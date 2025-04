Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"199cc064-ad92-4eb8-adc1-c02771a0b8aa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Mars-járója, a Rosalind Franklin-rover a tervek szerint 2030-ban landolhat a Marson.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Mars-járója, a Rosalind Franklin-rover a tervek szerint 2030-ban landolhat a Marson.","id":"20250401_europai-urugynokseg-rosalind-franklin-mars-jaro-rover","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/199cc064-ad92-4eb8-adc1-c02771a0b8aa.jpg","index":0,"item":"d27dc987-1637-4df3-b562-47803c2f1914","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_europai-urugynokseg-rosalind-franklin-mars-jaro-rover","timestamp":"2025. április. 01. 17:03","title":"Saját Mars-járót indít Európa 2028-ban, 2 méter mélyre fúr majd a bolygón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt kedden késő este nyújtotta be az erről szóló törvénymódosítási javaslatot.","shortLead":"Semjén Zsolt kedden késő este nyújtotta be az erről szóló törvénymódosítási javaslatot.","id":"20250402_haborus-veszelyhelyzet-semjen-zsolt-orszaggyules-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c.jpg","index":0,"item":"53a9e5ab-9254-4b71-a758-e9291d8c2dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_haborus-veszelyhelyzet-semjen-zsolt-orszaggyules-torvenymodositas","timestamp":"2025. április. 02. 06:15","title":"Novemberig maradhat a háborús veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606b29b3-fbb5-4f7a-be3a-de547dbf99c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Négy emberrel a fedélzetén elindult, és poláris pályára állt egy SpaceX Dragon űrhajó egy privát űrmisszió keretein belül.","shortLead":"Négy emberrel a fedélzetén elindult, és poláris pályára állt egy SpaceX Dragon űrhajó egy privát űrmisszió keretein...","id":"20250401_spacex-fram2-fold-polusai-feletti-urmisszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606b29b3-fbb5-4f7a-be3a-de547dbf99c3.jpg","index":0,"item":"872a1afa-f755-4863-8732-7c2109e19f77","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_spacex-fram2-fold-polusai-feletti-urmisszio","timestamp":"2025. április. 01. 16:03","title":"Elindult az első űrhajó, ami a Föld pólusai felett halad – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92795b71-47be-445d-86d9-1d501b72dac8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okosórák és fitneszkarkötők után az okosgyűrűk jelenthetik a viselhető eszközök újabb népszerű kategóriáját. A finn Oura Health idejében felismerte ezt a trendet, és sikerült is betörnie az intelligens gyűrűk piacára. A Samsung úgy gondolta, talán érdemes egy váratlan húzással elejét venni a finn céggel való esetleges pereskedésnek.","shortLead":"Az okosórák és fitneszkarkötők után az okosgyűrűk jelenthetik a viselhető eszközök újabb népszerű kategóriáját. A finn...","id":"20250401_samsung-oura-megelozo-per-okosgyuru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92795b71-47be-445d-86d9-1d501b72dac8.jpg","index":0,"item":"6b20d501-39d4-4596-920d-30d50424cf0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_samsung-oura-megelozo-per-okosgyuru","timestamp":"2025. április. 01. 06:03","title":"„Egy gyűrű mind fölött, egy gyűrű kegyetlen”: Megelőző csapást mért volna a Samsung az Ourára, de nem úgy sikerült, ahogy elképzelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f096af3-833d-4edc-b963-eeb5a4084bbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Heritage Foundation a 2025-ös elemzésében a világ 184 országát rangsorolta és ebben Magyarországnak a 79. hely jutott, közvetlenül Koszovó után.","shortLead":"A Heritage Foundation a 2025-ös elemzésében a világ 184 országát rangsorolta és ebben Magyarországnak a 79. hely...","id":"20250331_heritage-gazdasagi-szabadsag-magyarorszag-rangsor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f096af3-833d-4edc-b963-eeb5a4084bbd.jpg","index":0,"item":"43edcfd7-1e55-4e65-a7bd-ea8005ceeac1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_heritage-gazdasagi-szabadsag-magyarorszag-rangsor","timestamp":"2025. március. 31. 16:22","title":"Az Orbánékkal barátkozó trumpista alapítvány szerint is mérsékelten szabad a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f2a641-8ae4-4026-8fb5-547aefd22c17","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bár elsőre csak egy kicsit megnyújtott Dusternek tűnhet, a valaha készült legerősebb Daciaként jegyzett Bigster több ennél. Marseille környékén próbáltuk ki a négyfelé hajtással támadó román újdonságot, mely alaphangon 10 millió forintot kóstál.","shortLead":"Bár elsőre csak egy kicsit megnyújtott Dusternek tűnhet, a valaha készült legerősebb Daciaként jegyzett Bigster több...","id":"20250331_merjunk-nagyot-almodni-legerosebb-legdragabb-daciat-bigster-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92f2a641-8ae4-4026-8fb5-547aefd22c17.jpg","index":0,"item":"9bd8826b-c153-47bf-b735-3cd166e06127","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_merjunk-nagyot-almodni-legerosebb-legdragabb-daciat-bigster-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 31. 15:18","title":"Merjünk nagyot álmodni: vezettük a legerősebb, legdrágább Daciát, a vadonatúj Bigstert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az iráni forradalmi gárda vezetője szerint 50 ezer amerikai katona van a Közel-Keleten, akiket támadás érhet.","shortLead":"Az iráni forradalmi gárda vezetője szerint 50 ezer amerikai katona van a Közel-Keleten, akiket támadás érhet.","id":"20250331_iran-valaszcsapas-fenyegetes-usa-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0.jpg","index":0,"item":"ae33e1a7-37aa-4c71-a0a2-c7dfd5b9c1ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_iran-valaszcsapas-fenyegetes-usa-tamadas","timestamp":"2025. március. 31. 15:42","title":"Irán kemény válaszcsapással fenyegette meg az USA-t, ha megtámadják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a7c2f4-2af1-47e3-96b6-6ad74fabfbc4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg gyengének találják a BMW M3 Touringot.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg gyengének találják a BMW M3 Touringot.","id":"20250401_330-kmh-a-vegsebessege-a-legujabb-bmw-m3-kombinak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62a7c2f4-2af1-47e3-96b6-6ad74fabfbc4.jpg","index":0,"item":"4551dece-481a-4220-8c1f-da1032e48a8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_330-kmh-a-vegsebessege-a-legujabb-bmw-m3-kombinak","timestamp":"2025. április. 01. 06:41","title":"Nem áprilisi tréfa: 330 km/h a végsebessége a legújabb BMW kombinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]