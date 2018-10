Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Záróvonalnál kezdett előzni, nem számolt a szemből érkező kamionnal.","shortLead":"Záróvonalnál kezdett előzni, nem számolt a szemből érkező kamionnal.","id":"20181008_Sulyos_balesetet_okozott_majd_a_helyszinen_megszult_egy_bolgar_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b957ee4c-a9a1-49a2-b9e0-5ec003a21dde","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Sulyos_balesetet_okozott_majd_a_helyszinen_megszult_egy_bolgar_no","timestamp":"2018. október. 08. 10:09","title":"Súlyos balesetet okozott, majd a helyszínen megszült egy bolgár nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A first lady Egyiptomban járt, és azt mondta, mindig őszintén megmondja a véleményét az elnöknek, és jó tanácsokkal is ellátja. ","shortLead":"A first lady Egyiptomban járt, és azt mondta, mindig őszintén megmondja a véleményét az elnöknek, és jó tanácsokkal is...","id":"20181008_Melania_Trump_Nem_mindenben_ertek_egyet_a_ferjemmel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee817e7d-72e5-4857-aef4-b7485fbb359f","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Melania_Trump_Nem_mindenben_ertek_egyet_a_ferjemmel","timestamp":"2018. október. 08. 14:59","title":"Melania Trump: Nem mindenben értek egyet a férjemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"MTI","category":"elet","description":"El akarják űzni a frissen betelepített barnamedvéket a birkapásztorok a francia Pireneusokból","shortLead":"El akarják űzni a frissen betelepített barnamedvéket a birkapásztorok a francia Pireneusokból","id":"20181007_Figyeljetek_medvek_Ha_Franciaorszagba_jottok_nem_vehetitek_el_a_birkainkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de37f4d8-7639-4a80-90a4-fb4d04a9316d","keywords":null,"link":"/elet/20181007_Figyeljetek_medvek_Ha_Franciaorszagba_jottok_nem_vehetitek_el_a_birkainkat","timestamp":"2018. október. 07. 17:10","title":"Figyeljetek, medvék! Ha Franciaországba jöttök, nem vehetitek el a birkáinkat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ef937d-35e8-4c1c-9252-bbccfe6556f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő házigazdaként 16 góllal győzött a szlovén Krim Mercator Ljubljana ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában.","shortLead":"A címvédő házigazdaként 16 góllal győzött a szlovén Krim Mercator Ljubljana ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20181006_gyor_ljubljana_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8ef937d-35e8-4c1c-9252-bbccfe6556f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e0f4a6-e258-443b-b4c5-d611053d89d6","keywords":null,"link":"/sport/20181006_gyor_ljubljana_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. október. 06. 22:23","title":"Tönkreverte ellenfelét a Győr a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c2fef9-99bf-4725-ab14-b9b8f78a6983","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két család üzleti vitája fajult el. ","shortLead":"Két család üzleti vitája fajult el. ","id":"20181007_Feladtak_magukat_a_jozsefvarosi_lovoldozok__fotok_a_helyszinrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c2fef9-99bf-4725-ab14-b9b8f78a6983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e169a4c-04a5-46ce-bce1-dfe452f4a014","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Feladtak_magukat_a_jozsefvarosi_lovoldozok__fotok_a_helyszinrol","timestamp":"2018. október. 07. 18:25","title":"Feladták magukat a józsefvárosi lövöldözők – fotók a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2df214-62f3-42c6-8e82-ff7eac37958f","c_author":"MTI / Hernádi Levente","category":"elet","description":"Mókuscenzus kezdődött szombaton a New York-i Central Parkban annak kiderítésére, hogy hány bozontos farkú rágcsáló él a Manhattan szívében fekvő 341 hektáros területen.","shortLead":"Mókuscenzus kezdődött szombaton a New York-i Central Parkban annak kiderítésére, hogy hány bozontos farkú rágcsáló él...","id":"20181006_Mokusnepszamlalast_tartanak_a_Central_Parkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c2df214-62f3-42c6-8e82-ff7eac37958f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0e8d07-a5f2-4a58-a80c-51bc0c98be93","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Mokusnepszamlalast_tartanak_a_Central_Parkban","timestamp":"2018. október. 06. 21:31","title":"Mókusnépszámlálást tartanak a Central Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Abszurdnak tartja, hogy egy ilyen embert fogadnak Magyarországon.\r

\r

","shortLead":"Abszurdnak tartja, hogy egy ilyen embert fogadnak Magyarországon.\r

\r

","id":"20181007_Fluor_Tomi_nem_tat_kovetkezmenyektol_amiert_leszardarabozta_Erdogant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0984bd-9eb4-426c-a6db-ada8487a8958","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_Fluor_Tomi_nem_tat_kovetkezmenyektol_amiert_leszardarabozta_Erdogant","timestamp":"2018. október. 07. 16:49","title":"Fluor Tomi nem tart következményektől, amiért leszardarabozta Erdogant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734d38e3-8541-4f62-8775-d23a7f14630b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzben 18 tűzoltó sérült meg.","shortLead":"A tűzben 18 tűzoltó sérült meg.","id":"20181007_Bozottuz_miatt_kiuritettek_egy_kempinget_Portugaliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=734d38e3-8541-4f62-8775-d23a7f14630b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a61cc8a-20ba-4656-ac5f-2712694c4ace","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Bozottuz_miatt_kiuritettek_egy_kempinget_Portugaliaban","timestamp":"2018. október. 07. 15:33","title":"Bozóttűz miatt kiürítettek egy kempinget Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]