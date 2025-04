Redditen pörgött fel először arról egy poszt, hogy milyen állapotok vannak a Campona nyúlsimogatójában, később a Telexet is több olvasó kereste meg a problémával. „Szegény nyulak a hideg padlón vannak egész nap. Egy állat számára stresszes helyzet egyébként is az egész napos tömeges simogatás” – írta egyikük. Egy másik olvasó azt tette szóvá, ami egyébként a közösségi médiában terjedő fotókon is jól látszott: a nyuszik alatt alig volt széna.

Vasárnap koradélutánra viszont az egész húsvéti tojásvadászat és állatsimogató eltűnt.

A Campona kommunikációs vezetője erről a Telexnek azt írta, hogy az állatsimogatót egy állatsimogató szolgáltatás engedéllyel rendelkező szakmai partnerrel valósították meg. „A bemutatott állatok minden esetben közvetlen állatorvosi vizsgálaton esnek át, amely nemcsak az egészségi állapotukat, de a tartási körülményeket is ellenőrzi. A helyszínen való elhelyezés az előírásoknak megfelelően történt: az állatokat fűtött, fedett környezetben mutatták be, ahol folyamatosan biztosított volt számukra friss víz és takarmány. Az állatok alatt elhelyezett szalma mennyiségét a szakemberek úgy határozták meg, hogy megelőzzék a baleseteket – például csúszás vagy lábtörés –, ezért nem teljes felületű almozás valósult meg” – írták. A Campona szerint a szombati program után az állatok visszakerültek gondozóikhoz, saját, otthoni környezetükbe. Mint mondták, kiemelten fontos számukra az állatvédelem, ahogy az is, hogy minden eseményük során a látogatók biztonságosan találkozhassanak az állatvilággal.

A lapnak az Első Nyúlmentő Alapítvány azt írta, hogy „a simogatók az állatok szempontjából egyáltalán nem ajánlottak”, de ha valaki ezt mégis állatbarát módon akarja megvalósítani, akkor az állatvédelmi törvényben meghatározott szabályok szerint kell eljárni. Nyulak esetében ezen felül viszont érdemes korlátlan mennyiségű szénát, ivóvizet kirakni, „emellett ivaros állatok esetén a különböző ivarú egyedek elkülönítése szükséges, és a zavartalan pihenési/elvonulási lehetőség biztosítása elengedhetetlen”.