[{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A független képviselő is utánaérdeklődött a hajléktalansággal fenyegetett kilencgyerekes család ügyének Czerván Györgynél, Zsámbok és környéke országgyűlési képviselőjénél. A politikus a polgármesterhez irányította.","shortLead":"A független képviselő is utánaérdeklődött a hajléktalansággal fenyegetett kilencgyerekes család ügyének Czerván...","id":"20190510_Szel_Bernadett_Orban_utan_a_terseg_fideszes_kepviseloje_is_lepattintotta_a_kilencgyerekes_csaladot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e12ce1f-53a3-4b84-9743-97b20db60cf9","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Szel_Bernadett_Orban_utan_a_terseg_fideszes_kepviseloje_is_lepattintotta_a_kilencgyerekes_csaladot","timestamp":"2019. május. 10. 19:06","title":"Szél Bernadett: Orbán után a térség fideszes képviselője is lepattintotta a kilencgyerekes családot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dab15be-591d-47fe-9acc-0bfaa3dc0db8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A természetes anyagok szerkezetét utánzó habszivacsot fejlesztettek ki kínai tudósok, melynek segítségével különválasztható egymástól a víz és az olaj, vagyis alkalmas az olajszennyezés elhárítására.","shortLead":"A természetes anyagok szerkezetét utánzó habszivacsot fejlesztettek ki kínai tudósok, melynek segítségével...","id":"20190512_polipropilen_habszivacs_viz_olaj_kulonvalasztasa_olajszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dab15be-591d-47fe-9acc-0bfaa3dc0db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d114da-b17f-4997-a85f-8a95cab4c3b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_polipropilen_habszivacs_viz_olaj_kulonvalasztasa_olajszennyezes","timestamp":"2019. május. 12. 10:03","title":"Egy különleges szivaccsal különválasztható a víz és az olaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiút három testvére várja otthon. ","shortLead":"A kisfiút három testvére várja otthon. ","id":"20190510_Mesgzuletett_Kim_Kardashian_es_Kanye_West_negyedik_gyereke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65556cad-1263-4609-a132-d9976fb15c7e","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Mesgzuletett_Kim_Kardashian_es_Kanye_West_negyedik_gyereke","timestamp":"2019. május. 10. 20:44","title":"Megszületett Kim Kardashian és Kanye West negyedik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A május 26-i EP-választás után komoly földmozgások várhatók az európai politikai életben. Ezzel kapcsolatban ütköztette érveit Mráz Ágoston Sámuel és Horn Gábor. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A május 26-i EP-választás után komoly földmozgások várhatók az európai politikai életben. Ezzel kapcsolatban ütköztette...","id":"20190511_fulke_europai_parlamenti_valasztas_2019_orban_viktor_europaineppart_mraz_agoston_horn_gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79d98e1-e17b-4283-acfc-089600ea45bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_fulke_europai_parlamenti_valasztas_2019_orban_viktor_europaineppart_mraz_agoston_horn_gabor","timestamp":"2019. május. 11. 10:00","title":"Fülke: Merre tart Európa és mi vár Orbán Viktor pártcsaládjára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66ecceb-22fb-41f4-a807-1b09cb0842a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak félrebeszélés lenne Trócsányi László szerint a dolog, és úgysem értenek egyet a migráció ügyében, ezért nem áll ki vitázni Tóth Bertalannal. Szijjártó Péter korábban arról beszélt, fájóan hiányoznak a racionális viták az EU-ról.","shortLead":"Csak félrebeszélés lenne Trócsányi László szerint a dolog, és úgysem értenek egyet a migráció ügyében, ezért nem áll ki...","id":"20190510_A_Fidesz_nem_akar_EPlistavezetoi_vitat_az_MSZPvel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c66ecceb-22fb-41f4-a807-1b09cb0842a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0812e609-a03b-4b5e-8c4e-7df618d07d1b","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_A_Fidesz_nem_akar_EPlistavezetoi_vitat_az_MSZPvel","timestamp":"2019. május. 10. 14:44","title":"A Fidesz nem akar EP-listavezetői vitát az MSZP-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8badcfb-cd92-4bf7-8c87-15cf2c9114c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ártándon bukott le egy férfi, aki egy lopott autóval akart az országba behajtani.","shortLead":"Ártándon bukott le egy férfi, aki egy lopott autóval akart az országba behajtani.","id":"20190512_opel_Artand_lopott_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8badcfb-cd92-4bf7-8c87-15cf2c9114c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8d86f9-8c9c-428c-87f4-ddb116487afe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_opel_Artand_lopott_auto","timestamp":"2019. május. 12. 09:15","title":"Szinte a szalonból jött a sokmilliós Opel, amit a határon elkaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan független hatóságot kéne létrehozni, ami gondoskodna arról, hogy a közösségi hálózatok átláthatóak legyenek, ha kell, bírságolna, de nem ítélné meg a megjelenő tartalmakat.\r

\r

","shortLead":"Olyan független hatóságot kéne létrehozni, ami gondoskodna arról, hogy a közösségi hálózatok átláthatóak legyenek, ha...","id":"20190510_Zuckerberg_A_francia_gyuloletbeszedszabalyozas_az_egesz_EUnak_pelda_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4abd152-aa58-4638-afaa-6f61cd08f239","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_Zuckerberg_A_francia_gyuloletbeszedszabalyozas_az_egesz_EUnak_pelda_lehet","timestamp":"2019. május. 10. 20:50","title":"Zuckerberg: A francia gyűlöletbeszéd-szabályozás az egész EU-nak példa lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Instagramján mutogatja a sztár, most épp mibe invesztált jó sok pénzt. ","shortLead":"Instagramján mutogatja a sztár, most épp mibe invesztált jó sok pénzt. ","id":"20190511_Utasszallitot_vett_maganak_a_hires_rapper_Drake_magangepet_csinal_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8702fe0e-b3f3-432c-b843-45354c532016","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Utasszallitot_vett_maganak_a_hires_rapper_Drake_magangepet_csinal_belole","timestamp":"2019. május. 11. 13:50","title":"Utasszállítót vett magának a híres rapper, Drake, magángépet csinál belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]