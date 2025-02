Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3c729dfb-5f8d-4d96-a0bc-074c160bba3d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rendkívül ritka, kullancsok által terjesztett kórokozót kapott el egy beteg az Egyesült Államokban, de úgy, hogy nem őt csípte meg a kullancs, hanem egy másik embert – aki aztán neki adta az egyik veséjét.","shortLead":"Rendkívül ritka, kullancsok által terjesztett kórokozót kapott el egy beteg az Egyesült Államokban, de úgy, hogy nem őt...","id":"20250226_kullancs-fertozes-szervatultetes-bakterium-ritka-megbetegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c729dfb-5f8d-4d96-a0bc-074c160bba3d.jpg","index":0,"item":"fc247014-cc6c-47d9-930c-23f3ab039e89","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_kullancs-fertozes-szervatultetes-bakterium-ritka-megbetegedes","timestamp":"2025. február. 26. 20:03","title":"Ritka, veszélyes kullancsfertőzést kapott el egy férfi, de úgy, hogy nem is őt csípte meg a vérszívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ENSZ-főképviselőnek ellenszegülő Milorad Dodik ítélethirdetése után Orbán Viktorral és Alekszandar Vucsics szerb államfővel is beszélgetett telefonon, akik támogatásukról biztosították a politikust. A magyar miniszterelnök szerint Dodik ellen politikai boszorkányüldözés folyik.","shortLead":"Az ENSZ-főképviselőnek ellenszegülő Milorad Dodik ítélethirdetése után Orbán Viktorral és Alekszandar Vucsics szerb...","id":"20250226_A-boszniai-szerbek-vezere-bejelentette-matol-nem-letezik-Bosznia-Hercegovina-Dodik-Vucsics-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4.jpg","index":0,"item":"6af5776d-3596-4f86-ac24-0a6dfe4286b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_A-boszniai-szerbek-vezere-bejelentette-matol-nem-letezik-Bosznia-Hercegovina-Dodik-Vucsics-Orban","timestamp":"2025. február. 26. 19:21","title":"A boszniai szerbek vezére azt mondja, mától nem létezik Bosznia-Hercegovina – előtte Orbán biztosította a támogatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3164aaea-3cba-45e3-9fdd-d93dce1beb1a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök látszólag megengedőbb volt, amikor 2015-ben értékelte a „homoszexuális közösség” helyzetét, mostanra már a Pride betiltásáig jutott.","shortLead":"A miniszterelnök látszólag megengedőbb volt, amikor 2015-ben értékelte a „homoszexuális közösség” helyzetét, mostanra...","id":"20250227_orban-viktor-pride-2015","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3164aaea-3cba-45e3-9fdd-d93dce1beb1a.jpg","index":0,"item":"dc0e04e8-0f45-4687-8565-9ae6716eb44a","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_orban-viktor-pride-2015","timestamp":"2025. február. 27. 19:13","title":"Orbán tíz éve még hálás volt a melegeknek, de a melegek már akkor sem voltak hálásak neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677047ef-0ba9-4097-9a0d-85002e260faa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pam Bondi igazságügyi miniszter reméli, hogy ez már csütörtökön megtörténik, és a nevek mellett repülési naplókat és sok egyéb információt is kiadnak.","shortLead":"Pam Bondi igazságügyi miniszter reméli, hogy ez már csütörtökön megtörténik, és a nevek mellett repülési naplókat és...","id":"20250227_epstein-lista-pam-bondi-igazsagugy-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/677047ef-0ba9-4097-9a0d-85002e260faa.jpg","index":0,"item":"027f6ca4-b771-413d-9bfd-0203097db0c9","keywords":null,"link":"/elet/20250227_epstein-lista-pam-bondi-igazsagugy-miniszter","timestamp":"2025. február. 27. 12:08","title":"Nyilvánosságra hozzák az Epstein-ügy több érintettjének a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"Sokakat érint, mégsem igazságos a kormány újabb szavazatvásárló társadalommérnökösködése.","shortLead":"Sokakat érint, mégsem igazságos a kormány újabb szavazatvásárló társadalommérnökösködése.","id":"20250227_hvg-adomentes-anyak-ezerotszazmilliard-egymillio-noert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3.jpg","index":0,"item":"5db88316-3b7e-49d1-af35-c6b5cf9d8ae4","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-adomentes-anyak-ezerotszazmilliard-egymillio-noert","timestamp":"2025. február. 27. 12:58","title":"Ezerötszáz milliárd forint egymillió nőért – hogy jön ki a kormányzati matek a családtámogatásoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228a4534-de0f-4544-bb35-5ab0d56ca27b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogyan eszkalálhatja a helyzetet Putyin, ha az amerikaiak kivonulnak? Hová vonulhatnak be az oroszok, és miért nem akar Európával foglalkozni az USA?Az egyik legismertebb katonai szakértő adott interjút.","shortLead":"Hogyan eszkalálhatja a helyzetet Putyin, ha az amerikaiak kivonulnak? Hová vonulhatnak be az oroszok, és miért nem akar...","id":"20250227_Orban-haborus-allaspont-suletlenseg-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/228a4534-de0f-4544-bb35-5ab0d56ca27b.jpg","index":0,"item":"c0abb2d7-1c8b-40ee-929c-4b90813594ea","keywords":null,"link":"/360/20250227_Orban-haborus-allaspont-suletlenseg-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 27. 09:13","title":"Carlo Masala: Amit Orbán mond a háborúról, az sületlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ca870d-2fde-4b15-bb27-ba212d1841f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén 2,1 millió tonna nyersolaj érkezhet a Janaf vezetékrendszerén keresztül.","shortLead":"Idén 2,1 millió tonna nyersolaj érkezhet a Janaf vezetékrendszerén keresztül.","id":"20250226_mol-horvatorszag-adria-koolajvezetek-janaf-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55ca870d-2fde-4b15-bb27-ba212d1841f5.jpg","index":0,"item":"985bc5d7-0e16-46f5-a2ec-a72fbebdb503","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_mol-horvatorszag-adria-koolajvezetek-janaf-megallapodas","timestamp":"2025. február. 26. 21:11","title":"Sajnálkozva számolt be a Mol a horvát olajmegállapodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab64547-b001-441b-ab8d-092c0dfd6994","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma és két akadémikus perrel akarja kényszeríteni, hogy ne játszhassa át a testület az államnak az intézethálózat vagyonát.","shortLead":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma és két akadémikus perrel akarja kényszeríteni, hogy ne játszhassa át a testület...","id":"20250228_Per-MTA-vagyon-ADF-akademia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eab64547-b001-441b-ab8d-092c0dfd6994.jpg","index":0,"item":"1c142cf5-7a7a-48b4-a2fa-017a5f483a44","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Per-MTA-vagyon-ADF-akademia","timestamp":"2025. február. 28. 18:48","title":"Pert indítottak az MTA egykori intézet hálózatának 130 milliárdos vagyonáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]