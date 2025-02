Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d087787-b7c5-41c6-94b2-1ad232795a0a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Osztrák Néppárt (ÖVP), az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és az Új Ausztria és Liberális Fórum (Neos) megegyezésre jutott a hárompárti koalíció megalakításáról.","shortLead":"Az Osztrák Néppárt (ÖVP), az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és az Új Ausztria és Liberális Fórum (Neos...","id":"20250227_Megallapodott-a-koaliciorol-Ausztriaban-az-OVP-az-SPO-es-a-NEOS","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d087787-b7c5-41c6-94b2-1ad232795a0a.jpg","index":0,"item":"8f1e8097-3d6c-47c9-b7ea-24eb3e953bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_Megallapodott-a-koaliciorol-Ausztriaban-az-OVP-az-SPO-es-a-NEOS","timestamp":"2025. február. 27. 11:54","title":"Megvan az új, hárompárti osztrák kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Azzal, hogy beengednék a magánszektort, felgyorsulhatna a rendszer, de hogy milyen minőségű autók kaphatnának így forgalmit, az nagy kérdés.","shortLead":"Azzal, hogy beengednék a magánszektort, felgyorsulhatna a rendszer, de hogy milyen minőségű autók kaphatnának...","id":"20250227_kormanyzati-otlet-szerint-a-maszek-allomasokon-is-lehetne-vizsgaztatni-a-behozott-autokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876.jpg","index":0,"item":"c1aa8c99-af70-48a9-8b04-639292be9220","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_kormanyzati-otlet-szerint-a-maszek-allomasokon-is-lehetne-vizsgaztatni-a-behozott-autokat","timestamp":"2025. február. 27. 15:33","title":"Új korszak jöhet a külföldről behozott autóknál: megszűnne az állami monopólium a forgalomba helyezési vizsgánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6d1151-1039-42fd-8c38-479874d31ef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész a házi őrizetben rájött, hogy kevesebb is elég neki.","shortLead":"A zenész a házi őrizetben rájött, hogy kevesebb is elég neki.","id":"20250226_Galambos-Lajos-mar-nem-akarok-halmozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6d1151-1039-42fd-8c38-479874d31ef5.jpg","index":0,"item":"93821645-7c30-494a-a6e2-049bf046674e","keywords":null,"link":"/elet/20250226_Galambos-Lajos-mar-nem-akarok-halmozni","timestamp":"2025. február. 26. 09:51","title":"Galambos Lajos: „Már nem akarok halmozni, nincs szükségem több karórára vagy nagyobb autókra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f24ec15-7dac-40d2-b342-24d940e80531","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Új tagok a Hunguest láncában.","shortLead":"Új tagok a Hunguest láncában.","id":"20250227_hvg-uj-tagok-meszaros-hotellancaban-hunguest-bdpst","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f24ec15-7dac-40d2-b342-24d940e80531.jpg","index":0,"item":"e1fcf7c3-fdd1-4e88-acd4-a44d3dc0faa0","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-uj-tagok-meszaros-hotellancaban-hunguest-bdpst","timestamp":"2025. február. 27. 06:00","title":"Mészáros Lőrinc ahol tud, segít, most épp Tiborcz veszteséges hoteljének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mészáros Lőrinc csapata a legjobb tizenhat között búcsúzott.","shortLead":"Mészáros Lőrinc csapata a legjobb tizenhat között búcsúzott.","id":"20250226_labdarugas-magyar-kupa-felcsut-puskas-akademia-kieses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3.jpg","index":0,"item":"ef9068e3-f84c-41ca-80e5-5ca29d399aa6","keywords":null,"link":"/sport/20250226_labdarugas-magyar-kupa-felcsut-puskas-akademia-kieses","timestamp":"2025. február. 26. 05:16","title":"Kiesett a Felcsút a Magyar Kupából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tartós napsütés sehol sem várható.","shortLead":"Tartós napsütés sehol sem várható.","id":"20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182.jpg","index":0,"item":"47d863ed-b677-4545-8cf2-00ede9968d0e","keywords":null,"link":"/elet/20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. február. 26. 05:40","title":"Nyugaton esni fog, keleten 15 fok is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473993cf-6552-4308-aeac-df1dc289283e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A legtöbben ígéretük ellenére elmulasztották elhagyni az országot, de több külföldi embercsempészt amiatt vittek vissza a börtönbe, mert újra embert csempészett vagy éppen lopott – derült ki a HVG által kikért adatokból.","shortLead":"A legtöbben ígéretük ellenére elmulasztották elhagyni az országot, de több külföldi embercsempészt amiatt vittek vissza...","id":"20250227_Bolti-lopas-miatt-is-vittek-vissza-a-bortonbe-korabban-szelnek-eresztett-kulfoldi-embercsempeszeket-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/473993cf-6552-4308-aeac-df1dc289283e.jpg","index":0,"item":"f8c4513a-bb53-4d61-bbf4-eea4c73b163a","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Bolti-lopas-miatt-is-vittek-vissza-a-bortonbe-korabban-szelnek-eresztett-kulfoldi-embercsempeszeket-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 05:30","title":"Bolti lopás miatt is vittek vissza a börtönbe korábban szélnek eresztett külföldi embercsempészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0","c_author":"Mérő Vera","category":"360","description":"„A nyilvánvaló cél az, hogy a fortélyos félelem igazgasson, és ne a csalóka remény. Éppen ezért Orbán most a bizakodással akar leszámolni, hiszen az jelenti számára a legnagyobb kockázatot.” Vélemény.","shortLead":"„A nyilvánvaló cél az, hogy a fortélyos félelem igazgasson, és ne a csalóka remény. Éppen ezért Orbán most...","id":"20250226_hvg-mero-vera-ott-vagyunk-pont-ott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0.jpg","index":0,"item":"7c21aca7-ee4a-44a6-bdac-c680b2cee24f","keywords":null,"link":"/360/20250226_hvg-mero-vera-ott-vagyunk-pont-ott","timestamp":"2025. február. 26. 12:15","title":"Mérő Vera: Orbán nem náci, de bármikor az élükre állna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]