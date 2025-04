Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c2a5b312-9c53-474b-907f-52e50cdf785f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jobb későn, mint soha. De vajon mire költi Coppola?","shortLead":"Jobb későn, mint soha. De vajon mire költi Coppola?","id":"20250429_A-karate-kolyok-sztarja-megadta-az-5-dollart-amit-Coppolatol-kapott-40-eve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a5b312-9c53-474b-907f-52e50cdf785f.jpg","index":0,"item":"a96ac7e1-1562-4e4f-88d2-18042e748fe5","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_A-karate-kolyok-sztarja-megadta-az-5-dollart-amit-Coppolatol-kapott-40-eve","timestamp":"2025. április. 29. 15:57","title":"A karate kölyök sztárja megadta az 5 dollárt, amit 40 éve kapott Coppolától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829aad74-adf5-4aee-a542-a89eb68f1441","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A Biblia show bemutatója május 9-én lesz Down-szindrómás értelmi sérült művészek előadásában.","shortLead":"A Biblia show bemutatója május 9-én lesz Down-szindrómás értelmi sérült művészek előadásában.","id":"20250429_Baltazar-Szinhaz-Biblia-show-Kovats-Kriszta-Fabri-Peter-Down-szindromas-szereplok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/829aad74-adf5-4aee-a542-a89eb68f1441.jpg","index":0,"item":"17c150af-a268-4963-aefb-ae6bf8298bec","keywords":null,"link":"/360/20250429_Baltazar-Szinhaz-Biblia-show-Kovats-Kriszta-Fabri-Peter-Down-szindromas-szereplok","timestamp":"2025. április. 29. 15:00","title":"Évszázados „hitvitát” visz színpadra a Baltazár Színházban Kováts Kriszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fdf386-afde-49f9-95ce-eb82df74657b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Októberben jön az igazi nagy újdonság is. ","shortLead":"Októberben jön az igazi nagy újdonság is. ","id":"20250429_Ferrari-uj-hibrid-sportautok-erkeztek-az-elektromos-korszak-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01fdf386-afde-49f9-95ce-eb82df74657b.jpg","index":0,"item":"6aa02b34-9f12-43a7-a4b2-dbfbf5aa7f73","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_Ferrari-uj-hibrid-sportautok-erkeztek-az-elektromos-korszak-elott","timestamp":"2025. április. 29. 20:20","title":"Közeleg az első villany-Ferrari, de előtte még itt van két új hibrid szörnyeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korpásodó fejbőr, lózungok.","shortLead":"Korpásodó fejbőr, lózungok.","id":"20250429_farkas-dezso-magyar-peter-politikai-kezdemenyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1.jpg","index":0,"item":"0ec2d629-7c5d-4456-9809-67b44c9fb02e","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_farkas-dezso-magyar-peter-politikai-kezdemenyezes","timestamp":"2025. április. 29. 10:09","title":"Előállt saját politikai kezdeményezésével a Tisza Szigetek korábbi koordinátora, Magyar Péter is reagált rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tíz év után újraindul a Ki Mit Tube, a Free Monkeys Production gyártásában. A YouTube-on futó online versenyre április 25-én indult a nevezés.","shortLead":"Tíz év után újraindul a Ki Mit Tube, a Free Monkeys Production gyártásában. A YouTube-on futó online versenyre április...","id":"20250429_online-verseny-Ki-mit-Tube-one","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be.jpg","index":0,"item":"833b2ffa-094e-476e-b15e-35538f9798e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_online-verseny-Ki-mit-Tube-one","timestamp":"2025. április. 29. 14:24","title":"Elindult a nevezés a Ki Mit Tube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524708b-7042-4f30-b772-0ecec249ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyárfás Tamás állítása szerint még a családjának se árulta el, mikor kell börtönbe vonulnia, de azt már tudja, hogy milyen könyvet fog bevinni magával.","shortLead":"Gyárfás Tamás állítása szerint még a családjának se árulta el, mikor kell börtönbe vonulnia, de azt már tudja...","id":"20250430_gyarfas-tamas-bortonbe-vonulas-agyi-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2524708b-7042-4f30-b772-0ecec249ee5c.jpg","index":0,"item":"213f3dad-458d-4378-af4b-e2825f7d3d03","keywords":null,"link":"/elet/20250430_gyarfas-tamas-bortonbe-vonulas-agyi-poloska","timestamp":"2025. április. 30. 10:40","title":"Gyárfás Tamás: Az ágyi poloskákhoz jobb, ha már most hozzászokom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ec3b64-4304-4307-be57-930462a51ae9","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"360","description":"Mi fán terem a települések „önazonossága”, amelyet a kormány védeni rendel? Miért nem hoz sem „vendégbefektetőket”, sem „vendégbefektetéseket” a „vendégbefektetői vízum”? Hogyan lehet egy neofita az ultrakonzervatív amerikai katolikusok „pápája”? Kinek lenne jó, ha Erdő Péter lenne a pápa? Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Mi fán terem a települések „önazonossága”, amelyet a kormány védeni rendel? Miért nem hoz sem „vendégbefektetőket”, sem...","id":"20250430_hvg-Kocsis-Gyorgyi-On-azonos-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06ec3b64-4304-4307-be57-930462a51ae9.jpg","index":0,"item":"7bdc8823-5c9f-4642-a34d-02fe6bc37a5f","keywords":null,"link":"/360/20250430_hvg-Kocsis-Gyorgyi-On-azonos-fulszoveg","timestamp":"2025. április. 30. 11:50","title":"Kocsis Györgyi: Ön azonos? Az abszurditások korába lép a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aff477b-a21a-40e5-82cc-5bdd2c665440","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottságnál továbbra is téma, hogy Magyarország kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC). Bár az ICC nem uniós intézmény, mégis EU-s jogot sérthet a magyar döntés.","shortLead":"Az Európai Bizottságnál továbbra is téma, hogy Magyarország kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC). Bár az ICC...","id":"20250429_Nemzetkozi-Buntetobirosag_kotelezettsegszegesi-eljaras-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aff477b-a21a-40e5-82cc-5bdd2c665440.jpg","index":0,"item":"7b1a2581-c5db-4bd8-ad2c-2ae90b756a1d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250429_Nemzetkozi-Buntetobirosag_kotelezettsegszegesi-eljaras-eu-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 15:17","title":"Uniós jogot sérthet, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]