[{"available":true,"c_guid":"e0453e9c-d459-4f32-bb67-60a86a425935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadik napja tartanak a tüntetések Budapesten, amelyek szerdán az úgynevezett \"rabszolgatörvény\" botrányos parlamenti elfogadása után kezdődtek. A pénteki tüntetésen beszédeket is tartottak, ahol szinte minden ellenzéki párt képviselője felszólalt. A tüntetők ezután vonulni kezdtek, de hosszas békés vonulás után végül visszatértek a Kossuth térre, ahol ismét megdobálták a rendőröket, akik könnygázt vetettek be. Kövesse velünk a nap eseményeit percről percre! ","shortLead":"Harmadik napja tartanak a tüntetések Budapesten, amelyek szerdán az úgynevezett \"rabszolgatörvény\" botrányos parlamenti...","id":"20181214_rabszolgatorveny_tuntetesek_harmadik_nap_Kossuth_ter_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0453e9c-d459-4f32-bb67-60a86a425935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8c7d0b-e054-4f8f-9f60-6c258e0fea4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_rabszolgatorveny_tuntetesek_harmadik_nap_Kossuth_ter_percrol_percre","timestamp":"2018. december. 14. 17:10","title":"Újra könnygázt használtak a rendőrök a Kossuth téren - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea537354-56c7-42ec-b056-be82a1754e6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lefilmezett tolvaj nem a reptéri rakodók közül került ki.","shortLead":"A lefilmezett tolvaj nem a reptéri rakodók közül került ki.","id":"20181215_Ilyen_arcatlan_repteri_lopast_talan_meg_nem_latott__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea537354-56c7-42ec-b056-be82a1754e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571ba2f3-704a-433a-b0a6-c16f5d8e2ddf","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Ilyen_arcatlan_repteri_lopast_talan_meg_nem_latott__video","timestamp":"2018. december. 15. 10:16","title":"Ilyen arcátlan reptéri lopást talán még nem látott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervének állásfoglalása a bevándorlási különadóról. A szervezet szerint a törvényt hatályon kívül kell helyezni.","shortLead":"Megérkezett az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervének állásfoglalása a bevándorlási...","id":"20181214_Velencei_Bizottsag_Hatalyon_kivul_kell_helyezni_a_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074498be-b20b-484e-b4f2-afc4d2635d84","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Velencei_Bizottsag_Hatalyon_kivul_kell_helyezni_a_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. december. 14. 18:47","title":"Velencei Bizottság: Hatályon kívül kell helyezni a bevándorlási különadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a621d9-2269-4899-bb34-7144d2b858e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen közzétett szabadalom mutatja a Samsung első olyan okostelefonját, amely Infinity U kijelzőt kapna.","shortLead":"Egy frissen közzétett szabadalom mutatja a Samsung első olyan okostelefonját, amely Infinity U kijelzőt kapna.","id":"20181214_samsung_szabadalom_infinity_u_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75a621d9-2269-4899-bb34-7144d2b858e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7c5ebc-1df7-4838-8c2f-f9c5f1b2c061","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_samsung_szabadalom_infinity_u_kijelzo","timestamp":"2018. december. 14. 15:03","title":"Rákapcsol a Samsung, az Infinity O után jönnek az Infinity U és V képernyők a telefonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5c7689-7635-4635-a159-1ca1f85407c7","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A neves londoni aukciósház, a Chirstie’s rekordot ért el a minap licitre bocsátott Macallan 60 YO 1926-os whisky eladásával. A leütési ár 1,2 millió fontnál állt meg, ami kb.1,5 millió dollárt, illetve 432 millió forintot kóstál.\r

\r

","shortLead":"A neves londoni aukciósház, a Chirstie’s rekordot ért el a minap licitre bocsátott Macallan 60 YO 1926-os whisky...","id":"20181215_Valakinek_mar_megvan_a_karacsonyi_ajandeka__432_millios_whisky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e5c7689-7635-4635-a159-1ca1f85407c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1fe051-66ad-4993-acaf-9297c2838f16","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Valakinek_mar_megvan_a_karacsonyi_ajandeka__432_millios_whisky","timestamp":"2018. december. 15. 16:57","title":"Valakinek már megvan a karácsonyi ajándéka - 432 milliós whisky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddeeefe7-3b0b-4eab-b039-af494c3ccf8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom képviselője a Facebookra írta ki, hogy ha veszélyben érzik a Szent Koronát, a Kossuth térre hívja a Betyársereg háromszáz jól képzett emberét.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom képviselője a Facebookra írta ki, hogy ha veszélyben érzik a Szent Koronát, a Kossuth térre hívja...","id":"20181214_volner_janos_betyarsereg_tuntetes_demonstracio_kossuth_ter_tuloratorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddeeefe7-3b0b-4eab-b039-af494c3ccf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ea0ae3-edf2-43ca-b138-b870dbfa34d3","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_volner_janos_betyarsereg_tuntetes_demonstracio_kossuth_ter_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 14. 18:07","title":"Volner ráeresztené a Betyársereget a tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg tárta fel, hogy a Huawei kínai főhadiszállása egyben egy titkos labor otthona is, ahol jövőbeni technológiák után kutatnak.","shortLead":"A Bloomberg tárta fel, hogy a Huawei kínai főhadiszállása egyben egy titkos labor otthona is, ahol jövőbeni...","id":"20181214_huawei_titkos_laboratorium_sencsen_meng_van_csou","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2385c3-5dd5-4f52-b2e8-e8c1beaa977d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_huawei_titkos_laboratorium_sencsen_meng_van_csou","timestamp":"2018. december. 15. 13:03","title":"Állítólag van egy titkos laboratóriuma a Huaweinek, amit csak úgy hívnak: a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalos forrásból származó jelentések szerint az elmúlt másfél évben a kínai hackerek több olyan információt is elloptak az amerikai haditengerészettől, ami érzékenyen érintheti a hadsereget.","shortLead":"A hivatalos forrásból származó jelentések szerint az elmúlt másfél évben a kínai hackerek több olyan információt is...","id":"20181214_kina_hacker_amerikai_haditengereszet_amerikai_hadsereg_hackertamadas_kibertamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88dbfa94-44cf-4eec-827d-539ec6dcfd5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_kina_hacker_amerikai_haditengereszet_amerikai_hadsereg_hackertamadas_kibertamadas","timestamp":"2018. december. 14. 20:08","title":"Kínai hackerek szálltak rá az amerikai haditengerészetre, rakétaterveket is loptak tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]