőket. Nem luxusbevásárlóközpont, vagy torony épül, hanem megfizethető lakások. Nem parkoló, hanem színvonalas tömegközlekedés épül, a város pedig részt vesz az ingatlanfejlesztő-vállalat irányításában is. Minden tekintetben a szöges ellentéte történik annak, mint ami Budapesten. Budapestnek körülbelül azt kellene csinálnia, mint Bécsnek – ennek a lehetősége pedig Vitézy véleménye szerint akkor lesz adott, ha élnek az elővásárlási jogukkal.

Vitézy kiemelte: 2019-ben készült egy fejlesztési terv Rákosrendezőre – még Tarlós István alatt. Akkor a munkát elvégezték, Budapest elvégezte a házi feladatát, a terület tulajdonosai, az állam és a MÁV adós igazán ezzel. Szerinte ha egy ilyen szerződést a fejlesztővel Gyurcsány Ferenc írt volna alá, akkor a Fidesz hazaárulózna, felháborodna. Vitézy azt mondta, a szuverenitás feladását jelenti, hogy a szerződésben szerepel, hogy minden magyar törvény megváltoztatható, ha akadályozza a projektet. Költői kérdést is megfogalmazott a Fidesz felé:

hogy fér össze ez mindazzal, amit hirdetnek a zsidó-keresztény kultúra védelmével, főleg, hogy a beruházó hitéleti objektumokat is szabadon építhet?

„Elő a farbával!” – szólt a fideszes képviselőkhöz Barabás Richárd, a Párbeszéd frakcióvezetője. Szerinte lehet kiállni a Rákosdubaj mellett – de akkor érveljenek is mellette. Magyarázzák el, hogy miért jobb ronda, diszfunkcionális beruházás mellett érvelni.

„Maguknak még a pacalpörköltről is a szuverenitás jut eszükbe. De hol van ez ilyenkor, amikor megpróbálják felülírni Magyarország törvényeit?! Attól tartok, hogy ezért a szerződésért börtönbe fognak menni!”

Barabás hozzátette: a fideszeseknek most ki kell állniuk a kamera elé és röhögés nélkül kell magyarázniuk, hogy Orbánt nem kirendelték az emírségekbe

„kukoricára térdepeltetni, mert ezt a beruházást elcseszte”.

Hasonló véleményen van a Tisza képviselőcsoportja is. Képviselőjük szerint ezt a beruházást a Fideszen kívül senki nem támogatja.

Molnár Dániel képviselőjük Magyar Péter ígéretének megfelelően név szerinti szavazást kért az ügyben.

Balogh Balázs tiszás képviselőnek a sukorói telekcsere ügye jutott eszébe – ott többen börtönbe is kerültek.

Felszólalt a közgyűlésen Rózsa András, Zugló momentumos polgármestere is. Ő azt mondta, úgy tűnik, ismét a nagypolitika áldozatává válik a kerület, Zuglót tekinti játszóterének a kormány, melynek területeit osztogathatja nemzetközi befektetőknek is. Kiemelte: a Bosnyák téri és a Dürer Parkban épülő ingatlanokkal fizették ki a magyar csúcsbefektetők egy részét. A kormány szerinte azonban most úgy döntött, hogy még nagyobb kárt okoz, és kihúzza a kerület zsebéből a Rákosrendezőt. „Ez a minidubaj projekt a felhőkarcolóval, betontengerrel, ez kinek szól, kinek fejlesztik, kinek lesz ez jó? Miért nem a magyaroknak fejleszt a kormány Magyarországon? Kinek épül az ötszáz méteres felhőkarcoló?” – kérdezte Rózsa, aki szerint a területet fillérekért dobta el a kormány.

