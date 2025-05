Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15130674-4099-42d6-ac50-4de6ee1bac90","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Rég nem látott visszaesést hozott az első negyedév az illegális migrációban. Már a nyugat-balkáni a legkevésbé forgalmas hagyományos útvonal. Az EU új menekültügyi paktuma is sok mindent át fog írni. Migrációs körkép a HVG-Ténytárban.","shortLead":"Rég nem látott visszaesést hozott az első negyedév az illegális migrációban. Már a nyugat-balkáni a legkevésbé...","id":"20250502_hvg-illegalis-migracio-korkep-EU-Magyarorszag-2025-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15130674-4099-42d6-ac50-4de6ee1bac90.jpg","index":0,"item":"5d5a6bf3-9596-45b5-bc6e-976e79ba3ed6","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-illegalis-migracio-korkep-EU-Magyarorszag-2025-tenytar","timestamp":"2025. május. 02. 10:10","title":"Kiszervezte Európa az illegális migrációt, már a Magyarországot is érintő nyugat-balkáni útvonal a legkevésbé forgalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c684d6b5-6a2b-45cc-8ce9-ea7344ce113f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump fia házalni jött Európába, Orbán nehéz helyzetben van, az Orbán-barát svájci lap pedig schmidtmáriázott egyet. Ez a HVG360 nemzetközi lapszemléje.","shortLead":"Trump fia házalni jött Európába, Orbán nehéz helyzetben van, az Orbán-barát svájci lap pedig schmidtmáriázott egyet...","id":"20250501_Nemzetkozi-lapszemle-Orban-Putyin-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c684d6b5-6a2b-45cc-8ce9-ea7344ce113f.jpg","index":0,"item":"6bd3d0a7-984b-4e58-ad28-c83414622a9c","keywords":null,"link":"/360/20250501_Nemzetkozi-lapszemle-Orban-Putyin-Trump","timestamp":"2025. május. 01. 10:58","title":"Putyin nyílt propagandistája lett a bucsai álhíreket lehozó szélsőjobbos lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ff9208-26c1-4872-9812-a11ee40335c1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Május 1-re Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismételten tüntetést hirdetett a Kossuth térre „Nem hagyjuk abba” felkiáltással, ahol a kínai arcfelismerő rendszert engedélyező törvény ellen tiltakoztak. Percről percre tudósításunkat olvashatják.","shortLead":"Május 1-re Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismételten tüntetést hirdetett a Kossuth térre „Nem hagyjuk...","id":"20250501_hadhazy-akos-tuntetes-kossuth-ter-momentum-percrol-percre-elo-kozvetites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68ff9208-26c1-4872-9812-a11ee40335c1.jpg","index":0,"item":"188c8878-de9b-472a-a80d-e5cc06d75874","keywords":null,"link":"/itthon/20250501_hadhazy-akos-tuntetes-kossuth-ter-momentum-percrol-percre-elo-kozvetites","timestamp":"2025. május. 01. 15:10","title":"A közmédia riporterét hazaárulózták a Kossuth téren, a Momentum a Várba indult, de visszafordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2f8438-ce3a-4eb4-8e67-741fffef40dd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pécsi társaság tudása jól jöhet a Mol hulladékgazdálkodó cégének, a MOHU-nak.","shortLead":"A pécsi társaság tudása jól jöhet a Mol hulladékgazdálkodó cégének, a MOHU-nak.","id":"20250502_hvg-Mol-Riverland-Magantokealap-Seres-Laszlo-Seres-Gepipari-es-Kereskedelmi-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f2f8438-ce3a-4eb4-8e67-741fffef40dd.jpg","index":0,"item":"b5ca11e2-8af1-4078-b9fb-e59a7557aec2","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-Mol-Riverland-Magantokealap-Seres-Laszlo-Seres-Gepipari-es-Kereskedelmi-Kft","timestamp":"2025. május. 