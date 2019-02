Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emelés mértékét nem közölték.","shortLead":"Az emelés mértékét nem közölték.","id":"20190220_Suzuki_a_bonuszrol_mar_megegyeztek_a_beremelesrol_meg_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1497d218-df58-41eb-996f-0b3fa6199d34","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_Suzuki_a_bonuszrol_mar_megegyeztek_a_beremelesrol_meg_nem","timestamp":"2019. február. 20. 15:04","title":"Suzuki: a bónuszról már megegyeztek, a béremelésről még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy szabályos V alak rajzolódik ki a következő napok időjárásában.","shortLead":"Egy szabályos V alak rajzolódik ki a következő napok időjárásában.","id":"20190219_Beszakad_a_homerseklet_szombaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039c54aa-a290-4081-acca-be2169065600","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Beszakad_a_homerseklet_szombaton","timestamp":"2019. február. 19. 18:32","title":"Beszakad a hőmérséklet szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50000952-4176-4125-bba7-babf3b4611fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Holnap mutatja be a Xiaomi a saját Galaxy S10-konkurensét. A Xiaomi Mi 9-nek lesz egy átlátszó változata is, de akárcsak a tavalyi modell esetében, ez a telefon sem úgy átlátszó, ahogy gondolnánk.","shortLead":"Holnap mutatja be a Xiaomi a saját Galaxy S10-konkurensét. A Xiaomi Mi 9-nek lesz egy átlátszó változata is, de...","id":"20190219_xiaomi_mi9_explorer_edition_atlatszo_mobil_magyarazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50000952-4176-4125-bba7-babf3b4611fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d67bbb-6c74-477e-9db4-f9945bba4ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_xiaomi_mi9_explorer_edition_atlatszo_mobil_magyarazat","timestamp":"2019. február. 19. 20:03","title":"Újabb átlátszó telefon jön a Xiaomitól, de ez sem úgy átlátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc54d54-2347-41fb-a692-4246253836bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csepeli polgármester utólag kérte, hogy a megállók fedettek legyenek, ráadásul még egy plusz zöldfalat is be kellett iktatni, ezért megdrágult a Szent Imre téri buszpályaudvar áttervezése.","shortLead":"A csepeli polgármester utólag kérte, hogy a megállók fedettek legyenek, ráadásul még egy plusz zöldfalat is be kellett...","id":"20190219_40_szazalekkal_dragult_az_egyik_nagy_budapesti_buszpalyaudvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cc54d54-2347-41fb-a692-4246253836bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959c87b7-e044-4ced-8855-2837f0667429","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_40_szazalekkal_dragult_az_egyik_nagy_budapesti_buszpalyaudvar","timestamp":"2019. február. 19. 16:23","title":"40 százalékkal drágult az egyik nagy budapesti buszpályaudvar tervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1f2665-be3b-42db-86d4-214373dd479f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A külföldre költőző magyarok sorsa hálás téma, leginkább azért, mert főleg a riasztó statisztikákat ismerjük, és mindig hatásos arcot adni a számoknak. Az RTL Klub pont erre vállalkozott az Isten veled, Magyarország! című új dokumentumsorozatával.","shortLead":"A külföldre költőző magyarok sorsa hálás téma, leginkább azért, mert főleg a riasztó statisztikákat ismerjük, és mindig...","id":"20190219_Kivandorlas_RTL_Klub_Isten_veled_Magyarorszag_dokusorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b1f2665-be3b-42db-86d4-214373dd479f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdafdb7-a751-407c-a4ab-23eea1dd9f74","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Kivandorlas_RTL_Klub_Isten_veled_Magyarorszag_dokusorozat","timestamp":"2019. február. 19. 11:57","title":"Minden kivándorlás mögött van egy egyéni sors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d8eee2-3da6-4076-a137-7353c8e09e40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymillió tranzakcióval közel 3,9 milliárd forintot költöttek a K&H mobiltárcás ügyfelei a másfél évvel ezelőtti indulás óta. A mérföldkő apropóján kiadott banki közlemény igen jelentős különbségre mutat rá a nemek között.","shortLead":"Egymillió tranzakcióval közel 3,9 milliárd forintot költöttek a K&H mobiltárcás ügyfelei a másfél évvel ezelőtti...","id":"20190219_kh_bank_mobiltarca_egymillio_tranzakcio_mobilfizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3d8eee2-3da6-4076-a137-7353c8e09e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa2bc05-a45b-4097-920d-f988fc601dd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_kh_bank_mobiltarca_egymillio_tranzakcio_mobilfizetes","timestamp":"2019. február. 19. 15:03","title":"Különös férfi-női különbség jött ki, amikor a K&H megnézte, kik fizetnek a telefonjukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d475585-36f2-41be-9ef5-19b2cbb9f960","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 4,5 milliárd eurót kell fizetnie az UBS banknak, a bíróság szerint nagyüzemben folyt a pénzmosás.","shortLead":"Összesen 4,5 milliárd eurót kell fizetnie az UBS banknak, a bíróság szerint nagyüzemben folyt a pénzmosás.","id":"20190220_Gigantikus_buntetest_kapott_az_UBS_bank_adocsalasert_es_penzmosasert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d475585-36f2-41be-9ef5-19b2cbb9f960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd421bb4-5154-46a9-99de-fc60bbf7ba6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Gigantikus_buntetest_kapott_az_UBS_bank_adocsalasert_es_penzmosasert","timestamp":"2019. február. 20. 15:20","title":"Gigantikus büntetést kapott az UBS bank adócsalásért és pénzmosásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a8229-74a5-4a6a-9879-85906b7b5b12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Virginie Viard lesz az új kreatív igazgató.","shortLead":"Virginie Viard lesz az új kreatív igazgató.","id":"20190220_Megvan_Karl_Lagerfeld_utoda_a_Chanelnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a24a8229-74a5-4a6a-9879-85906b7b5b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a498bf-1f4a-4473-a23a-08bfa97586b6","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Megvan_Karl_Lagerfeld_utoda_a_Chanelnel","timestamp":"2019. február. 20. 10:42","title":"Megvan Karl Lagerfeld utóda a Chanelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]