„Ez a disznóság a magyar történelem legnagyobb ingatlanmutyija, abszolút példátlan”

– jelentette ki. Szerinte a kormány eközben nem szólt egyáltalán Zuglóhoz, úgy döntöttek, hogy kiárusítják a zuglóiakat. Ki fogja megvédeni a zuglóiakat a tüzektől, amik alapanyagát a MÁV roncsai adják? – tette fel a kérdést. „Joggal érezhetjük magunkat elárulva, mert elvették a kerülettől a jövőt, amelyet Zugló megérdemelne” – mondta. Szerinte a Fidesz húsz éve hitegeti a kerületet fejlesztésekkel. Állatkerti fejlesztés helyett jött a Biodóm, Petőfi csarnok nincs, Közlekedési Múzeum nincs, Vasúttörténet Park megy. A területen számoltak metróval is – az sem készült el. Semmilyen fejlesztést nem kaptak. Rózsa megígérte: nem maradnak a kormány adósai, ő személyesen fog arról gondoskodni, hogy a téma 2026-ig asztalon maradjon. „Konszenzusos, közérdekű, zöld” – ha ez a három feltétel teljesül, hajlandóak a terület fejlesztését támogatni. Ezért kéri arra a képviselőket, hogy támogassák Karácsony és Vitézy előterjesztését, és éljenek a főváros elővásárlási jogával.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakcióvezetője szerint fantazmagóriákra kellett reagálnia. Azt mondta, jó lenne, ha a fővárosnak egy átlagos szerdát sikerülne megszerveznie. Szerinte most úgy beszélnek egy gigaprojektről, hogy közben a főváros a zsebkendőnyi méretű Városháza parkot sem bírta megcsinálni. Azt mondta, az egészen biztos, hogy a Rákosrendező jelenlegi formájában maradása nem szolgálja a budapestiek érdekét. Szentkirályi a terület állapotáért úgy tette felelőssé Karácsonyt, hogy amúgy a terület túlnyomó többsége állami tulajdonban van.

„Hadd kérdezzem már meg: hol voltak önök az elmúlt években?! Önök azt csinálják, amihez a legjobban értenek: keresztbe fekszenek, amikor valaki dolgozna, fejlesztene egy területet”

– magyarázta. Kiemelte: aki megveszi ezt a területet, annak több tízmilliárd forintnyi rekultivációs feladata van. Szerinte jobb, ha ezt nem közpénzből rendezik, hanem egy magánberuházó állja a számlát. Azt mondta, nyilvánvaló, hogy attól, hogy a befektető nem magyar, még magyar cégek tudnak dolgozni a beruházáson, sőt, rengeteg olyan fejlesztés érkezne, melynek a magyarok élvezhetnék előnyeit.

A volt kormányszóvivő segítségül hívta a kormánypropagandát is, amely a Wallis érdeklődéséről írt a terület körül. Karácsony ezt nagyjából egy órája megerősítette – azonban kiemelte: a Wallist még a kormány hívta be a területre, mielőtt felbukkant volna az arab befektető. Szerinte a Wallisnak konkrét tervei vannak a területre – mondta ezt Szentkirályi úgy beállítva a helyzetet, mintha Wallissal a főváros tárgyalt volna. Karácsony szerint a főváros nem tárgyalt a Wallissal. Szentkirályi szerint Vitézy Dávidnak becsípődött a „fallikus” kifejezés, valamint Lázár János is – vagdalkozott, majd azt mondta, Vitézy kampányát ingatlanbefektetők támogatták.

Vitézy gyorsan kontrázott, azt mondta, neki a fallikus szóról nem jutott eszébe Lázár János, majd hozzátette, nem ingatlanfejlesztők támogatták a kampányát, „hanem ön és ezt köszönöm szépen”.

Szécsényi Dávid fideszes képviselő arról beszélt, hogy Kelettel és Nyugattal is kell üzletelni – ez a szuverenitás alapja. „Nehogymár önök jöjjenek nekünk szuverenitással, akik külföldi pénzekkel vannak kitömve, a Tisza pedig beállt a globalista elit közé” – magyarázta. Gulyás Gergely arra tett ügyrendi javaslatot, hogy hallgassák meg Magyar Pétert is – ne a szócsöveitől hallgassák meg a Facebook posztjait. Karácsony azonban nem látja Magyart , így nem is adott neki szót. Radics Béla fideszes képviselőnek deja vu érzése van, mert szerinte Karácsony ugyanígy tiltakozott a Liget-projekt ellen is. De szerinte Karácsony hazudott is, hiszen korábban azt mondta, nincs pénz, most mégis előrántott ötvenmilliárdot. „Make Budapest Great Again” – zárta beszédét Radics.

