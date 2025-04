Elutasította Vadai Ágnes feljelentését a rendőrség a történelemtanár ügyében, aki lezsidózta diákját egy budai iskolában.

Az esetről a Tett és Védelem Alapítvány számolt be, közleményük szerint a tanár egy februári órán, amelyen az ókori zsidóságról volt szó, úgy fejezte be a tanuló fegyelmezését, hogy „te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed”. A szülő jelzése alapján az iskola vezetősége kérdőre vonta a történelemtanárt, aki nem értette, miért volt problémás, amit mondott, később pedig felmondott.

A DK országgyűlési képviselője ezután tette meg feljelentését közösség tagja elleni erőszak gyanúja miatt. A Nemzeti Nyomozó Iroda azonban úgy ítélte meg, nem történt bűncselekmény.