02. 08:30","title":"A Mol állhat egy jól menő kukásautós cég felvásárlásának hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szombaton látták utoljára. ","shortLead":"Szombaton látták utoljára. ","id":"20250501_eltunt-a-szexualis-visszaeles-gyanuja-miatt-levaltott-pap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"71e4aeaa-634d-43eb-942b-c1bfa0ff79c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250501_eltunt-a-szexualis-visszaeles-gyanuja-miatt-levaltott-pap","timestamp":"2025. május. 01. 21:44","title":"Böllérfesztiválon mulatott, majd eltűnt a szexuális visszaélés gyanúja miatt leváltott pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ecf787-78e0-443e-9843-8d9122d35e65","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"A nevetés olyan szorongásoldó eszköz, ami nem kerül pénzbe, mindenkinek a rendelkezésére áll, és egyből érezzük a felszabadító hatását. Még akkor is, ha a társadalmunkban nem mindig elfogadott csak úgy röhögcsélni. Hogyan alakult ki a nevetés, mi történik az agyunkban ilyenkor, és vicc-e a hahotajóga, vagy tényleg hasznos? A nevetés világnapján ezekről is kérdeztük Szabó Attilát, az ELTE és a SZE pszichológiaprofesszorát, aki régóta vizsgálja a humor élettani hatásait. ","shortLead":"A nevetés olyan szorongásoldó eszköz, ami nem kerül pénzbe, mindenkinek a rendelkezésére áll, és egyből érezzük...","id":"20250501_nevetes-elettani-hatasai-egeszseg-szabo-attila-pszichologia-professzor-nevetes-vilagnapja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8ecf787-78e0-443e-9843-8d9122d35e65.jpg","index":0,"item":"4917075d-3c51-498c-a2f7-d78b90613bd9","keywords":null,"link":"/360/20250501_nevetes-elettani-hatasai-egeszseg-szabo-attila-pszichologia-professzor-nevetes-vilagnapja","timestamp":"2025. május. 01. 19:30","title":"Pár perc nevetés fél óra edzéssel ér föl – így vegyük rá magunkat egy kiadós hahotázásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Joakim Medin szabadon bocsátását elrendelte a bíróság, azonban így is börtönben kell maradnia, mivel egy másik ügyben terrorizmussal vádolják, amelyért akár 9 év börtönt is kaphat.","shortLead":"Joakim Medin szabadon bocsátását elrendelte a bíróság, azonban így is börtönben kell maradnia, mivel egy másik ügyben...","id":"20250430_torokorszag-erdogan-sved-ujsagiro-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4.jpg","index":0,"item":"8f1180e6-5795-40e3-863a-8d6234e062da","keywords":null,"link":"/elet/20250430_torokorszag-erdogan-sved-ujsagiro-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. április. 30. 20:57","title":"Felfüggesztett börtönt kapott egy svéd újságíró Törökországban Erdogan megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fffebe4-a1c6-4ccf-b6a9-a9c8cd96aa09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ránki Sára a Válasz Online podcastjében mesélte el, hogyan lehetett egy hangfelvétel alapján megállapítani, hogy Gyárfás Tamás Portik Tamással beszélgetve széttárta a kezét.","shortLead":"Ránki Sára a Válasz Online podcastjében mesélte el, hogyan lehetett egy hangfelvétel alapján megállapítani...","id":"20250501_Gyarfas-ugy-hangfelvetelek-Portik-Tamas-Fenyo-gyilkossag-birosagi-szakerto-Ranki-Sara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fffebe4-a1c6-4ccf-b6a9-a9c8cd96aa09.jpg","index":0,"item":"d1c31e56-129c-4313-a640-cb449c920c77","keywords":null,"link":"/kultura/20250501_Gyarfas-ugy-hangfelvetelek-Portik-Tamas-Fenyo-gyilkossag-birosagi-szakerto-Ranki-Sara-ebx","timestamp":"2025. május. 01. 10:27","title":"Eddig nem ismert részleteket árult el a Gyárfás-Portik-hangfelvételekről a Fenyő-gyilkosság bírósági szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]