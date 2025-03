Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc7b729d-349d-4f8c-aa9b-8a03f3b1647c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A négykerekű Xiaomik egyelőre csak Kínában kaphatók, de hamarosan változni fog a helyzet.","shortLead":"A négykerekű Xiaomik egyelőre csak Kínában kaphatók, de hamarosan változni fog a helyzet.","id":"20250307_kiderult-mikor-tamadjak-le-a-vilagpiacot-a-xiaomi-autoi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7b729d-349d-4f8c-aa9b-8a03f3b1647c.jpg","index":0,"item":"aa7168f9-e7ff-4e41-b99c-458763ae9351","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_kiderult-mikor-tamadjak-le-a-vilagpiacot-a-xiaomi-autoi","timestamp":"2025. március. 07. 07:59","title":"Kiderült, mikor támadják le a világpiacot a Xiaomi autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4c2357-f487-4ff8-8e36-640707a6c1e9","c_author":"Arató László - Folk György","category":"eurologus","description":"„Ma történelmet írtunk” – mondta Ursula von der Leyen, aki szerint a rendkívüli EU-csúcs után elszántabban távoztak a résztvevők. Orbán Viktor egyedül maradt az Európai Tanácsban, amikor Ukrajna további támogatásáról volt szó, a magyar miniszterelnök szerint azonban az EU van elszigetelve, nem Magyarország. Az EU-csúcs után Orbán azt mondta, Ukrajna uniós tagságáról véleménynyilvánító szavazást tartanak – Magyarországon.","shortLead":"„Ma történelmet írtunk” – mondta Ursula von der Leyen, aki szerint a rendkívüli EU-csúcs után elszántabban távoztak...","id":"20250307_eu-csucs_orban_orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f4c2357-f487-4ff8-8e36-640707a6c1e9.jpg","index":0,"item":"cf5597a1-cbac-4f59-9d52-5a12c5072806","keywords":null,"link":"/eurologus/20250307_eu-csucs_orban_orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 04:55","title":"Orbán megkérdezi a magyarok véleményét Ukrajna uniós tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kamaszokat fogott a rendőrség.","shortLead":"Kamaszokat fogott a rendőrség.","id":"20250306_bomba-fenyegetes-iskola-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"2aa925ba-7a8f-4f88-bd81-dc2f80800619","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_bomba-fenyegetes-iskola-rendorseg","timestamp":"2025. március. 06. 13:32","title":"Volt sulijukat fenyegették meg bombatámadással – eljárás indult ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722b2a4f-3459-479e-aca9-96e6064bf440","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai kormányzat egy napon belül utasította el az Egyiptom által készített gázai rendezési tervet. A Palesztina mellett kiálló arab államok Donald Trump radikális ingatlanfejlesztési koncepciójára válaszul álltak elő saját javaslattal, ami már teljesen szakítana a Hamásszal. Az egyiptomi koncepció támogatottsága azonban arab viszonylatban sem teljes körű.","shortLead":"Az amerikai kormányzat egy napon belül utasította el az Egyiptom által készített gázai rendezési tervet. A Palesztina...","id":"20250305_Trumpekat-nem-erdekli-az-arab-orszagok-javaslata-tovabbra-is-Rivierat-akarnak-letrehozni-Gazaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/722b2a4f-3459-479e-aca9-96e6064bf440.jpg","index":0,"item":"dc4092a1-97fc-485a-a883-0b0db1d81bff","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_Trumpekat-nem-erdekli-az-arab-orszagok-javaslata-tovabbra-is-Rivierat-akarnak-letrehozni-Gazaban","timestamp":"2025. március. 05. 12:29","title":"Trumpékat nem érdekli az arab országok javaslata, továbbra is Riviérát akarnak létrehozni Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Maldív-szigetek és Budapest között nagyjából 9 óra a repülési idő, vagyis akár 40 millió forintba is kerülhetett az út.","shortLead":"A Maldív-szigetek és Budapest között nagyjából 9 óra a repülési idő, vagyis akár 40 millió forintba is kerülhetett...","id":"20250306_orban-sara-jaszai-gellert-4ig-maldiv-szigetek-repulout","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210.jpg","index":0,"item":"168f58fb-0fe5-4a00-af69-ea22037d52db","keywords":null,"link":"/elet/20250306_orban-sara-jaszai-gellert-4ig-maldiv-szigetek-repulout","timestamp":"2025. március. 06. 20:56","title":"A 4iG Orbán Sára és Jászai Gellért magánrepülős útjáról: „Minden család saját maga fizette az utazás költségeit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Európa nehéz döntések előtt áll Ukrajnával kapcsolatban.","shortLead":"Európa nehéz döntések előtt áll Ukrajnával kapcsolatban.","id":"20250306_oroszorszag-emmanuel-macron-beszed-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff.jpg","index":0,"item":"015f9651-d442-42c5-a8a7-9941e6500570","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_oroszorszag-emmanuel-macron-beszed-reakciok","timestamp":"2025. március. 06. 11:17","title":"Oroszországnak nagyon fáj Macron tegnapi beszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kevesebb baleset történt tavaly a munkahelyeken, de ezek közül sokkal több volt halálos, mint korábban. A munkavédelmi bírságok összesített értéke több mint a háromszorosára nőtt.","shortLead":"Kevesebb baleset történt tavaly a munkahelyeken, de ezek közül sokkal több volt halálos, mint korábban. A munkavédelmi...","id":"20250305_halalos-munkabalesetek-statisztika-baleset-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"bcb06f0b-2080-4e6d-97c1-73dad5680fbf","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_halalos-munkabalesetek-statisztika-baleset-ngm","timestamp":"2025. március. 05. 16:25","title":"Kevesebb munkahelyi baleset volt Magyarországon, de többen haltak bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78877a4-c5cc-404d-b405-726721273efb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség beszámolt arról, hogy a nyomozás szerint a nő mit csinált a gyilkosság előtt, és azt is közölték, mi okozta a fia halálát.","shortLead":"Az ügyészség beszámolt arról, hogy a nyomozás szerint a nő mit csinált a gyilkosság előtt, és azt is közölték, mi...","id":"20250305_letartoztatasa-meggyilkolt-berekfurdoi-kisfiu-anya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f78877a4-c5cc-404d-b405-726721273efb.jpg","index":0,"item":"72a4c323-2172-4102-99a7-aee4b08345f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_letartoztatasa-meggyilkolt-berekfurdoi-kisfiu-anya","timestamp":"2025. március. 05. 16:57","title":"Letartóztatták a meggyilkolt berekfürdői kisfiú anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]