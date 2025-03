Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a7e32b3f-e87b-4a11-b6b8-0d2c88d3013a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos a magyar MI-tervekről beszélt, és arról is, hogy szerinte nem sérült az egyetemek autonómiája az általa levezényelt modellváltás miatt.","shortLead":"A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos a magyar MI-tervekről beszélt, és arról is, hogy szerinte nem...","id":"20250303_palkovics-laszlo-kormanybiztos-mesterseges-intelligencia-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7e32b3f-e87b-4a11-b6b8-0d2c88d3013a.jpg","index":0,"item":"b8139dad-26a1-4dd5-a2f5-a7374bc4fa80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_palkovics-laszlo-kormanybiztos-mesterseges-intelligencia-elon-musk","timestamp":"2025. március. 03. 10:45","title":"Palkovics abban bízik, hogy egyszer kezet foghat Elon Muskkal egy MI-beruházás alapkőletételénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d04ecd2-9199-4539-8a3b-9a11e70271df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év legpuccosabb filmünnepén a legnagyobb divatházak öltöztetik a legnagyobb sztárokat, a jelszó leginkább a visszafogott elegancia. ","shortLead":"Az év legpuccosabb filmünnepén a legnagyobb divatházak öltöztetik a legnagyobb sztárokat, a jelszó leginkább...","id":"20250303_Oscar-gala-ruhak-Vanity-Fair-Oscar-buli-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d04ecd2-9199-4539-8a3b-9a11e70271df.jpg","index":0,"item":"6056ece4-fb5e-4917-83d7-4396230d89fa","keywords":null,"link":"/elet/20250303_Oscar-gala-ruhak-Vanity-Fair-Oscar-buli-galeria","timestamp":"2025. március. 03. 12:34","title":"Meztelenruhák, habcsókruhák és szoborszerű ruhák: így vonultak fel a sztárok az Oscaron és a díjkiosztó utáni partin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A javaslat szerint a béke aláírása után európai csapatokat is küldenének Ukrajnába.","shortLead":"A javaslat szerint a béke aláírása után európai csapatokat is küldenének Ukrajnába.","id":"20250303_ukrajnai-haboru-reszleges-tuzszunet-emmanuel-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"46dffe8e-2fea-4c74-8b7d-10dae1c658b8","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_ukrajnai-haboru-reszleges-tuzszunet-emmanuel-macron","timestamp":"2025. március. 03. 10:31","title":"Egy hónapos részleges tűzszünetet javasol Ukrajnában Franciaország és Nagy-Britannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az illiberális magyar vezér hű marad két autokrata szellemi társához, Vlagyimir Putyinhoz és Donald Trumphoz. Ezzel...","id":"20250303_Europanak-Orban-elszigetelodes-trudeau-frankfurter-rundschau-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c.jpg","index":0,"item":"f27632c5-b1dd-415a-8201-9392aef0c4b8","keywords":null,"link":"/360/20250303_Europanak-Orban-elszigetelodes-trudeau-frankfurter-rundschau-lapszemle","timestamp":"2025. március. 03. 15:45","title":"Német lap: Európának semmi szüksége nincs Orbán Viktorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619afd5d-451e-495f-a87a-1f94a8b14b79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem közleménye szerint ez hozzájárul a betegellátás minőségének további javulásához.","shortLead":"Az egyetem közleménye szerint ez hozzájárul a betegellátás minőségének további javulásához.","id":"20250303_orszagos-mozgasszervi-intezet-semmelweis-egyetem-integracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/619afd5d-451e-495f-a87a-1f94a8b14b79.jpg","index":0,"item":"3495e8d8-dfe5-4f66-a840-3ab994c09ca9","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_orszagos-mozgasszervi-intezet-semmelweis-egyetem-integracio","timestamp":"2025. március. 03. 10:33","title":"Beolvasztották az Országos Mozgásszervi Intézetet a Semmelweis Egyetembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c7e45-dabb-4f1e-94b6-0f4fbf85c3f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű gitárművész újfent megjelent a miniszterelnök Facebook-oldalán a kommentek között.","shortLead":"A világhírű gitárművész újfent megjelent a miniszterelnök Facebook-oldalán a kommentek között.","id":"20250303_Al-Di-Meola-ujfent-arra-keri-Orbant-ne-alljon-be-Trump-melle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba7c7e45-dabb-4f1e-94b6-0f4fbf85c3f5.jpg","index":0,"item":"6c01cc9b-5521-4a81-8583-301421ed8360","keywords":null,"link":"/elet/20250303_Al-Di-Meola-ujfent-arra-keri-Orbant-ne-alljon-be-Trump-melle","timestamp":"2025. március. 03. 05:35","title":"Al Di Meola újfent arra kéri Orbánt: ne álljon Trump mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport átfogó képet festett a melldaganatok trendjei és egy adott ország fejlettségének kapcsolatáról. 