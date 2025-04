Jövő héten három ülésnappal – április 28., 29., 30. – folytatódik az Országgyűlés tavaszi ülésszaka, és hétfőn az első szavazás az ellenzéki képviselők megbüntetése lesz, amiért március 18-án füstgyertyázással és papírdobálással tiltakoztak a Pride betiltását is lehetővé tevő, de általában a gyülekezési jogot korlátozó fideszes törvénymódosítás ellen – derül ki a HVG-hez eljutott napirend-tervezetből, amelyről csütörtök délelőtti ülésén tárgyal az Országgyűlés munkarendjéről döntő házbizottság.

A tervezet szerint a hétfőn 13 órakor kezdődő ülésen a napirend előtti felszólalások után az első szavazás az ellenzéki politikusokra kiszabott rekordösszegű – összesen bő 80 milliós – fizetésmegvonásról és a Parlamentből kitiltásukról szól. A Kövér László házelnök által javasolt retorzió a füstgyertyázó Hadházy Ákos független, Lőcsei Lajos és Bedő Dávid momentumos képviselőket, valamint a karzatról Orbán Viktort és Putyin orosz elnököt ábrázoló fotókat leszóró, szintén momentumos Sebők Évát, Gelencsér Ferencet és Tóth Endrét érinti:

Hadházy Ákos: 12 012 570 forint, kitiltás 12 ülésnapról,

Bedő Dávid: 24 025 140 forint, kitiltás 12 ülésnapról,

Lőcsei Lajos: 14 415 084 forint, kitiltás 12 ülésnapról,

Gelencsér Ferenc: 9 610 056 forint, kitiltás 6 ülésnapról,

Sebők Éva: 11 211 732 forint, kitiltás 6 ülésnapról,

Tóth Endre: 11 211 732 forint, kitiltás 6 ülésnapról.

A büntetéseken kívül más határozathozatalra aznap már nem is marad erő, az interpellációk és az azonnali kérdések után már csak törvényjavaslatok bizottsági jelentéseinek és összegző módosítóinak vitáját tartják. A 18 megvitatott téma között lesz a kormány javaslata a minden településen telepítendő bankjegykiadó automatákról is, amely a bankoknak teher, Mészáros Lőrinc viszont jól járhat vele.

Hétfőn lesz a vitája a magyar EP-képviselők számára előírt plusz vagyonnyilatkozat-tételről szóló javaslatnak, amellyel a Fidesz valójában a Tisza Párt elnökén, Magyar Péteren próbál fogást találni. Megvitatják azt a javaslatot is, hogy újabb fél évvel meghosszabbítsák a háborús veszélyhelyzetet, novemberig kitolva így a rendeleti kormányzás időszakát – miközben már arra is készül a kormány, hogy egyes veszélyhelyzeti rendeleteit törvénnyé minősítse át.

Kedden szavazásdömping lesz, 19 törvényjavaslatról is zárószavazást tartanak, a többi között az előző nap megvitatottakról. A listán szerepel egy meglepően régóta várakozó törvényjavaslat is. „A gyermekek egészségének megőrzéséről” című KDNP-s javaslatot ugyanis tavaly április elején, több mint egy éve nyújtották be, és abban megtiltanák a fiatalok energiaital-fogyasztását – már ez sem ment gyorsan, mert 2012 óta tervezték.

A kormány sem bírta kivárni a törvényjavaslat elfogadását, és tavaly nyáron egy kormányrendelettel próbálta beelőzni a folyamatot, tiltólistára téve az energiaitalokat. A terv az volt, hogy bizonyos összetevőjű energiaitalokat a fiatalok ugyanúgy ne vehessenek, ahogy dohányterméket sem. A tilalom 1,681 millió 18 év alatti fiatalt – köztük csecsemőket és óvodásokat is – érint, továbbá 17 energiaital-gyártó és -forgalmazó céget. Úgy tűnik,

a törvény azért akadt meg, mert a tilalomhoz az Európai Bizottság jóváhagyására, az úgynevezett deregulációs folyamat lezárására volt szükség – a javaslat szavazásra bocsátása azt jelzi, hogy ez mostanra történhetett meg.

A keddi napon a szavazások után még 11 másik törvényjavaslat általános vitáját is megtartanák, többet azok közül is, amelyeket frissen, csak néhány napja adtak be, és amelyekről alábbi cikkünkben írtunk részletesen. A szerdai ülésnapon további nyolc törvényjavaslat általános vitáját tervezik megtartani. Ezután pár nap szünet következik, és már májusban, 5-én, hétfőn folytatódik a tavaszi ülésszak.