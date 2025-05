Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6e0c65fb-f5bf-4d53-8190-ffb58e732b7a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók egy olyan gömb formájú objektumra bukkantak az űrben, ami csak egy bizonyos hullámhosszon látható, az alakja pedig tökéletesen szimmetrikus.","shortLead":"Ausztrál kutatók egy olyan gömb formájú objektumra bukkantak az űrben, ami csak egy bizonyos hullámhosszon látható...","id":"20250521_tokeletes-plazmagomb-felfedezes-teleios-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e0c65fb-f5bf-4d53-8190-ffb58e732b7a.jpg","index":0,"item":"a34c3ccc-c475-4433-9dbd-2ca5cefe3f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_tokeletes-plazmagomb-felfedezes-teleios-urkutatas","timestamp":"2025. május. 21. 16:03","title":"Tökéletes plazmagömböt találtak az űr mélyén, a tudósok sem tudják, mit látnak pontosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3211328f-0741-43ed-bccd-648adf45d61b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hosszú távon a cukorbetegség és a rák kockázatát is csökkentheti, ha étkezés után egy rövid sétára megyünk, és szabadjára engedjük a kikívánkozó szeleket. Nem mindegy azonban, hogyan időzítünk.","shortLead":"Hosszú távon a cukorbetegség és a rák kockázatát is csökkentheti, ha étkezés után egy rövid sétára megyünk, és...","id":"20250520_seta-szellentes-fingas-egeszseg-cukorbetegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3211328f-0741-43ed-bccd-648adf45d61b.jpg","index":0,"item":"b9b0b378-ea7f-4a92-9378-8bf9043f7d19","keywords":null,"link":"/elet/20250520_seta-szellentes-fingas-egeszseg-cukorbetegseg","timestamp":"2025. május. 20. 06:01","title":"Az orvosok szerint jót tesz az egészségünknek, ha evés után elindulunk szellenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41732995-ee5e-431b-be89-461a2ffc874d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"„Rövid időn belül” átadja az első Aero L–39 kiképzőgépet a cseh AERO Vodochody, és immáron van pár magyar pilóta, aki repülhet is a típussal.","shortLead":"„Rövid időn belül” átadja az első Aero L–39 kiképzőgépet a cseh AERO Vodochody, és immáron van pár magyar pilóta, aki...","id":"20250521_aero-vodochody-l-39-kikepzogep-elso-pilotak-sikeres-vizsga-magyar-honvedseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41732995-ee5e-431b-be89-461a2ffc874d.jpg","index":0,"item":"0cfaeb91-fb3a-4540-8c10-968aaefd1dcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_aero-vodochody-l-39-kikepzogep-elso-pilotak-sikeres-vizsga-magyar-honvedseg","timestamp":"2025. május. 21. 16:31","title":"Levizsgáztak az első pilóták a Magyar Honvédség új generációs kiképzőgépein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec180c4-a866-4ac3-ae19-c4d4f9dad2b6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A drogériai termékek árait is le kell jelenteniük a boltoknak az Árfigyelőbe.","shortLead":"A drogériai termékek árait is le kell jelenteniük a boltoknak az Árfigyelőbe.","id":"20250520_A-kormany-legujabb-nagy-dobasa-Jo-Hir-kiteregettetik-a-WC-papirt-arfigyelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ec180c4-a866-4ac3-ae19-c4d4f9dad2b6.jpg","index":0,"item":"4d9ac83e-ba63-4873-98dd-57d789616840","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_A-kormany-legujabb-nagy-dobasa-Jo-Hir-kiteregettetik-a-WC-papirt-arfigyelo","timestamp":"2025. május. 20. 07:33","title":"A kormány legújabb nagy dobása (Jó Hír): kiteregettetik a vécépapírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f181c55c-a39a-48e3-be26-2bd9d7a4919a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Republic Airways gépének a kifutópályán, felszállásra készülve fékeznie kellett, mert egy másik gép nem hagyta el időben a kifutópályát.","shortLead":"A Republic Airways gépének a kifutópályán, felszállásra készülve fékeznie kellett, mert egy másik gép nem hagyta el...","id":"20250520_new-york-usa-repulogep-kifuto-republic-airways-united-airlines","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f181c55c-a39a-48e3-be26-2bd9d7a4919a.jpg","index":0,"item":"79a104f0-6b94-4e29-b365-bbcb39866263","keywords":null,"link":"/elet/20250520_new-york-usa-repulogep-kifuto-republic-airways-united-airlines","timestamp":"2025. május. 20. 10:11","title":"„Bocsánat, azt hittem…” – mondta a légiirányító, miután majdnem tömegkatasztrófa történt New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hogyan tudnék élni nélküled? zenés vígjáték sztárja egy podcastban mesélt az Uzsoki Utcai Kórházban átélt – időnként hidegrázós – élményeiről.","shortLead":"A Hogyan tudnék élni nélküled? zenés vígjáték sztárja egy podcastban mesélt az Uzsoki Utcai Kórházban átélt – időnként...","id":"20250520_ember-mark-jarvany-onkentes-halottashaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5.jpg","index":0,"item":"307d933c-c056-4610-be36-83a0002e8ba6","keywords":null,"link":"/elet/20250520_ember-mark-jarvany-onkentes-halottashaz","timestamp":"2025. május. 20. 09:27","title":"Ember Márk a járvány idején önkéntesként dolgozott, egy halottasházba is betévedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője a sajtótájékoztatóján meghazudtolta Magyar Levente külügyminiszter-helyettest is.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője a sajtótájékoztatóján meghazudtolta Magyar Levente külügyminiszter-helyettest is.","id":"20250520_kocsis-mate-sajtotajekoztato-atlathatosagi-torveny-magyar-levente","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc.jpg","index":0,"item":"762c3e71-afac-4d2b-be7b-2fdaa1bafad9","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_kocsis-mate-sajtotajekoztato-atlathatosagi-torveny-magyar-levente","timestamp":"2025. május. 20. 18:02","title":"Kocsis Máté szerint az átláthatósági törvény a Telexet, a 444-et és a Partizánt is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3293ce7-708d-424b-b7a6-4660ebc2a8d5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A párizsi olimpián arany- és ezüstérmet nyert úszó nem nevezte meg a felkészítőit, akik így millióktól estek el. Egy törvénymódosítás értelmében most visszamenőleg is megkaphatják a pénzt.","shortLead":"A párizsi olimpián arany- és ezüstérmet nyert úszó nem nevezte meg a felkészítőit, akik így millióktól estek el...","id":"20250520_lex-milak-kristof-edzo-eletjaradek-uszoszovetseg-wladar-sandor-schmidt-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3293ce7-708d-424b-b7a6-4660ebc2a8d5.jpg","index":0,"item":"9134e023-d5da-4ba9-8350-8aa5ed226bc6","keywords":null,"link":"/sport/20250520_lex-milak-kristof-edzo-eletjaradek-uszoszovetseg-wladar-sandor-schmidt-adam","timestamp":"2025. május. 20. 13:06","title":"Elfogadták a „lex Milákot”, a sportért felelős miniszter is odaítélheti az edzői életjáradékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]