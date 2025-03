Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"69fc9cbd-8961-4e53-9127-4074e6107a65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai színész megható beszédet mondott a vasárnap esti Oscar-gálán nemrég elhunyt „kedves barátjáról”.","shortLead":"Az amerikai színész megható beszédet mondott a vasárnap esti Oscar-gálán nemrég elhunyt „kedves barátjáról”.","id":"20250303_Morgan-Freeman-Gene-Hackman-tehetsege-mindenki-munkajat-magasabb-szintre-emelte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69fc9cbd-8961-4e53-9127-4074e6107a65.jpg","index":0,"item":"5940ad70-eecf-47ce-81d7-a5e86134bef1","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_Morgan-Freeman-Gene-Hackman-tehetsege-mindenki-munkajat-magasabb-szintre-emelte","timestamp":"2025. március. 03. 13:40","title":"Morgan Freeman: Gene Hackman tehetsége mindenki munkáját magasabb szintre emelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f423037d-bb0d-455c-9d58-39c3f33e0623","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős teljesítménynövekedést, csendes működést és hosszabb akkus üzemidőt ígér egy újfajta notebook-hűtés. A Frore Systems Airjet technológiája szilárdtest légáramlási mechanizmust használ a hagyományos ventilátorok helyett, és megoldja az olyan gyakori problémákat, mint a hőeloszlás és a működési zaj, miközben a számára helyet adó eszköz kellően vékony maradhat.","shortLead":"Jelentős teljesítménynövekedést, csendes működést és hosszabb akkus üzemidőt ígér egy újfajta notebook-hűtés. A Frore...","id":"20250303_airjet-szilardtest-hutes-samsung-notebook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f423037d-bb0d-455c-9d58-39c3f33e0623.jpg","index":0,"item":"588037ff-4229-4462-bd13-1fb4952402b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_airjet-szilardtest-hutes-samsung-notebook","timestamp":"2025. március. 03. 12:03","title":"Sosem volt még ilyen laptop: hosszabb üzemidő, nagyobb teljesítmény – először bizonyít egy notebookban a szilárdtest hűtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7203f7b2-5f04-4480-8f15-e5c2e4950339","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két halálos áldozattal és több sérülttel járó gázolás elkövetőjét őrizetbe vették.","shortLead":"A két halálos áldozattal és több sérülttel járó gázolás elkövetőjét őrizetbe vették.","id":"20250303_nemet-allampolgar-mannheim-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7203f7b2-5f04-4480-8f15-e5c2e4950339.jpg","index":0,"item":"6586afd6-7b98-420d-aeb9-893aa8f3f9fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_nemet-allampolgar-mannheim-gazolas","timestamp":"2025. március. 03. 17:55","title":"Német állampolgár a mannheimi gázoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a507b69a-662a-4b39-97d4-8e4282fa881d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Látványosan felpörgött a lakossági hitelezés, a cégek viszont még óvatosak – derül ki az Erste 2024-es jelentéséből. A bank 132 milliárd forint profitot hozott össze.","shortLead":"Látványosan felpörgött a lakossági hitelezés, a cégek viszont még óvatosak – derül ki az Erste 2024-es jelentéséből...","id":"20250303_Erste-hitel-nyereseg-ado-bank-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a507b69a-662a-4b39-97d4-8e4282fa881d.jpg","index":0,"item":"c8382ff0-303d-42be-92cb-9c4a600be120","keywords":null,"link":"/kkv/20250303_Erste-hitel-nyereseg-ado-bank-vasarlas","timestamp":"2025. március. 03. 11:00","title":"Erste: Sokkal több lakáshitelt és személyi kölcsönt vesznek fel a magyarok, rengeteg pénzt költenek külföldi webshopoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mától szombatig az adóhatóság fokozottan ellenőrzi az üzletek jogszerű működést.","shortLead":"Mától szombatig az adóhatóság fokozottan ellenőrzi az üzletek jogszerű működést.","id":"20250303_Nonap-NAV-ellenorzes-viragarus-ajandekarus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339.jpg","index":0,"item":"f784c555-4ee0-46b6-aaf3-c5267c8e41c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_Nonap-NAV-ellenorzes-viragarus-ajandekarus","timestamp":"2025. március. 03. 10:24","title":"Nőnap NAV módra: fokozott figyelemre számíthatnak a virág- és ajándékárusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199ae108-b012-48f5-b562-656a36937025","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor oligarcháiról, a közpénz lenyúlásáról, de a kínai és orosz befolyásról is szó volt a lengyel közcsatorna, a TVP műsorában. A „Magyarország szégyensapkát kap?” felvezetésű anyag keményen kritizálta az Orbán-kormány uniós ténykedését is.","shortLead":"Orbán Viktor oligarcháiról, a közpénz lenyúlásáról, de a kínai és orosz befolyásról is szó volt a lengyel közcsatorna...","id":"20250304_Nekiment-Orbannak-a-lengyel-kozmedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/199ae108-b012-48f5-b562-656a36937025.jpg","index":0,"item":"e76e28d0-9cb3-4cf9-86ba-6e6ec7a6ee40","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Nekiment-Orbannak-a-lengyel-kozmedia","timestamp":"2025. március. 04. 14:27","title":"Nekiment Orbánnak a lengyel közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e81dadf-61b4-46d3-b173-9e6c93eb1082","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"360","description":"Donald Trump eddigi egy hónapja azok számára is letaglózó újdonságokat hozott, akik ideológiai partnerüknek tartják magukat. Közülük Orbán Viktor rezzenéstelenül tovább játssza a drukker szerepét, míg Giorgia Meloninak már leesett a tantusz.","shortLead":"Donald Trump eddigi egy hónapja azok számára is letaglózó újdonságokat hozott, akik ideológiai partnerüknek tartják...","id":"20250304_Orban-es-Meloni-tenyleg-olyan-csodalatos-dolog-Donald-Trump-baratjanak-lenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e81dadf-61b4-46d3-b173-9e6c93eb1082.jpg","index":0,"item":"0e46336c-f126-455c-bb64-0bcc549c37bc","keywords":null,"link":"/360/20250304_Orban-es-Meloni-tenyleg-olyan-csodalatos-dolog-Donald-Trump-baratjanak-lenni","timestamp":"2025. március. 04. 06:30","title":"Meloni és Orbán: tényleg olyan csodálatos dolog Donald Trump barátjának lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bár kérdés, hogy ez mennyire lesz elfogadható az oroszok számára.","shortLead":"Bár kérdés, hogy ez mennyire lesz elfogadható az oroszok számára.","id":"20250304_ukrajna-finn-elnok-tuzszunet-beke-nato-tagsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a.jpg","index":0,"item":"3e4b6daf-a5f6-4965-adf9-27058155830b","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_ukrajna-finn-elnok-tuzszunet-beke-nato-tagsag","timestamp":"2025. március. 04. 13:36","title":"Ukrajna automatikus NATO-tagságát javasolja a finn elnök, ha Oroszország megsértene egy majdani tűzszünetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]