Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7600a6d4-6d3b-4bb8-903d-c041ddd43a4b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Valóban 80 százalék a kedvezmény, vagy csak néhány terméket lehet ekkora akcióban kapni? Ennek járna utána a hivatal.","shortLead":"Valóban 80 százalék a kedvezmény, vagy csak néhány terméket lehet ekkora akcióban kapni? Ennek járna utána a hivatal.","id":"20181107_Gyanus_egy_webaruhaz_fekete_penteki_oriasi_learazasa_vizsgalodik_a_GVH","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7600a6d4-6d3b-4bb8-903d-c041ddd43a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644ef53b-9ecf-441b-8b91-892384108b3f","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Gyanus_egy_webaruhaz_fekete_penteki_oriasi_learazasa_vizsgalodik_a_GVH","timestamp":"2018. november. 07. 10:46","title":"Gyanús egy webáruház fekete pénteki óriási leárazása, vizsgálódik a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7fb6a39-bedb-454a-b71d-651a0788bdf0","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Gátlástalan NER-lovag, a privatizáció során meggazdagodott baloldali oligarcha és a milliárdosok inasává lett pedagógus – fájóan ismerős alakokat zár össze egy alpesi villába a hatalom pusztító természetéről szóló új regényében Kepes András. Az író-tévés szerint nincs veszélyben a nyugati kultúra, csak egyes csoportok politikai érdeke diktálja, hogy propagandacélból ennek az ellenkezőjét állítsák. Hogy jön ide a pornográfia? Miért néma a próféta? Lehet-e még érvekkel meggyőzni embereket? Interjú.","shortLead":"Gátlástalan NER-lovag, a privatizáció során meggazdagodott baloldali oligarcha és a milliárdosok inasává lett pedagógus...","id":"20181108_kepes_andras_interju_regeny_globalizacio_hatalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7fb6a39-bedb-454a-b71d-651a0788bdf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0986f64c-2cc5-41bb-8f3e-73fad4a925b6","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_kepes_andras_interju_regeny_globalizacio_hatalom","timestamp":"2018. november. 08. 06:30","title":"Kepes András: \"Az a király, akinek nincs bolondja, maga bolondul meg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ac2b87-896a-40f0-b3db-b606193cefce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába az energiahatékonysági címke, nem lehetnek a vevők biztosak abban, hogy tényleg kevés energiát fogyasztó porszívót vesznek.","shortLead":"Hiába az energiahatékonysági címke, nem lehetnek a vevők biztosak abban, hogy tényleg kevés energiát fogyasztó...","id":"20181108_A_porzsakokkal_trukkoztek_a_gyartok_kozbelepett_a_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47ac2b87-896a-40f0-b3db-b606193cefce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4edf05-a49a-45bb-a466-422e5089e899","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_A_porzsakokkal_trukkoztek_a_gyartok_kozbelepett_a_birosag","timestamp":"2018. november. 08. 11:48","title":"A porzsákokkal trükköztek a gyártók, közbelépett a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d97d457-fbd4-4bbf-8f32-115140be1bc7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mindenkivel előfordul, hogy elfelejti valakinek a nevét. Pedig nem lehetetlen megjegyezni őket: a következő két egyszerű, de hatékony módszer segíthet ebben.","shortLead":"Mindenkivel előfordul, hogy elfelejti valakinek a nevét. Pedig nem lehetetlen megjegyezni őket: a következő két...","id":"20181108_nevmemoria_fejlesztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d97d457-fbd4-4bbf-8f32-115140be1bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fee3c1-e53b-4e22-ac9d-c84907330e38","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181108_nevmemoria_fejlesztese","timestamp":"2018. november. 08. 13:15","title":"Nem tudja megjegyezni a neveket? Ez a szuper módszer segíthet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d0f904-3fbb-4bfc-8c22-66c47a5ba463","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ezt sem hagyta ki. ","shortLead":"Orbán ezt sem hagyta ki. ","id":"20181108_Foto_Orban_most_is_Csanyival_nezi_a_Vidimeccset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d0f904-3fbb-4bfc-8c22-66c47a5ba463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1351506-ca83-4af0-83ff-32ea39d63448","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Foto_Orban_most_is_Csanyival_nezi_a_Vidimeccset","timestamp":"2018. november. 08. 20:08","title":"Fotó: Orbán most is Csányival nézi a Vidi-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d362b7-8770-4149-9233-533b65187241","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Száz évvel az első világháború vége után még mindig használhatatlan Verdun környékének egy része: a francia állam által kijelölt tilalmi zónát a fel nem robbant lőszerek, valamint a földbe jutott mérgező vegyületek teszik élhetetlenné.\r

\r

","shortLead":"Száz évvel az első világháború vége után még mindig használhatatlan Verdun környékének egy része: a francia állam által...","id":"20181108_A_szaz_eve_dult_franciaorszagi_csata_helye_ma_is_Europa_legveszelyesebb_ovezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1d362b7-8770-4149-9233-533b65187241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8090e68-0f37-4e14-8c7e-47c94b848356","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_A_szaz_eve_dult_franciaorszagi_csata_helye_ma_is_Europa_legveszelyesebb_ovezete","timestamp":"2018. november. 08. 15:37","title":"Máig Európa legveszélyesebb övezete, pedig száz éve pusztított itt a háború ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A benzin literje bruttó 6, a gázolajé 5 forinttal kerül majd kevesebbe.","shortLead":"A benzin literje bruttó 6, a gázolajé 5 forinttal kerül majd kevesebbe.","id":"20181108_Olcsobb_lesz_az_uzemanyag_pentektol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c803e704-7614-492f-b116-368ebfa904ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Olcsobb_lesz_az_uzemanyag_pentektol","timestamp":"2018. november. 08. 09:44","title":"Olcsóbb lesz az üzemanyag péntektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b085c342-398c-43f0-af3d-1aa38c85a9a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosnak tartja a Google a nemrégiben bemutatott kijelzős okoshangszórót, a Google Home Hubot is, ám egy ismert fehérkalapos hacker erről másként vélekedik.","shortLead":"Biztonságosnak tartja a Google a nemrégiben bemutatott kijelzős okoshangszórót, a Google Home Hubot is, ám egy ismert...","id":"20181107_jerry_gamblin_biztonsagi_kutato_google_home_hub_platform_sebezhetoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b085c342-398c-43f0-af3d-1aa38c85a9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db9c5a7-c5b2-4fe6-b99f-7447109c8028","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_jerry_gamblin_biztonsagi_kutato_google_home_hub_platform_sebezhetoseg","timestamp":"2018. november. 07. 15:03","title":"Még a hackert is sokkolta a Google otthoni okosságának sebezhetősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]