Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d5af044-bf6d-44a9-9b85-7417f4bf0980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Izgalmas képsorozat került fel Facebookra a miniszterelnök szombat délutánjáról.","shortLead":"Izgalmas képsorozat került fel Facebookra a miniszterelnök szombat délutánjáról.","id":"20210213_Orban_a_kutyajaval_toltotte_ki_az_allatvedelmi_konzultaciot_majd_sepregetni_ment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d5af044-bf6d-44a9-9b85-7417f4bf0980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716758b5-ff77-43e3-ad13-b7526031281e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210213_Orban_a_kutyajaval_toltotte_ki_az_allatvedelmi_konzultaciot_majd_sepregetni_ment","timestamp":"2021. február. 13. 17:45","title":"Orbán a kutyájával töltötte ki az állatvédelmi konzultációt, majd sepregetni ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A két PCR-teszt együtt 210 fontba, azaz 86 ezer forintba kerül.","shortLead":"A két PCR-teszt együtt 210 fontba, azaz 86 ezer forintba kerül.","id":"20210215_anglia_egyesult_kiralysag_teszt_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24589728-f901-4645-96c9-670d92ed44e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_anglia_egyesult_kiralysag_teszt_koronavirus","timestamp":"2021. február. 15. 07:00","title":"Hétfőtől két koronavírustesztet kell fizetniük az Angliába utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19ceb-4edd-4e3f-a69b-e6c4f30df3d1","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Ócska sci-fi-filmnek is tűnhetne, ami nyugati „licenc” alapján készült a vasfüggöny keleti oldalán: szerepel benne a szovjet Steve Jobs, automatizált tervgazdaság és kriptorubel. Bármennyire hihetetlennek tűnik, nem sokon múlt a megvalósulása, rettegett is Amerika.","shortLead":"Ócska sci-fi-filmnek is tűnhetne, ami nyugati „licenc” alapján készült a vasfüggöny keleti oldalán: szerepel benne...","id":"202106__digitalis_kommunizmus__szovjet_internet__modern_utopia__internyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19ceb-4edd-4e3f-a69b-e6c4f30df3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e10e7d-aefc-4f10-8244-093fb9c53ada","keywords":null,"link":"/360/202106__digitalis_kommunizmus__szovjet_internet__modern_utopia__internyet","timestamp":"2021. február. 15. 11:00","title":"A „szovjet Steve Jobs” megcsinálta volna az internetet, de a párt a villogó tyúkdiszkóban hitt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összeg támogatásként érkezett a művész cégéhez.","shortLead":"Az összeg támogatásként érkezett a művész cégéhez.","id":"20210215_havasi_balazs_mnb_alapitvany_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a48608-e6f1-43f5-8ff4-8dfd2e94f66e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_havasi_balazs_mnb_alapitvany_tamogatas","timestamp":"2021. február. 15. 10:47","title":"A zongoraművész Havasi Balázs cége 50 millió forintot kapott az MNB alapítványától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd9a919-d279-4455-a832-629ea55faef7","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Elrontotta a szigetelést a kivitelező, emiatt szennyvíz áztatja a falat? Egy mammográfiai vizsgálat során károsodik a mellimplantátum? Nem tartjuk megfelelőnek az adóhatósági ellenőrzés eredményét? Ezek mind-mind olyan esetek, amikor érdemes lehet kikérni igazságügyi szakértők véleményét, amely birtokában akár perre sem kell vinnünk a szóban forgó vitás ügyet.","shortLead":"Elrontotta a szigetelést a kivitelező, emiatt szennyvíz áztatja a falat? Egy mammográfiai vizsgálat során károsodik...","id":"mokk_20210212_Mielott_birosagra_rohanna_fontolja_meg_hogy_igazsagugyi_szakerto_kirendeleset_keri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edd9a919-d279-4455-a832-629ea55faef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d85ebe3-5dba-4e36-b94f-5208b8f55d14","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20210212_Mielott_birosagra_rohanna_fontolja_meg_hogy_igazsagugyi_szakerto_kirendeleset_keri","timestamp":"2021. február. 15. 11:30","title":"Mielőtt bíróságra rohanna, fontolja meg, hogy igazságügyi szakértő kirendelését kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha elkezdik az Őrségi Nemzeti Parkba tervezett Mol-kőolajkút munkálatait, azt két turistaútvonalról is látni lehetne majd – aggódnak a helyiek. ","shortLead":"Ha elkezdik az Őrségi Nemzeti Parkba tervezett Mol-kőolajkút munkálatait, azt két turistaútvonalról is látni lehetne...","id":"20210215_Termeszetvedelmi_teruleten_furna_kutat_a_MOL_az_Orsegben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a436fa-9aed-4827-a838-a1684e778187","keywords":null,"link":"/zhvg/20210215_Termeszetvedelmi_teruleten_furna_kutat_a_MOL_az_Orsegben","timestamp":"2021. február. 15. 12:05","title":"Természetvédelmi területen fúrna kutat a Mol az Őrségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e0be4c-594a-44a8-9591-762e2e04ba58","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szakembernek három meccs kellett az első döntetlenéhez, amit a Stuttgart ellen szerzett meg.","shortLead":"A magyar szakembernek három meccs kellett az első döntetlenéhez, amit a Stuttgart ellen szerzett meg.","id":"20210213_hertha_stuttgart_bundesliga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70e0be4c-594a-44a8-9591-762e2e04ba58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57478e4-b561-4ed2-8463-ea817f835a14","keywords":null,"link":"/sport/20210213_hertha_stuttgart_bundesliga","timestamp":"2021. február. 13. 19:59","title":"Megszerezte első pontját a Hertha Dárdai Pállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8562309-dd51-44ec-99a6-4584a03a0587","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Biztató hallgatottsággal startolt el hétfőn a Klubrádió, amely mostantól kizárólag a világhálón fogható: 16 ezren kattintottak valamelyik webes csatornán az analóg frekvenciáját elvesztő adó első reggeli műsorára. A hvg.hu ott volt az adó stúdiójában az első órákban, láttuk, ahogy a kollégák kapkodják a telefonokat, mert sok hallgató egyelőre nem tudott megküzdeni a digitális átállással. Furcsa visszajelzések is jöttek arról, hogy mintha mégis tovább szólna a Klubrádió, pedig azt pontban éjfélkor a Médiatanács döntésének megfelelően lekapcsolták. ","shortLead":"Biztató hallgatottsággal startolt el hétfőn a Klubrádió, amely mostantól kizárólag a világhálón fogható: 16 ezren...","id":"20210215_klubradio_online_indulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8562309-dd51-44ec-99a6-4584a03a0587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086d6308-da98-49d2-a22c-42fe43ee7016","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_klubradio_online_indulas","timestamp":"2021. február. 15. 14:00","title":"Várakozás feletti hallgatottság, rejtélyes kalózkodás – így indult neten a Klubrádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]