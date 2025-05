Vigyázz, Gergő, lájkoltad a Magyar Pétert!

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f52cbc9e-2581-47e6-b28c-d6946103a919","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Salgado az amazonasi esőerdőről készített munkáiról vált híressé, az UNICEF jószolgálati nagykövete is volt. ","shortLead":"Salgado az amazonasi esőerdőről készített munkáiról vált híressé, az UNICEF jószolgálati nagykövete is volt. ","id":"20250523_Sebastiao-Salgado-francia-brazil-fotografus-unicef-nagykovet-fotografus-world-press-photo-amazonas-oserdo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f52cbc9e-2581-47e6-b28c-d6946103a919.jpg","index":0,"item":"91f56e4e-2883-4135-8307-2b818911fdb2","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Sebastiao-Salgado-francia-brazil-fotografus-unicef-nagykovet-fotografus-world-press-photo-amazonas-oserdo","timestamp":"2025. május. 23. 18:45","title":"Meghalt Sebastiao Salgado francia–brazil fotográfus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e33dd0-5af9-47da-89fc-e7616d96ae7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ jelentése szerint az összes érintett kamera 2,8 százaléka volt magyar.","shortLead":"A brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ jelentése szerint az összes érintett kamera 2,8 százaléka volt magyar.","id":"20250522_magyarorszag-kamera-orosz-hackerek-fancy-bear-ukrajna-hatar-segelyszallitmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10e33dd0-5af9-47da-89fc-e7616d96ae7f.jpg","index":0,"item":"7868483e-eff5-42fa-92ac-7a7d158ba54c","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_magyarorszag-kamera-orosz-hackerek-fancy-bear-ukrajna-hatar-segelyszallitmany","timestamp":"2025. május. 22. 06:47","title":"Magyarországi kamerákat is meghackeltek az oroszok, hogy az ukrán határon átmenő segélyszállítmányokat figyeljék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 8 millió forintot csalt ki kamu internetes eladásokkal egy férfi, az akciójához 12 bankszámlát és közel 50 telefonszámot használt.","shortLead":"Közel 8 millió forintot csalt ki kamu internetes eladásokkal egy férfi, az akciójához 12 bankszámlát és közel 50...","id":"20250522_Ket-ev-alatt-233-embert-vert-at-egy-26-eves-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0.jpg","index":0,"item":"63aa02c9-ba38-4863-97fe-fe83f37fd5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Ket-ev-alatt-233-embert-vert-at-egy-26-eves-ferfi","timestamp":"2025. május. 22. 11:06","title":"Két év alatt 233 embert vert át egy 26 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lánczi András, a miniszterelnökhöz közeli ideológus, filozófus keményen kritizálta a luxizó jobboldali politikusokat és üzletembereket a Mandinernek adott interjúban, de azért jórészt Magyar Péteren igyekezett fogást találni.","shortLead":"Lánczi András, a miniszterelnökhöz közeli ideológus, filozófus keményen kritizálta a luxizó jobboldali politikusokat és...","id":"20250522_Lanczi-Andras-Tisza-rezsicsokkentes-Szuverenitasvedelmi-Hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77.jpg","index":0,"item":"338d5641-34a0-4b1f-9f21-1b27e8c7453b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_Lanczi-Andras-Tisza-rezsicsokkentes-Szuverenitasvedelmi-Hivatal","timestamp":"2025. május. 22. 18:28","title":"Lánczi András azt üzeni a kormányváltásra vágyóknak, hogy visszamenőleg fizessék ki a rezsicsökkentés segítségével megtakarított pénzüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb45e75-36bd-48f3-9308-d704474af96a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most is csak az egyik üzemanyag ára mozdul.","shortLead":"Most is csak az egyik üzemanyag ára mozdul.","id":"20250523_benzin-gazolaj-tankolas-benzinkut-nagykereskedelmi-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bb45e75-36bd-48f3-9308-d704474af96a.jpg","index":0,"item":"5016817b-829b-427b-bc8d-3f8247d13a06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_benzin-gazolaj-tankolas-benzinkut-nagykereskedelmi-ar","timestamp":"2025. május. 23. 10:30","title":"Még olcsóbb lesz a gázolaj, mint a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ddf780b-c7ed-49d7-9bc4-9d5898ba2423","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az egykori világbajnok nem csak Orbán Viktorral tárgyalt.","shortLead":"Az egykori világbajnok nem csak Orbán Viktorral tárgyalt.","id":"20250522_okolvivas-boksz-evander-holyfield-bvsc-egyuttmukodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ddf780b-c7ed-49d7-9bc4-9d5898ba2423.jpg","index":0,"item":"fa410175-a119-4406-887a-2d12411217b3","keywords":null,"link":"/sport/20250522_okolvivas-boksz-evander-holyfield-bvsc-egyuttmukodes","timestamp":"2025. május. 22. 16:00","title":"Kiderült, miért jött többször is Budapestre Evander Holyfield veterán bokszlegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce90bff-dab1-4353-95d5-dfb8a598f30f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A nyugalmat árasztó fák mellett különleges történelmi örökséggel is büszkélkedhet egy ház a Gönczy Pál utcában. Ismét egy olyan épületet mutatunk be, amelyet a Nyitott Házak hétvégéjén bárki meglátogathat.","shortLead":"A nyugalmat árasztó fák mellett különleges történelmi örökséggel is büszkélkedhet egy ház a Gönczy Pál utcában. Ismét...","id":"20250523_kalvin-ter-belso-kert-gonczy-pal-utca-csonka-pal-budapest100","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ce90bff-dab1-4353-95d5-dfb8a598f30f.jpg","index":0,"item":"8e990ee8-66dc-448f-a5f1-3dd630f2e5f4","keywords":null,"link":"/elet/20250523_kalvin-ter-belso-kert-gonczy-pal-utca-csonka-pal-budapest100","timestamp":"2025. május. 23. 08:29","title":"Lenyűgöző belső kertet rejt a Kálvin tér melletti ház, ahol egykor Csonka János műhelye működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzhamisítás miatt keresték és fogták el egy hotelben. Miközben megbilincselték, rosszul lett.","shortLead":"Pénzhamisítás miatt keresték és fogták el egy hotelben. Miközben megbilincselték, rosszul lett.","id":"20250523_Rendori-intezkedes-kozben-halt-meg-egy-bolgar-ferfi-Sopronban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"c66bfeaa-1aff-4cf1-9f62-cbc446df8130","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Rendori-intezkedes-kozben-halt-meg-egy-bolgar-ferfi-Sopronban","timestamp":"2025. május. 23. 13:04","title":"Rendőri intézkedés közben meghalt egy bolgár férfi Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]