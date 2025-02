Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"be5c4bd3-d276-4f76-bf6e-e42cd68b998a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánypárti médiában megjelent villa- és helikopterügy miatt kezdeményezett vizsgálatot a honvédelmi miniszter.","shortLead":"A kormánypárti médiában megjelent villa- és helikopterügy miatt kezdeményezett vizsgálatot a honvédelmi miniszter.","id":"20250227_szalay-bobrovniczky-vizsgalat-ruszin-szendi-romulusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be5c4bd3-d276-4f76-bf6e-e42cd68b998a.jpg","index":0,"item":"9e96d30f-bc59-4dac-bc3e-2d36800b653e","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_szalay-bobrovniczky-vizsgalat-ruszin-szendi-romulusz","timestamp":"2025. február. 27. 15:37","title":"Szalay-Bobrovniczky vizsgálatot kért Ruszin-Szendi Romulusz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A miniszterelnök nemcsak a választásokra szóló osztogatást kezdte el, hanem példátlanul súlyos provokációra készül a szexuális kisebbségekkel és a civilekkel szemben. 