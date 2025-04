Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"06148d6b-c825-4217-bb6e-bd5960ead0c3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Schmidt Mária egy olyan francia férfi történetét vett tényként a bucsai mészárlásról, aki a moszkvai propagandát erősíti, és egyszerre kellett volna lennie Lvivben és a vérengzés helyszínén.","shortLead":"Schmidt Mária egy olyan francia férfi történetét vett tényként a bucsai mészárlásról, aki a moszkvai propagandát...","id":"20250429_schmidt-maria-francia-propagandista-putyin-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06148d6b-c825-4217-bb6e-bd5960ead0c3.jpg","index":0,"item":"c65cb992-9cbb-4497-81ee-494a4b03c71c","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_schmidt-maria-francia-propagandista-putyin-allampolgarsag","timestamp":"2025. április. 29. 18:25","title":"Schmidt Mária egy olyan francia propagandistára hivatkozik, akinek Putyin adott orosz állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bee6d5b-806b-43e1-a33b-fc7332b6fcab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint vezető AfD-s politikusokról is gyűjtött információkat a férfi.","shortLead":"Az ügyészség szerint vezető AfD-s politikusokról is gyűjtött információkat a férfi.","id":"20250429_AFD-Kina-kemkedes-vademeles-Nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bee6d5b-806b-43e1-a33b-fc7332b6fcab.jpg","index":0,"item":"6070ffa1-512e-479a-8cf2-0ddafb76f93f","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_AFD-Kina-kemkedes-vademeles-Nemetorszag","timestamp":"2025. április. 29. 18:28","title":"Vádat emeltek az AfD volt munkatársa ellen, aki Kínának kémkedhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f7302c-28ce-4e2d-8d53-a6ce009542fe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple-nél egy friss jelentés szerint még nem született döntés arról, hogy milyen gyakran újítsák meg a legolcsóbb iPhone-szériát. Az SE esetében több év volt a kihagyás, a konkurencia azonban évente frissít – ami az Apple-re is nyomást helyezhet.","shortLead":"Az Apple-nél egy friss jelentés szerint még nem született döntés arról, hogy milyen gyakran újítsák meg a legolcsóbb...","id":"20250429_apple-iphone-17e-okostelefon-bizonytalansag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f7302c-28ce-4e2d-8d53-a6ce009542fe.jpg","index":0,"item":"98d09f77-5354-4351-830e-4cfe1cd36eb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_apple-iphone-17e-okostelefon-bizonytalansag","timestamp":"2025. április. 29. 13:03","title":"Lehet, hogy nem lesz iPhone 17e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341e0bcf-a16c-4ab9-9b77-175090e2a307","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök leszögezte: csak akkor hajlandó Washingtonba látogatni, ha Trump tiszteletben tartja országa szuverenitását.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök leszögezte: csak akkor hajlandó Washingtonba látogatni, ha Trump tiszteletben tartja országa...","id":"20250429_kanada-egyesult-allamok-mark-carney-donald-trump-szuverenitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341e0bcf-a16c-4ab9-9b77-175090e2a307.jpg","index":0,"item":"6753d488-7cab-4a41-bc06-60748e781895","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_kanada-egyesult-allamok-mark-carney-donald-trump-szuverenitas","timestamp":"2025. április. 29. 21:29","title":"Mark Carney: Kanada soha nem lesz az 51. amerikai állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc1506a-3673-45e4-b468-1039cc238bac","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Satya Nadelle Mark Zuckerberggel beszélgetve árulta el, hol tart a Microsoft a mesterséges intelligencia használatával.","shortLead":"Satya Nadelle Mark Zuckerberggel beszélgetve árulta el, hol tart a Microsoft a mesterséges intelligencia használatával.","id":"20250430_microsoft-mesterseges-intelligencia-programozas-kodolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecc1506a-3673-45e4-b468-1039cc238bac.jpg","index":0,"item":"00a08896-2289-4e00-9f6a-54059c27281c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_microsoft-mesterseges-intelligencia-programozas-kodolas","timestamp":"2025. április. 30. 15:03","title":"A Microsoftnál már a gép írja a kód 30 százalékát, az is kiderült, miben a legjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sebessége és haladásának nyomai alapján is egy csigára emlékeztet a Curiosity, amiről most a NASA egy másik műszere készített képet. ","shortLead":"Sebessége és haladásának nyomai alapján is egy csigára emlékeztet a Curiosity, amiről most a NASA egy másik műszere...","id":"20250429_nasa-curiosity-marsjaro-foto-hirise","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931.jpg","index":0,"item":"07c51ba3-22d2-4c1c-bf76-313edc282ef1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_nasa-curiosity-marsjaro-foto-hirise","timestamp":"2025. április. 29. 22:03","title":"Páratlan kép jött a Marsról: sikerült a magasból lefotózni az éppen költözködő Curiosityt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e102fc-c082-418f-b835-b3de4c8f18c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Airyn De Niro nyíltan beszélt a transzneműségéről, az őt ért kritikákról, és arról, hogy milyen volt egy hollywoodi legenda gyerekeként felnőni.","shortLead":"Airyn De Niro nyíltan beszélt a transzneműségéről, az őt ért kritikákról, és arról, hogy milyen volt egy hollywoodi...","id":"20250430_ayrin-de-niro-transznemu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56e102fc-c082-418f-b835-b3de4c8f18c2.jpg","index":0,"item":"fa20a86d-00ef-4841-bc9d-d24621eb91c2","keywords":null,"link":"/elet/20250430_ayrin-de-niro-transznemu","timestamp":"2025. április. 30. 13:37","title":"Robert De Niro gyereke transznemű nőként coming outolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f08b8c-4e60-42c8-9e11-ab45ad57294c","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Donald Trump a jelek szerint az orosz–ukrán háború azon szereplőjének az érveit fogadja el, akit utoljára hall. Miután találkozott Volodimir Zelenszkijjel, Vlagyimir Putyin került a szégyenpadra.","shortLead":"Donald Trump a jelek szerint az orosz–ukrán háború azon szereplőjének az érveit fogadja el, akit utoljára hall. Miután...","id":"20250430_hvg-ukrajna-oroszorszag-usa-haboru-beke-foldgaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4f08b8c-4e60-42c8-9e11-ab45ad57294c.jpg","index":0,"item":"ca476156-3e77-4617-af1d-85779de4a775","keywords":null,"link":"/360/20250430_hvg-ukrajna-oroszorszag-usa-haboru-beke-foldgaz","timestamp":"2025. április. 30. 15:30","title":"Trump csak szeretne békecsináló lenni, a dörzsölt Putyinnal nem bír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]