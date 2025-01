Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kormány január végén vezette be január elejétől, hogy 12 millió forintról 18 millió forintra emelkedik az alanyi áfamentesség értékhatára.","shortLead":"A kormány január végén vezette be január elejétől, hogy 12 millió forintról 18 millió forintra emelkedik az alanyi...","id":"20250131_Rossz-Hir-vannak-vesztesei-a-kormany-visszamenoleges-adokonnyitesenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"edb0311f-7ee9-4ec0-801d-ce18f63ef716","keywords":null,"link":"/kkv/20250131_Rossz-Hir-vannak-vesztesei-a-kormany-visszamenoleges-adokonnyitesenek","timestamp":"2025. január. 31. 08:29","title":"Rossz Hír, vannak vesztesei a kormány visszamenőleges adókönnyítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03956fe-f9e2-4a75-ada3-fb09e5aef5c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legdrágább helyen, a bejárat előtt várakozik egy éve.","shortLead":"A legdrágább helyen, a bejárat előtt várakozik egy éve.","id":"20250130_80-millios-birsagot-hozott-ossze-egy-repteri-parkoloban-felejtett-Golf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b03956fe-f9e2-4a75-ada3-fb09e5aef5c3.jpg","index":0,"item":"8ea5c4da-5a02-47a0-9c6a-3c1537d22ace","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_80-millios-birsagot-hozott-ossze-egy-repteri-parkoloban-felejtett-Golf","timestamp":"2025. január. 30. 07:33","title":"80 milliós bírságot hozott össze egy reptéri parkolóban felejtett Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszterrel folytatott beszélgetésében G. Fodor Gábor Soros György kitiltását is felvetette.","shortLead":"A külügyminiszterrel folytatott beszélgetésében G. Fodor Gábor Soros György kitiltását is felvetette.","id":"20250131_szijjarto-usa-rogan-parlament-jogalkotoi-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"3942d3c1-6701-479f-ac8d-2913581cb9a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_szijjarto-usa-rogan-parlament-jogalkotoi-valasz","timestamp":"2025. január. 31. 16:05","title":"Szijjártó: Rogán szankcionálására válaszul jogalkotási folyamatra készül a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a12779-18ad-4b8d-a2e7-37f6f6f01090","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érdekes jövőkép: úgynevezett Havanna-effektus jöhet Európában.","shortLead":"Érdekes jövőkép: úgynevezett Havanna-effektus jöhet Európában.","id":"20250130_Mar-a-nemetek-is-tobb-hasznalt-autot-vesznek-mint-ujat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67a12779-18ad-4b8d-a2e7-37f6f6f01090.jpg","index":0,"item":"25a6e2a1-7c81-45ee-9d00-e5eb264f207a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_Mar-a-nemetek-is-tobb-hasznalt-autot-vesznek-mint-ujat","timestamp":"2025. január. 30. 11:48","title":"Már a németek is kénytelenek használt autót venni, mert nincs pénzük újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c326f679-514f-4bb3-90e9-3d751de55b56","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A péntek reggel publikált friss adatok szerint 7725-tel kevesebb gyerek született 2024-ben, mint egy évvel korábban, 2021 óta 15 ezerrel zuhant vissza a születésszám, lakosságarányosan pedig korábban elképzelhetetlen mélypontra került. A halálozások száma ellenben alig változott.","shortLead":"A péntek reggel publikált friss adatok szerint 7725-tel kevesebb gyerek született 2024-ben, mint egy évvel korábban...","id":"20250131_demografia-szuletes-halal-szuletesszam-fogyas-hazassag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c326f679-514f-4bb3-90e9-3d751de55b56.jpg","index":0,"item":"f7ec00ab-cfc8-4f99-9ce8-1735dd31770e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_demografia-szuletes-halal-szuletesszam-fogyas-hazassag-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 08:30","title":"Elkeserítő számok érkeztek: minden idők legalacsonyabb születésszáma volt a 2024-es Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758a1499-6bdd-4013-baf9-56111e7e3b37","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A többszörös visszaeső férfi beismerte a bűnösségét. ","shortLead":"A többszörös visszaeső férfi beismerte a bűnösségét. ","id":"20250130_gyerekek-pornograf-kepek-birosagi-itelet-makoi-ferfi-fegyhazbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758a1499-6bdd-4013-baf9-56111e7e3b37.jpg","index":0,"item":"1ad55b7d-ca85-4a81-ba2a-823a579ce094","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_gyerekek-pornograf-kepek-birosagi-itelet-makoi-ferfi-fegyhazbuntetes","timestamp":"2025. január. 30. 13:05","title":"Több tízezer gyermekpornográf képet találtak a makói férfinél, aki most 13 évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf389878-0e41-463e-9e27-47894fdb716f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négytagú csapat legkorábban tavasszal indulhat az űrállomásra.","shortLead":"A négytagú csapat legkorábban tavasszal indulhat az űrállomásra.","id":"20250130_Kapu-Tibor-magyar-zaszlo-Farkas-Bertalan-Nemzetkozi-Urallomas-HUNOR-magyar-urprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf389878-0e41-463e-9e27-47894fdb716f.jpg","index":0,"item":"4ce8079d-9a5f-4596-9892-962de7692e66","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Kapu-Tibor-magyar-zaszlo-Farkas-Bertalan-Nemzetkozi-Urallomas-HUNOR-magyar-urprogram","timestamp":"2025. január. 30. 19:31","title":"A magyar űrhajós, Kapu Tibor egy zászlót és Farkas Bertalan jótanácsait is viszi a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92aa1948-9856-472a-9176-66a36f55933c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szervezet korábban bizottságot állított fel az ügy kivizsgálására. A testület az eljárás megindítása mellett azt is javasolta, hogy a szakemberek számára tartsanak képzéseket az edző–versenyző kommunikációról.","shortLead":"A szervezet korábban bizottságot állított fel az ügy kivizsgálására. A testület az eljárás megindítása mellett azt is...","id":"20250129_magyar-uszoszovetseg-etikai-eljaras-takacs-imre-iron-swim-hosszu-katinka-wladar-sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92aa1948-9856-472a-9176-66a36f55933c.jpg","index":0,"item":"60fac08b-229f-43bd-b5e9-93c0d81cbd29","keywords":null,"link":"/sport/20250129_magyar-uszoszovetseg-etikai-eljaras-takacs-imre-iron-swim-hosszu-katinka-wladar-sandor","timestamp":"2025. január. 29. 19:15","title":"Az úszószövetség fegyelmi eljárást indít Hosszú Katinka klubjának volt edzője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]