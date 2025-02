Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a62b157-c110-458a-9db1-a7e2f1e91803","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A speciális eljárásrend péntekig tart.","shortLead":"A speciális eljárásrend péntekig tart.","id":"20250217_Voros-kod-a-szocialis-intezmenyeknek-hetfo-estetol-be-kell-fogadnia-a-hajlektalanokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a62b157-c110-458a-9db1-a7e2f1e91803.jpg","index":0,"item":"01e6dc0c-79f6-4ad6-a26f-bde7cddb7e95","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Voros-kod-a-szocialis-intezmenyeknek-hetfo-estetol-be-kell-fogadnia-a-hajlektalanokat","timestamp":"2025. február. 17. 19:19","title":"Vörös kód: a szociális intézményeknek hétfő estétől be kell fogadniuk a hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822e2337-37f6-4838-b182-30aff83376ba","c_author":"hvg360","category":"360","description":"J.D. Vance alelnök müncheni beszéde után, a rijádi béketárgyalás előtt elemzi az Egyesült Államok és az EU viszonyát a Financial Times szerzője.","shortLead":"J.D. Vance alelnök müncheni beszéde után, a rijádi béketárgyalás előtt elemzi az Egyesült Államok és az EU viszonyát...","id":"20250218_Gideon-Rachman-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/822e2337-37f6-4838-b182-30aff83376ba.jpg","index":0,"item":"1ca6e4ee-2654-435d-849b-a0f11c97fac2","keywords":null,"link":"/360/20250218_Gideon-Rachman-lapszemle","timestamp":"2025. február. 18. 15:30","title":"Gideon Rachman: Amerika immár ellenség, amely fenyegeti a demokráciát Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ebb7bb-2ff1-4465-a99a-093dbab22162","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több mint 1,3 milliárd forintot kellett fizetni azért a két helyrajzi számon lévő balatonföldvári ingatlanért, amelyet a magyar állam árverés útján értékesített tavaly ősszel – derült ki az ügylet adásvételi szerződéséből. Az egyik új tulajdonos Mikesy Álmos lett, aki a Gránit Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója is, de állítása szerint a Tiborcz Istvánhoz is köthető alapkezelőnek semmi köze sem lesz a beruházáshoz. A HVG információi szerint az egykori szálloda területére lakóingatlanokat terveznek.","shortLead":"Több mint 1,3 milliárd forintot kellett fizetni azért a két helyrajzi számon lévő balatonföldvári ingatlanért, amelyet...","id":"20250219_balatonfoldvar-ingatlan-lakopark-luxuslakas-tiborcz-istvan-granit-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14ebb7bb-2ff1-4465-a99a-093dbab22162.jpg","index":0,"item":"240b62b4-5af1-41a0-aa42-9ec7fff39154","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250219_balatonfoldvar-ingatlan-lakopark-luxuslakas-tiborcz-istvan-granit-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 06:01","title":"Eladta az állam Balatonföldvár egyik legértékesebb területét, ahol „magas minőségű” lakóingatlan épül majd teniszpályával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dac6e36-3767-4093-bd69-1bccf5028e72","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"A buszok, villamosok üléskárpitjai jellemzően sokszínűek és vad mintázatúak. Ennek fő oka, hogy elrejtsék a koszt, de nem ez az egyetlen érdekességük. Sokan rondának tartják őket, ám akadnak, akik meglátják bennük a szépséget, és időről időre művészeket is megihletnek.","shortLead":"A buszok, villamosok üléskárpitjai jellemzően sokszínűek és vad mintázatúak. Ennek fő oka, hogy elrejtsék a koszt, de...","id":"20250218_tomegkozlekedes-szines-ulesek-kosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dac6e36-3767-4093-bd69-1bccf5028e72.jpg","index":0,"item":"10c09821-056b-47a3-a0d1-b5b481078502","keywords":null,"link":"/elet/20250218_tomegkozlekedes-szines-ulesek-kosz","timestamp":"2025. február. 18. 06:01","title":"Embertelen mocskot rejthetnek a tömegközlekedés csiricsáré ülései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Eagle Hills nemrég még működése megkezdéséről írt, hogy ez pontosan mit jelent, azt továbbra sem árulták el.","shortLead":"Az Eagle Hills nemrég még működése megkezdéséről írt, hogy ez pontosan mit jelent, azt továbbra sem árulták el.","id":"20250217_mini-dubaj-rakosrendezo-eagle-hills-bejelentes-budapest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c.jpg","index":0,"item":"052d5f2f-07e4-49ac-b52b-b85bc3c399ac","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_mini-dubaj-rakosrendezo-eagle-hills-bejelentes-budapest-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 15:10","title":"Váratlan fordulat: bejelentést ígér a Rákosrendezőről lecsúszó arab beruházó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519fafa5-691f-487e-988b-2090b3ff02b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemrég kinevezett igazgató, Zalán János bejelentette, felkérte Novákot, hogy segítse őt szakmai konzulensként. „Ő is a garancia arra, hogy nem változik a Kolibri profilja.”","shortLead":"A nemrég kinevezett igazgató, Zalán János bejelentette, felkérte Novákot, hogy segítse őt szakmai konzulensként. „Ő is...","id":"20250217_Novak-Janos-a-Kolibri-uj-igazgatoja-melle-allt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/519fafa5-691f-487e-988b-2090b3ff02b3.jpg","index":0,"item":"b2264809-7050-44f1-be5e-8f6870daa5ca","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Novak-Janos-a-Kolibri-uj-igazgatoja-melle-allt","timestamp":"2025. február. 17. 14:31","title":"Novák János a Kolibri új igazgatója mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce32327-7b51-4fca-aa3f-0f5be1e31566","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon 30-60 perccel hosszabb menetidőre kell számítani, biztosítóberendezési hiba miatt.","shortLead":"A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon 30-60 perccel hosszabb menetidőre kell számítani, biztosítóberendezési hiba...","id":"20250217_Biztositoberendezesi-hiba-miatt-egy-orat-is-keshetnek-a-vonatok-a-gyori-vonalon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ce32327-7b51-4fca-aa3f-0f5be1e31566.jpg","index":0,"item":"d3b9b197-4508-4c55-b2c8-ed1e26349e62","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Biztositoberendezesi-hiba-miatt-egy-orat-is-keshetnek-a-vonatok-a-gyori-vonalon","timestamp":"2025. február. 17. 20:35","title":"Biztosítóberendezési hiba miatt egy órát is késhetnek a vonatok a győri vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2895cabc-9b26-4038-9c68-563a67722621","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Átlátszó perelt, hogy kiderüljön a Nemzeti Sport kiadójának vételára.","shortLead":"Az Átlátszó perelt, hogy kiderüljön a Nemzeti Sport kiadójának vételára.","id":"20250218_nemzeti-sport-vetelar-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2895cabc-9b26-4038-9c68-563a67722621.jpg","index":0,"item":"3934b7c7-e057-4042-97ad-9580921d7227","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_nemzeti-sport-vetelar-per","timestamp":"2025. február. 18. 17:24","title":"Végül sikerült kiperelni: 3,5 milliárd forintot fizetett az állam Orbán Viktor kedvenc lapjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]