[{"available":true,"c_guid":"b1722e0e-26f2-4d58-8aaf-3ceaf34a86d2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egykori köztársasági elnökre emlékező intézetre idén különböző címeken összesen 610 millió, a következő évtől évente 850 millió forintot szán a kormány a legújabb rendelet szerint.","shortLead":"Az egykori köztársasági elnökre emlékező intézetre idén különböző címeken összesen 610 millió, a következő évtől évente...","id":"20190425_Madl_Ferenc_Intezet_alakul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1722e0e-26f2-4d58-8aaf-3ceaf34a86d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ee0d67-84e8-43c2-87dc-b6389396e53c","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Madl_Ferenc_Intezet_alakul","timestamp":"2019. április. 25. 20:06","title":"Évi több száz millió forintból alapít Mádl Ferenc Intézetet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01332e90-db17-4388-9f87-447e4482d5f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A népszavazást várhatóan a nyár második felében tartják majd, a polgármester szerint a kérdés nem helytálló. ","shortLead":"A népszavazást várhatóan a nyár második felében tartják majd, a polgármester szerint a kérdés nem helytálló. ","id":"20190424_Helyi_nepszavazassal_dontik_el_Revfulopon_hogy_epitseneke_kikotot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01332e90-db17-4388-9f87-447e4482d5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b75f56-a978-44e9-853d-f5764cb04700","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190424_Helyi_nepszavazassal_dontik_el_Revfulopon_hogy_epitseneke_kikotot","timestamp":"2019. április. 24. 21:19","title":"Helyi népszavazással döntik el Révfülöpön, hogy építsenek-e kikötőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG címlapjai, illetve a címlapokból készült utcai plakátjai évtizedek óta csipkedik, kritizálják a közélet visszásságait, s ezzel közvetve a mindenkori politikai hatalmat is. Számtalan olyan címlap futott ki a szerkesztőségből, mely bosszanthatta az éppen regnáló kormányt, vagy annak tagjait. A mostani politikai hatalom eljutott odáig, hogy ezt megelégelve, piaci intézkedésnek álcázott cenzúrával eltakaríttatta a HVG címlapjait a hirdetőoszlopokról. Ahogy a lap aktuális címlapja fogalmaz: Berágtak. Az biztosnak tűnik, hogy nem a Rogán Cecíliát pénzből hajlított hajcsavarókban ábrázoló múlt heti plakát volt az egyedüli ok, mely miatt a HVG nemkívánatos lett a közterületen. De vajon melyik címlapja miatt rágott be leginkább a Fidesz a HVG-re? Ön szerint? Mutatjuk az esélyeseket. Szavazzon! ","shortLead":"A HVG címlapjai, illetve a címlapokból készült utcai plakátjai évtizedek óta csipkedik, kritizálják a közélet...","id":"20190425_HVG_cimlap_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b7d9f0-2b79-4a32-bc68-060c0be932eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_HVG_cimlap_szavazas","timestamp":"2019. április. 25. 10:35","title":"Melyik címlapon rágott be leginkább a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993470be-a5ab-4825-987d-e4d5b9026f48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állandó informatikushiányt a diáklányok érdeklődésének felkeltésével próbálja megoldani több szervezet is.","shortLead":"Az állandó informatikushiányt a diáklányok érdeklődésének felkeltésével próbálja megoldani több szervezet is.","id":"20190425_A_csalad_riasztja_el_a_legtobb_lanyt_az_informatika_tanulasatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=993470be-a5ab-4825-987d-e4d5b9026f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54554ccf-3db3-489b-8f17-ea7f6cdc870e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_A_csalad_riasztja_el_a_legtobb_lanyt_az_informatika_tanulasatol","timestamp":"2019. április. 25. 16:37","title":"A család riasztja el a legtöbb lányt az informatika tanulásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elmondta: nem idegenkezűség miatt halt meg a férfi.","shortLead":"A rendőrség elmondta: nem idegenkezűség miatt halt meg a férfi.","id":"20190424_Verzo_holttest_fekudt_a_Keleti_palyaudvarnal_de_nem_tortent_buncselekmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fd1df6-ce4f-468a-8284-7788ad423035","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Verzo_holttest_fekudt_a_Keleti_palyaudvarnal_de_nem_tortent_buncselekmeny","timestamp":"2019. április. 24. 16:04","title":"Vérző holttest feküdt a Keleti pályaudvarnál, de nem történt bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd62f76-0478-4f5b-b7f6-70430ef149ee","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Budapest Honvéd kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába, ugyanis 2-1-es hazai sikerét követően idegenben 3-0-ra múlta felül a másodosztályú Soroksárt az elődöntő szerdai visszavágóján.","shortLead":"A Budapest Honvéd kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába, ugyanis 2-1-es hazai sikerét követően...","id":"20190424_budapest_honved_mol_vidi_fc_labdarugo_magyar_kupa_donto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd62f76-0478-4f5b-b7f6-70430ef149ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c242db-0cd3-4e7e-8917-925b98cf9b83","keywords":null,"link":"/sport/20190424_budapest_honved_mol_vidi_fc_labdarugo_magyar_kupa_donto","timestamp":"2019. április. 24. 17:33","title":"A Honvéd és a Vidi vívja a kupadöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080e5cc2-0036-4371-af78-9c2ce877b257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmi csúcson az EU támogatottsága - derül ki az új Eurobarometer felmérésből.","shortLead":"Történelmi csúcson az EU támogatottsága - derül ki az új Eurobarometer felmérésből.","id":"20190425_Igy_is_lehet_beszelni_az_EPvalasztasrol_lirai_kisfilmben_buzdit_a_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=080e5cc2-0036-4371-af78-9c2ce877b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b896de3-eefd-4cb2-ac71-b5dec769f3b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Igy_is_lehet_beszelni_az_EPvalasztasrol_lirai_kisfilmben_buzdit_a_parlament","timestamp":"2019. április. 25. 10:58","title":"Így is lehet beszélni az EP-választásról: lírai kisfilmben buzdít a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2feaee69-4716-48a5-a484-99f39e2c95fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt is megoldottuk, így osztotta meg az esetet Facebook-oldalán.","shortLead":"Ezt is megoldottuk, így osztotta meg az esetet Facebook-oldalán.","id":"20190424_Defektet_kapott_Gyurcsany_de_megjavitotta_es_ezt_le_is_fotozta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2feaee69-4716-48a5-a484-99f39e2c95fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0f19d5-9b1d-4d0c-8c68-55f7e96ca4d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_Defektet_kapott_Gyurcsany_de_megjavitotta_es_ezt_le_is_fotozta","timestamp":"2019. április. 24. 19:25","title":"Defektet kapott Gyurcsány, de megjavította, és ezt le is fotózta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]