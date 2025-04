Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"036102aa-95ad-4895-b8a0-7e0333e53bd2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában reagált az újabb kínai viszontvámok hírére: szerinte pánikra semmi ok, vásárolni annál inkább.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában reagált az újabb kínai viszontvámok hírére: szerinte pánikra semmi ok...","id":"20250409_donald-trump-truth-social-vam-kina-tozsde-vam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/036102aa-95ad-4895-b8a0-7e0333e53bd2.jpg","index":0,"item":"a07bc133-8854-44b7-9d11-11777476535f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_donald-trump-truth-social-vam-kina-tozsde-vam-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 16:29","title":"Trump: Nyugi, minden rendben lesz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd1fb17-3f0f-4151-a75c-f8633f54012f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elindult a 24 órás sebességmérési akció. ","shortLead":"Elindult a 24 órás sebességmérési akció. ","id":"20250409_Ma-minden-traffipaxot-bevet-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd1fb17-3f0f-4151-a75c-f8633f54012f.jpg","index":0,"item":"7420a457-b913-466b-a3be-9df79fb6595d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Ma-minden-traffipaxot-bevet-a-rendorseg","timestamp":"2025. április. 09. 08:07","title":"Érdemes figyelni: ma minden traffipaxot bevet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3123d3-76b7-42fb-9af1-73414f06833f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megmutatták, mi történik a rendőrkézre került drogokkal.","shortLead":"Megmutatták, mi történik a rendőrkézre került drogokkal.","id":"20250409_lefoglalt-kabitoszer-egetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3123d3-76b7-42fb-9af1-73414f06833f.jpg","index":0,"item":"4980e7ad-b8e7-46f0-b5a0-9bf71b47b738","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_lefoglalt-kabitoszer-egetes","timestamp":"2025. április. 09. 15:45","title":"Füstté vált fél tonna lefoglalt kábítószer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7a4bd9-e210-429a-a9b4-c45e63561296","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A gazdasági minisztérium kész a gazdaság bármely szektorában beavatkozni, ha az „indokolatlan” áremelés veszélye felmerül. A szaktárca üdvözli a bankok „önkéntes” díjcsökkentéseit.","shortLead":"A gazdasági minisztérium kész a gazdaság bármely szektorában beavatkozni, ha az „indokolatlan” áremelés veszélye...","id":"20250410_Gyakorlatilag-feltamadt-az-Arhivatal-az-NGM-megfenyegette-az-egesz-magyar-gazdasagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e7a4bd9-e210-429a-a9b4-c45e63561296.jpg","index":0,"item":"d2a9b9ea-2978-4324-9e31-7d7d68dced54","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Gyakorlatilag-feltamadt-az-Arhivatal-az-NGM-megfenyegette-az-egesz-magyar-gazdasagot","timestamp":"2025. április. 10. 09:01","title":"Feltámadt az Árhivatal, az NGM megfenyegette az egész magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bár a nyugdíjpénztári tagtoborzó kampányok főszezonja hagyományosan az év utolsó hónapjaira esik, több pénztár most is futtat az új belépőknek szóló nyereményjátékokat, illetve egyszeri jóváírási akciókat. A taglétszám szinten tartása, illetve növelése régóta nagy kihívás a nyugdíjkasszáknak, még úgy is, hogy a múlt évben már sikerült megállítani az évek óta tartó lassú, de szinte folyamatos csökkenést.","shortLead":"Bár a nyugdíjpénztári tagtoborzó kampányok főszezonja hagyományosan az év utolsó hónapjaira esik, több pénztár most is...","id":"20250410_Toborzokampanyokkal-koszontik-a-tavaszt-a-nyugdijkasszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65.jpg","index":0,"item":"9983650a-42be-4a93-981b-8e5439a8020d","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Toborzokampanyokkal-koszontik-a-tavaszt-a-nyugdijkasszak","timestamp":"2025. április. 10. 11:11","title":"Toborzókampányokkal köszöntik a tavaszt a nyugdíjkasszák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342c486c-6a45-4bd0-bbf1-5aad8aa8c3e9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A felszámolók az épületeket, az eszközöket és az engedélyeket kínálják eladásra, illetve egyelőre csak felmérik, van-e egyáltalán komolyan vehető érdeklődő.","shortLead":"A felszámolók az épületeket, az eszközöket és az engedélyeket kínálják eladásra, illetve egyelőre csak felmérik, van-e...","id":"20250408_dunaferr-felszamolo-eladas-dunai-vasmu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/342c486c-6a45-4bd0-bbf1-5aad8aa8c3e9.jpg","index":0,"item":"57357e86-57e6-4040-a484-0dbd7da0f261","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_dunaferr-felszamolo-eladas-dunai-vasmu-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 17:05","title":"Újra eladósorba került az egykori Dunaferr, az építményeket leválasztják a telkekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318833ea-5f9e-4c8b-900b-715570fc9530","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Alkotmányellenes lehet a módszer, ahogyan az amerikai elnök bevezette a vámjait?","shortLead":"Alkotmányellenes lehet a módszer, ahogyan az amerikai elnök bevezette a vámjait?","id":"20250408_Birosag-trump-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/318833ea-5f9e-4c8b-900b-715570fc9530.jpg","index":0,"item":"94a5f37e-1972-4d83-ab9d-98d8c14985fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Birosag-trump-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 08. 14:50","title":"Bíróságon támadják meg konzervatív jogászok és üzletemberek Trump vámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf5d52f-aadf-4172-9a62-b80f951e6cbb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A hatóság szerint a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjainak trágárkodásai megsértették a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezéseket.","shortLead":"A hatóság szerint a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjainak trágárkodásai megsértették a kiskorúak védelmére vonatkozó...","id":"20250410_tv2-tragar-beszed-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cf5d52f-aadf-4172-9a62-b80f951e6cbb.jpg","index":0,"item":"f5f86d8e-1050-46df-af56-a024bf74bf43","keywords":null,"link":"/elet/20250410_tv2-tragar-beszed-birsag","timestamp":"2025. április. 10. 10:24","title":"Trágár beszéd miatt négymillió forintra bírságolta a médiatanács a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]