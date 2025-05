A törvényjavaslat szerint ugyan a Szuverenitásvédelmi Hivatal joga lesz listázni, hogy mely szervezeteket szankcionálják, Kocsis már most, a törvény vitája és elfogadása előtt bemondta, hogy a Telex, a 444, és a Partizán megalapozottan feltételezi, hogy érintettjei lesznek a törvénynek – derül ki abból a videóból, amit a Telex forgatott a Fidesz-frakció sajtótájékoztatóján.

No Title Kocsis Máté szerint olyan törvényekről szoktunk kérdezni, amik nincsenek is a parlament előtt, hanem mi költöttük, ezzel a Fidesz frakcióvezetője vélhetően az ellehetetlenítési törvényre utalt. A törvényjavaslat szerint ugyan a Szuverenitásvédelmi Hivatal joga lesz listázni, hogy mely szervezeteket szankcionálják, Kocsis már most, a törvény vitája és elfogadása előtt bemondta, hogy a Telex, a 444, és a Partizán megalapozottan feltételezi, hogy érintettjei lesznek a törvénynek.

Kocsis egyébként sietett is elmondani, hogy a portál munkatársait okkal nem hívják meg a rendezvényeikre és most is nem szívesen látott, hívatlan vendégekként tekint rájuk. Simor Dánielnek nem is volt hajlandó válaszolni a kérdésére.

A sajtótájékoztatónak ugyanakkor volt egy érdekes pillanata is, amikor Kocsis arról beszélt, hogy a kormány által ukrán hírszerzőnek nevezett Ceber Roland milyen körülmények között is találkozott Magyar Levente mostani külügyminiszter-helyettessel.

A róluk készült közös fotót korábban Magyar Péter hozta nyilvánosságra, miután egy másik, Ceberrel készült közös képpel próbálta a kormánypárti Magyar Nemzet bizonyítani, hogy a Tisza Párt elnöke kapcsolatban áll az ukrán hírszerzéssel.

Magyar Levente a Ceberrel készült fotót pénteken azzal magyarázta, hogy egy máig meg nem nevezett ellenzéki képviselő kezdeményezésére találkozott Ceberrel és utána figyelmeztették a nemzetbiztonsági szolgálatok, hogy Ceber ukrán hírszerző.

Kocsis Máté azonban másként ismeri a sztorit, eszerint Ceber kezdeményezte a találkozót Szijjártó Péterrel és a külügyminiszter maga helyett Magyar Leventét küldte. Tehát, ha ragaszkodunk Magyar Levente verziójához, akkor a rejtélyes ellenzéki képviselő nem más, mint Szijjártó Péter.