Baranyi Krisztina szerint is érdemes arról beszélni, vajon mire használná a főváros Rákosrendezőt. Szerinte nem szabad elfelejteni, hogy Budapesten nagyon kevés nagy kiterjedésű fejlesztés van már. A Rákosrendező egy ilyennek adhatna otthont – de nem véletlen, hogy ez nem sikerült eddig, hiszen akkora pénzt vinne el a terület kármentesítése, mely akár indokolhatja a terület alacsony eladási ára is. Baranyi kiemelte: ötszáz méteres toronyházat építeni Budapesten nem csak hiba, hanem bűn.

Vitézy röviden reagált Szentkirályi Alexandra „urbanisztikai” felvetéseire. Emlékeztette a szemét miatt aggódó frakcióvezetőt: Lázár János egy éve ígérte meg, hogy a kormány majd rendbe fogja tenni a Rákosrendezőt. „Mégis kin kéri számon itt, a Fővárosi Közgyűlésben, hogy nem takarított a Rákosrendezőn?” – tette fel a költői kérdést. Emlékeztette Szentkirályit arra is, hogy rekultivációs kötelezettségről beszélt – ezt viszont nem írták elő az arab beruházónak a szerződésben, melyet a kormány kötött vele. Beszélt arról is, hogy a szerződésben nincs benne az az ötezermilliárdos szám, amelyről a Fidesz, Lázár János és Szentkirályi Alexandra posztolgat.

„A szerződésben annyit sem vállal az arab befektető, hogy egy sátrat épít, ebben nincsen fejlesztési vállalás”

– jelentette ki a Podmaniczky frakcióvezetője. Mint mondta, a fejlesztő látványtervein a gyerekeknek három lába van, az útnak pedig nincs vége – vagyis mesterséges intelligenciával készültek, így látszik, hogy a fejlesztő nem veszi valami komolyan Budapestet. Kizárólag a kormány vállalt fejlesztéseket, 320 milliárd forintos értékben – Vitézy azt mondta, reméli, hogy ezeket a vállalásokat akkor is fogják tartani, ha Budapest érvényesíti elővásárlási jogát a területre. Vitézy szerint az sem garantált, hogy itt park legyen – nem kényszeríti erre a beruházót semmi, sőt, nem is fér oda a Szentkirályi által beígért negyedik legnagyobb fővárosi park.

Szentkirályi Alexandra férje közleményét idézte, aszerint soha nem volt semmilyen érdekeltsége a Rákosrendező körül. „Ha ezzel kapcsolatban önök bármilyen állítást tesznek, akkor ezt védjék meg! Jó?!” – kapta fel a vizet a Fidesz frakcióvezetője. „Semmiféle közvetlen, vagy közvetett érintettségem nincs, jó? Ezt azért szeretném leszögezni!” Szerinte nem a Fidesz mutyizik, hanem Karácsony, majd ismét előhúzta a Wallis-szálat, és hiányolta az ellenzéki képviselőktől azt, hogy felkérdezik a főpolgármestert ezügyben. Szentkirályi azt állította, hogy ők, amíg a Fidesz vezette a fővárost azért nem tudtak semmit a területtel kezdeni, mert akkora adósságokat halmozott fel a korábbi, Demszky Gábor vezette főváros.

Kiemelte: a szerződésben benne van, hogy ha a felek nem tudnak egymással megállapodni, akkor bármelyikük elállhat. Sőt, Szentkirályi szerint a parlamentnek kell döntenie egy sor vitás kérdésben a projekt körül. Reagált a mecsetépítési vádakra is, azt mondta, ő nem tud mást elképzelni, minthogy egy ilyen területen keresztény épületet húzzanak fel.

Gulyás Gergely, a Fidesz képviselője azt kérte a képviselőktől, tegyék fel a kezüket, ha elolvasták végig a szerződést. Alig pár kéz emelkedett, Gulyás pedig itt szó szerint kezdett idézni az iratokból. Azt mondta, mindenről megállapodást kell kötni az iratok szerint, ha ez nem történik meg minden döntésnél, akkor a szerződéstől bármelyik fél elállhat.