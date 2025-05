Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévében ritkán látható, közéleti aktivizmusa miatt is ismert színész, a noÁr mozgalom alapítója mellett ByeAlex is a Csillag születik zsűritagja lesz.","shortLead":"A tévében ritkán látható, közéleti aktivizmusa miatt is ismert színész, a noÁr mozgalom alapítója mellett ByeAlex is...","id":"20250522_Molnar-Aron-az-RTL-en-lesz-zsuritag-egy-tehetsegkutatoban-csillag-szuletik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e.jpg","index":0,"item":"1e7cf330-4b4c-40d5-8ec9-5552e26eecc0","keywords":null,"link":"/elet/20250522_Molnar-Aron-az-RTL-en-lesz-zsuritag-egy-tehetsegkutatoban-csillag-szuletik","timestamp":"2025. május. 22. 08:41","title":"Molnár Áron az RTL-en lesz zsűritag egy tehetségkutatóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8e11d4-6aef-4311-ab2b-f396fb7a4995","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Persze – ismeri el az elemző – nem biztos, hogy Orbán Viktor átadja a stafétát másnak a Fideszben, mert talán úgy látja, 2026 még nyerhető. És ön szerint? Szavazzon!","shortLead":"Persze – ismeri el az elemző – nem biztos, hogy Orbán Viktor átadja a stafétát másnak a Fideszben, mert talán...","id":"20250523_torok-gabor-orban-viktor-miniszterelnok-jeloltseg-fidesz-valasztas-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8e11d4-6aef-4311-ab2b-f396fb7a4995.jpg","index":0,"item":"bc7edf31-73d7-400e-817e-cfb7d939d818","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_torok-gabor-orban-viktor-miniszterelnok-jeloltseg-fidesz-valasztas-2026","timestamp":"2025. május. 23. 11:33","title":"Török Gábor: Orbánnak a saját érdekében lassan el kellene gondolkodnia a miniszterelnök-jelöltség átadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ec5060-2f5c-499c-b84f-59469bb80bee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt igazságügyi miniszter inkább asztalosnak tanul, és már újságot sem olvas. ","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter inkább asztalosnak tanul, és már újságot sem olvas. ","id":"20250522_Varga-Judit-nem-koveti-a-kozeleti-esemenyeket-ezert-az-ellehetetlenitesi-torvenyrol-sem-mond-velemenyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36ec5060-2f5c-499c-b84f-59469bb80bee.jpg","index":0,"item":"a9e21657-8336-44bc-b530-a228c02d5d65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_Varga-Judit-nem-koveti-a-kozeleti-esemenyeket-ezert-az-ellehetetlenitesi-torvenyrol-sem-mond-velemenyt","timestamp":"2025. május. 22. 12:29","title":"Varga Judit nem követi a közéleti eseményeket, ezért az ellehetetlenítési törvényről sem mond véleményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már a Le Monde is felfigyelt Hadházy Ákosra, nagy portrécikket szentelt neki. Veszélybe kerül a Putyin-ellenes európai egység, ha Trump enyhít a szankciókon, és Magyarország képes még inkább rontani a helyzeten. Az olyan populisták, mint Orbán és Fico, sok mindent megígérnek, amit azután nem tudnak teljesíteni. Az államokat nem lehet úgy vezetni, mint a vállalkozásokat, de Trump ezt nem hajlandó elismerni. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Már a Le Monde is felfigyelt Hadházy Ákosra, nagy portrécikket szentelt neki. Veszélybe kerül a Putyin-ellenes európai...","id":"20250522_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"baa4eb2b-fcd3-46d1-a9e4-acc69ecf1eef","keywords":null,"link":"/360/20250522_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 22. 12:14","title":"Die Presse-elemzés: Beviszi-e Orbán Viktor a halálos döfést a demokráciának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cb188e-9147-45f5-9ea4-253bd74ffa90","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha péntek, akkor rádiónyilatkozat Orbán Viktortól a Kossuthon. Téma lett volna bőven: felmerült, hogy minden uniós forrást vonjanak meg Magyarországtól, újabb közvélemény-kutatás méri a Tisza 7 százalékos előnyét, nem csitul az „átláthatósági” törvény körüli botrány, és már a KDNP-ben is van, aki kritizál. Ezek helyett főleg Ukrajnát, az ellenzéket és az EU-t bírálta a kormányfő.","shortLead":"Ha péntek, akkor rádiónyilatkozat Orbán Viktortól a Kossuthon. Téma lett volna bőven: felmerült, hogy minden uniós...","id":"20250523_Orban-Viktor-Kossuth-radio-radiointerju-pentek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35cb188e-9147-45f5-9ea4-253bd74ffa90.jpg","index":0,"item":"5a8c6c72-2094-4d3c-b266-001413c652fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Orban-Viktor-Kossuth-radio-radiointerju-pentek-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 07:41","title":"Orbán Viktor: „Egy háború- és ukránbarát propagandahálózat működik Magyarországon, de megtettük a lépéseket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b51bd5c-ad94-444f-b889-3acbd856ddc4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ha Ukrajnából nem jön gáz, érkezik majd délről. Az olcsó energiához barátok kellenek, nem ellenségek – mondta a miniszterelnök.","shortLead":"Ha Ukrajnából nem jön gáz, érkezik majd délről. Az olcsó energiához barátok kellenek, nem ellenségek – mondta...","id":"20250521_orban-viktor-enegia-foldgaz-turk-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b51bd5c-ad94-444f-b889-3acbd856ddc4.jpg","index":0,"item":"c0e901db-5389-4a9d-bd81-3096a7fdb5df","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_orban-viktor-enegia-foldgaz-turk-allamok","timestamp":"2025. május. 21. 17:19","title":"Orbán a türköket méltatta a magyar energiaellátás megsegítése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ddf780b-c7ed-49d7-9bc4-9d5898ba2423","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az egykori világbajnok nem csak Orbán Viktorral tárgyalt.","shortLead":"Az egykori világbajnok nem csak Orbán Viktorral tárgyalt.","id":"20250522_okolvivas-boksz-evander-holyfield-bvsc-egyuttmukodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ddf780b-c7ed-49d7-9bc4-9d5898ba2423.jpg","index":0,"item":"fa410175-a119-4406-887a-2d12411217b3","keywords":null,"link":"/sport/20250522_okolvivas-boksz-evander-holyfield-bvsc-egyuttmukodes","timestamp":"2025. május. 22. 16:00","title":"Kiderült, miért jött többször is Budapestre Evander Holyfield veterán bokszlegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6bcff5-873d-433c-b071-61da13b21ea4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mentő is érkezett a helyszínre.","shortLead":"Mentő is érkezett a helyszínre.","id":"20250522_Harom-auto-utkozott-Arpad-hid-budai-lehajto-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea6bcff5-873d-433c-b071-61da13b21ea4.jpg","index":0,"item":"eff673a0-c7af-43e7-9380-4b4fec740204","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Harom-auto-utkozott-Arpad-hid-budai-lehajto-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 09:50","title":"Három autó ütközött az Árpád híd budai lehajtóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]