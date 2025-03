Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"39e68f97-269d-40bd-b07a-fb99dcb12272","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"A Fidesz az utóbbi hetekben rámozdult a Mi Hazánk szavazóira. A kiélezett Tisza-Fidesz versenyben nagyon felértékelődött Toroczkai Lászlóék pártja, királycsinálók is lehetnek 2026-ban. Mi lesz a Mi Hazánk stratégiája a következő bő egy évben, vannak-e a párhuzamok a 2015-ös Jobbikkal, és mire játszhat a Fidesz? Erről beszélgettünk a párt elnökével és más, a témára rálátó megszólalókkal.","shortLead":"A Fidesz az utóbbi hetekben rámozdult a Mi Hazánk szavazóira. A kiélezett Tisza-Fidesz versenyben nagyon...","id":"20250327_Mi-Hazank-szavazok-Fidesz-Toroczkai-Laszlo-valasztas-2026-strategia-szelsojobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39e68f97-269d-40bd-b07a-fb99dcb12272.jpg","index":0,"item":"2d344e8e-dc74-4a9f-bbd1-e8951c397f17","keywords":null,"link":"/360/20250327_Mi-Hazank-szavazok-Fidesz-Toroczkai-Laszlo-valasztas-2026-strategia-szelsojobb","timestamp":"2025. március. 27. 06:30","title":"„Nem akarom, hogy lehúzzanak ebbe a posványba” – Toroczkai szerint fenyegeti, zsarolja a Mi Hazánk képviselőit a két nagy párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160cfea-b5b6-4ba4-b1e4-c7c331f1dee0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezzel a remek kiállású német roadsterrel eddig kevesebb mint 5 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Ezzel a remek kiállású német roadsterrel eddig kevesebb mint 5 ezer kilométert tettek meg.","id":"20250327_25-eves-de-szinte-vadonatuj-bmw-z3-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0160cfea-b5b6-4ba4-b1e4-c7c331f1dee0.jpg","index":0,"item":"254ef4b5-d1dc-43b4-bd76-851b8469cca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_25-eves-de-szinte-vadonatuj-bmw-z3-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. március. 27. 07:21","title":"25 éves, de szinte vadonatúj BMW Z3 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","shortLead":"A lépés ugyan formalitás, a hatása mégis fontos.","id":"20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"eacbe921-c86c-4453-87da-510ec5d14210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-nemzetkozi-valutaalap-csere-kinevezes","timestamp":"2025. március. 26. 21:36","title":"A Nemzetközi Valutaalapnál is Varga Mihály lép Matolcsy György helyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9945866-4734-404d-8741-501e5dde68c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Steiner Attila alig várja, hogy beszéljenek a Tisza Párt elnökének „régi ügyeiről”.","shortLead":"Steiner Attila alig várja, hogy beszéljenek a Tisza Párt elnökének „régi ügyeiről”.","id":"20250325_magyar-peter-steiner-attila-fidesz-valasztokeruleti-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9945866-4734-404d-8741-501e5dde68c0.jpg","index":0,"item":"2d15268d-5429-4e31-a1bb-1d29044c6862","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_magyar-peter-steiner-attila-fidesz-valasztokeruleti-elnok","timestamp":"2025. március. 25. 15:07","title":"A fideszes választókerületi elnök is reagált Magyar Péter bejelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708eb2a8-5689-491d-a763-94a23cf8dac7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Orbán Viktor gyáva, én bátor vagyok!”","shortLead":"„Orbán Viktor gyáva, én bátor vagyok!”","id":"20250325_kovacs-gergely-valasztas-bejelentes-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/708eb2a8-5689-491d-a763-94a23cf8dac7.jpg","index":0,"item":"d1ab8188-b2c0-4af2-bac3-cac4bf9219f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_kovacs-gergely-valasztas-bejelentes-magyar-peter","timestamp":"2025. március. 25. 14:11","title":"Magyar Péternek öltözve jelentette be Kovács Gergely, hogy indul-e Orbán körzetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f79f424-686b-40d1-b10c-8dde20ea6341","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meg nő majd a szolgálati idő is, nem is kevéssel.","shortLead":"Meg nő majd a szolgálati idő is, nem is kevéssel.","id":"20250326_Dania-bevezeti-a-hadkotelezettseget-a-nok-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f79f424-686b-40d1-b10c-8dde20ea6341.jpg","index":0,"item":"6a50db87-a26d-4374-86a8-b56d91b8c438","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Dania-bevezeti-a-hadkotelezettseget-a-nok-szamara","timestamp":"2025. március. 26. 06:16","title":"Dániában jövőre már nők is behívhatók lesznek katonai szolgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcaf8da9-d159-4ae7-8d52-81b1eaedc538","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bizonytalan helyzetre hivatkozva felfüggeszthetik a Wenckheim-kastély átadását.","shortLead":"A bizonytalan helyzetre hivatkozva felfüggeszthetik a Wenckheim-kastély átadását.","id":"20250326_Hodmezovasarhely-szabadkigyos-kastely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcaf8da9-d159-4ae7-8d52-81b1eaedc538.jpg","index":0,"item":"3e41f8a7-8683-42da-a433-26ec2b06ca17","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250326_Hodmezovasarhely-szabadkigyos-kastely","timestamp":"2025. március. 26. 08:23","title":"Mégsem adja át Lázár János minisztériuma Hódmezővásárhelynek a szabadkígyósi kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már nem csak a volt plébániáján és iskolájában nem végezhet papi tevékenységet Benkovich Ferenc.","shortLead":"Már nem csak a volt plébániáján és iskolájában nem végezhet papi tevékenységet Benkovich Ferenc.","id":"20250325_eltiltas-benkovich-ferenc-papi-tevekenyseg-gyori-egyhazmegye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"8ec9f9cf-6b34-44bd-b038-cef936cc345d","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_eltiltas-benkovich-ferenc-papi-tevekenyseg-gyori-egyhazmegye","timestamp":"2025. március. 25. 15:39","title":"Eltiltották a papi tevékenységtől az egész országban azt a papot, aki mellett a hívek tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]