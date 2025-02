„Az tehát, hogy most pedofilrelativizálónak bélyegeznek, beleillik ebbe a sorba” – jelentette ki Puzsér Róbert publicista a Magyar Hangnak adott interjúban, miután felemlegette, hogy az utóbbi tizenkét évben már több karaktergyilkossági kísérlet is indult ellene. „Az újdonság annyi, hogy míg régebben bizonyos sajtóorgánumok támadtak, addig most a Miniszterelnöki Kabinetiroda központi utasítására a rendszerpropaganda teljes spektruma és vertikuma folytat szervezett karaktergyilkosságot ellenem.

Felkerültem Rogán Antal halállistájára, arra, amelyen Juhász Péter, Vona Gábor és Márki-Zay Péter szerepelt.”

Puzsér megismételte azt a korábban már a 444.hu-nak is elmondott állítását, hogy ez számára felér egy Kossuth-díjjal, ezt nagy elismerésnek tartja a rendszer részéről. Ahogy arról a HVG is beszámolt, Puzsért egy hat évvel korábbi gondolatmenetéért vette elő a propaganda, ebben a pedofília hajlamát választotta le a gyermekbántalmazásáról, és különböztette meg a hajlamot és a bűncselekményt. Mindezt közvetlenül azelőtt, hogy Magyar Péterrel beszélgetett volna, mire Magyar vissza is mondta a találkozót. Puzsér azt mondta, ez utóbbi azért meglepte, ugyanúgy, ahogy az is, hogy „a pedofília relativizálásával való hazug vádaskodás elég ahhoz, hogy Magyar Péter megrémüljön és visszatántorodjon”.

Puzsér megszólalt a botrányról: Bizarr látványt nyújt Magyar Péter, amint megretten Rogán Antaltól A kormánypropaganda által pedofilmosdatással megvádolt Puzsér Róbert több tízmilliós kárról beszél azután, hogy a Tisza Párt elnöke lemondta vele a beszélgetést.

Az interjúban most úgy fogalmazott, tartja a korábbi állítását. „Azt mondtam, hogy a gyermekekről készült törvényes fotók személyes szexuális felhasználása nagyon más, mint a gyermekpornó-felhasználás. Azt mondtam, nagyon más az, ha valaki gyermekpornográfiát birtokol és használ, és nagyon más az, ha hús-vér gyermeket ront meg.” Szerinte ez így szerepel a büntető törvénykönyvben is. „Jelesre felmondom Orbán Viktor törvénykönyvét, és ettől pedofíliarelativizáló vagyok?! Hogy nem zavarja ez Magyar Pétert?! Hisz jogász!”

Puzsér szerint Magyar Péter „Rogántól ijedt meg. Azzal, hogy felmondta azt, amit megígért és aláírt, visszaszolgáltatta a kezdeményezést Rogán Antalnak, aki arra egy éve hiába vadászott. És ez nem volt elég: még hitelesítette is Rogán hazugságait, amire egyáltalán nem volt szükség.” Hozzátette: „Magyar Péter golyóálló”, hatástalanok voltak az eddigi lejáratási kísérletek ellene, „ugyanakkor Magyar Péter genezise a kegyelmi botrány. A gyermekmegrontás neki olyan, mint a Krypton bolygóról származó Supermannek a kryptonit.” Szerinte Magyar „retteg ettől a témától”.

Puzsér azt a korábbi állítását is tartja, hogy Magyar mondhatta volna, hogy a rogáni támadás miatt nem lehet vele az ország fontos ügyeiről beszélni, ehelyett azonban zéró toleranciát hirdetett a pedofília értelmezésével kapcsolatban. „Mi van? Nem szabad értelmezni? Erkölcsi minőséggé lép elő a nem érteni valamit? Erkölcstelen megpróbálni felfogni egy jelenség összefüggését és differenciáltan látni?” – tett fel egy sor kérdést a publicista. Szerinte Magyar Rogán füttyszavára táncolt, amikor így tett, ráadásul megosztotta még a Mandiner cikkét is a témáról.

Szerinte rossz hír, ha Magyar Péter félni kezd, mert akkor „oda a remény”. Arra a kérdésre, hogy Magyar elárulta-e őt, igennel felelt. Ennek ellenére olyan embernek látja, „amilyen Orbán Viktor ellen kell”, sajátos lelki alkatnak, aki el tudja viselni a nyomást. „Orbán rendszere tagad minden konszenzust, ezért nem lehet vele semmit sem kezdeni, csak elsöpörni. Orbán Viktor teljhatalommal juttatta oda az országot, hogy ne számítson semmi más. Ehhez képest a Magyar Péterrel kapcsolatos sérelmem jelentéktelen” – mondta.

A tizenöt éve tartó Orbán-rendszer legkeményebb éve jön”

– jelentette ki Puzsér. Szerinte a rendszer egész pályás letámadásra készül, a végsőkig el fognak menni, hogy a hatalmat és a vagyont megőrizzék. Ennek ellenére a Fidesznek szerinte vannak tartalékai, a „roncstársadalomban”. „A roncstársadalom és a gazdasági elit fog újabb szövetséget kötni a polgári középosztály ellen” – emelte ki. Így is lát azonban esélyt a rendszerváltásra, a kétharmados Tisza Párt győzelmét viszont nem tartja reálisnak, „de kormányváltás esetén egy előrehozott választással akár ez is megvalósítható”.