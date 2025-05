Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a77f0a1c-3949-44ff-b2a2-595be8ce0e3f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Komoly összeget fizetnének érte.","shortLead":"Komoly összeget fizetnének érte.","id":"20250523_befektetoi-csoport-onlyfans-eladas-tozsdere-lepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a77f0a1c-3949-44ff-b2a2-595be8ce0e3f.jpg","index":0,"item":"dc96a3e0-39ad-4ec6-aa0e-7b33250ab9dd","keywords":null,"link":"/kkv/20250523_befektetoi-csoport-onlyfans-eladas-tozsdere-lepes","timestamp":"2025. május. 23. 11:55","title":"Titokzatos befektetőcsoport vásárolhatja meg az OnlyFanst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938adb9e-f614-473b-a7c1-aa775e6a8d9f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetést adott ki a Microsoft a windowsokat fertőző Lumma kártevő miatt.","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a Microsoft a windowsokat fertőző Lumma kártevő miatt.","id":"20250522_lumma-kartevo-virus-microsoft-windows-fertozes-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938adb9e-f614-473b-a7c1-aa775e6a8d9f.jpg","index":0,"item":"2c509082-ab8d-44bc-9135-f736920992d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_lumma-kartevo-virus-microsoft-windows-fertozes-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. május. 22. 18:03","title":"Már Magyarországon is tarol a vírus, ami már több százezer számítógépet fertőzött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f70daa-39d3-4c7f-9fa6-d33f6d1f38f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc NER-es mivoltáról nincs kétely a magyarokban, de sokan Csányi Sándort is kormányközelinek tartják.","shortLead":"Mészáros Lőrinc NER-es mivoltáról nincs kétely a magyarokban, de sokan Csányi Sándort is kormányközelinek tartják.","id":"20250524_Meszaros-Lorinc-Garancsi-Csanyi-Kit-ismer-igazan-a-nep-a-toplistas-gazdagok-kozul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28f70daa-39d3-4c7f-9fa6-d33f6d1f38f5.jpg","index":0,"item":"17b1501a-e126-4cda-82d0-abbfe7a91383","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250524_Meszaros-Lorinc-Garancsi-Csanyi-Kit-ismer-igazan-a-nep-a-toplistas-gazdagok-kozul","timestamp":"2025. május. 24. 13:49","title":"Friss felmérés: a magyarok 77 százaléka szerint a toplistás gazdagok tisztességtelenül gazdagodtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fd70af-cae9-47d2-aca4-9d9e0b9e4836","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gaal Gergely szerint a KDNP vezetése hiteltelenné vált, csak a központból diktált mondatokat harsogják ahelyett, hogy a hatalom belső ellensúlyai lennének, és a közös ellenségek helyett a közös célokra helyeznék a hangsúlyt.","shortLead":"Gaal Gergely szerint a KDNP vezetése hiteltelenné vált, csak a központból diktált mondatokat harsogják ahelyett...","id":"20250522_kdnp-gaal-gergely-orszagos-elnokseg-lemondas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54fd70af-cae9-47d2-aca4-9d9e0b9e4836.jpg","index":0,"item":"4d1ad81d-cca9-4971-9c38-6bdb597216c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_kdnp-gaal-gergely-orszagos-elnokseg-lemondas-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 19:28","title":"Beolvasott Semjénnek és lemondott a KDNP országos elnökségének tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a239cb0-9854-4ea5-9e80-e76cdda1fa17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németország a II. világháború óta most először telepít hosszú távra katonai egységeket Litvánia területére. ","shortLead":"Németország a II. világháború óta most először telepít hosszú távra katonai egységeket Litvánia területére. ","id":"20250523_Nemetorszag-kozel-5000-katonaval-jarul-hozza-Litvania-vedelmehez-Friedrich-Merz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a239cb0-9854-4ea5-9e80-e76cdda1fa17.jpg","index":0,"item":"ec58b14d-7dca-4ca4-8cda-745dae626fc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_Nemetorszag-kozel-5000-katonaval-jarul-hozza-Litvania-vedelmehez-Friedrich-Merz","timestamp":"2025. május. 23. 14:29","title":"Németország több ezer katonával járul hozzá Litvánia védelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Magam is meghallgattam a Hyper, hyper című számukat” – hízelgett a helyi polgármester az ott koncertező technocsapatnak 1995. május 25-én. A trió ugyanis nem Budapesten, hanem Sarkadon kezdte meg a magyarországi turnéját. Csodálatos videó is készült a látogatásról.","shortLead":"„Magam is meghallgattam a Hyper, hyper című számukat” – hízelgett a helyi polgármester az ott koncertező...","id":"20250524_Magam-is-meghallgattam-a-Hyper-hyper-cimu-szamukat-hizelgett-sarkadi-polgarmester-az-ott-koncertezo-Scooternek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55.jpg","index":0,"item":"7ab0c433-a17c-45c8-bb4c-409df67f1f2e","keywords":null,"link":"/elet/20250524_Magam-is-meghallgattam-a-Hyper-hyper-cimu-szamukat-hizelgett-sarkadi-polgarmester-az-ott-koncertezo-Scooternek","timestamp":"2025. május. 24. 14:30","title":"Poptörténeti szenzáció: harminc éve Sarkadon lépett fel a Scooter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter szerint nem elegáns ortodox államok számára, hogy egy katolikus helyszínen vitassák meg a nézeteltéréseiket.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter szerint nem elegáns ortodox államok számára, hogy egy katolikus helyszínen vitassák meg...","id":"20250523_orosz-ukran-haboru-szergej-lavrov-dmitrij-peszkov-beketargyalasok-vatikan-xiv-leo-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"a9dbf3be-3c35-4863-8f76-648a9851f5c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_orosz-ukran-haboru-szergej-lavrov-dmitrij-peszkov-beketargyalasok-vatikan-xiv-leo-papa","timestamp":"2025. május. 23. 12:32","title":"Lavrov nem hiszi, hogy a Vatikán jó helyszíne lenne az orosz–ukrán tárgyalásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb4be6d-4efe-4cf6-a3ad-c4e4f3787fb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A német cég főüzemével osztoznak majd a gyártáson.","shortLead":"A német cég főüzemével osztoznak majd a gyártáson.","id":"20250523_Reszben-elviszik-az-Audi-Q3-gyartasat-Gyorbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4eb4be6d-4efe-4cf6-a3ad-c4e4f3787fb3.jpg","index":0,"item":"709be6a6-d0ef-4e29-94d1-137f069169f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_Reszben-elviszik-az-Audi-Q3-gyartasat-Gyorbol","timestamp":"2025. május. 23. 12:52","title":"Részben elviszik az Audi Q3 gyártását Győrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]