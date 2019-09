Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Középpontban az állami támogatás.","shortLead":"Középpontban az állami támogatás.","id":"20190921_Havas_HenrikATV_csorte_a_Hit_Gyulekezeterol_es_a_Fideszrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52aa8561-39a0-455d-8724-3887ae0ea5db","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Havas_HenrikATV_csorte_a_Hit_Gyulekezeterol_es_a_Fideszrol","timestamp":"2019. szeptember. 21. 19:47","title":"Havas Henrik-ATV csörte a Hit Gyülekezetéről és a Fideszről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da26246-ffc7-4db5-b2aa-24a19834a9a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Százezrek jelezték, hogy részt vesznek az 51-es körzet szeptemberi lerohanásán, amihez az amerikai hadsereg egy fontos részének is volt néhány szava. Nem kellett volna.","shortLead":"Százezrek jelezték, hogy részt vesznek az 51-es körzet szeptemberi lerohanásán, amihez az amerikai hadsereg egy fontos...","id":"20190922_amerikai_hadsereg_51_es_korzet_b_2_bombazo_lopakodo_urlenyek_ufok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8da26246-ffc7-4db5-b2aa-24a19834a9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ae2b3c-5312-4722-a0e6-ee1e5a6b01be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_amerikai_hadsereg_51_es_korzet_b_2_bombazo_lopakodo_urlenyek_ufok","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:33","title":"Elnézést kért az amerikai hadsereg, amiért azzal viccelődtek, hogy lebombázzák az ufóhívőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac03b03-10c0-4321-b390-5f2a32412699","c_author":"Szabó Yvette - Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Településfejlesztési Operatív Program keretében nagyon sok település nyert 2018-ban tíz- vagy százmilliókat a helyi identitás és kohézió erősítésére, azonban néhány példát átnézve elmondható, Kecskemét időzített a legjobban, számtalan kedves esemény várja a választás előtt a szavazókat, amelyről természetesen a fideszes polgármester, illetve a választókerület fideszes képviselője sem hiányozhat.","shortLead":"A Településfejlesztési Operatív Program keretében nagyon sok település nyert 2018-ban tíz- vagy százmilliókat a helyi...","id":"20190923_kecskemet_kampany_fidesz_eu_penz_szemereyne_pataki_klaudia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dac03b03-10c0-4321-b390-5f2a32412699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9697161d-0b38-4f4a-b390-9864bf4df1f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_kecskemet_kampany_fidesz_eu_penz_szemereyne_pataki_klaudia","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:10","title":"Kreatív kampány Kecskeméten: az uniós pénz is jól jön a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Művéres tüntetés Budapesten, patthelyzet Izraelben a választás után és a legforróbb 5 év. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Művéres tüntetés Budapesten, patthelyzet Izraelben a választás után és a legforróbb 5 év. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20190923_Radar_360_A_nap_amikor_kiturnak_az_allami_berloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5efd48a-d07d-47eb-8092-3780ef86f1c2","keywords":null,"link":"/360/20190923_Radar_360_A_nap_amikor_kiturnak_az_allami_berloket","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:00","title":"Radar 360: A nap, amikor kitúrnák az állami bérlőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d089b5ac-4aba-40bf-945c-791af6a9c700","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elég, ha annyit mondunk, hogy genetikailag közelebb állunk a kelet-afrikai népekhez, mint azok a dél-afrikaiakhoz.","shortLead":"Elég, ha annyit mondunk, hogy genetikailag közelebb állunk a kelet-afrikai népekhez, mint azok a dél-afrikaiakhoz.","id":"201938_biologusok_arasszizmus_ellen_feketenfeheren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d089b5ac-4aba-40bf-945c-791af6a9c700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3e6842-31e8-4802-ae4f-81d01c47834c","keywords":null,"link":"/360/201938_biologusok_arasszizmus_ellen_feketenfeheren","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:40","title":"Ha még nem tette, most kénytelen lesz tudomásul venni, hogy afrikai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ed3ca4-9474-4f92-90e1-b9b612a96180","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óvodában a népszerűtlen gyerekek kicsit gyakrabban kapnak el valamilyen betegséget - ezt állapította meg egy frissen publikált norvég tanulmány.","shortLead":"Az óvodában a népszerűtlen gyerekek kicsit gyakrabban kapnak el valamilyen betegséget - ezt állapította meg egy frissen...","id":"20190921_ovodas_gyerekek_megbetegedes_tanulmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48ed3ca4-9474-4f92-90e1-b9b612a96180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0660ec1-3ccc-4dfa-81bd-0cd5e31f85e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_ovodas_gyerekek_megbetegedes_tanulmany","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:03","title":"Tudósok megvizsgáltak 579 óvodást, és azt mondják, rosszul járhat, aki nem népszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Unai Emery már régóta figyeli a magyar középpályást.","shortLead":"Unai Emery már régóta figyeli a magyar középpályást.","id":"20190923_Az_Arsenal_kifejezetten_Szoboszlaira_hajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c841c457-3706-4bfb-96a9-8d552ff5b650","keywords":null,"link":"/sport/20190923_Az_Arsenal_kifejezetten_Szoboszlaira_hajt","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:05","title":"Az Arsenal nagyon akarja Szoboszlait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11826bd-d794-4d8f-9a42-3283d90f36d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke szerint nem nyitható újra a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről szóló megállapodás, és katasztrofális következményei lennének, ha az Egyesült Királyság rendezetlen módon lépne ki az Európai Unióból.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke szerint nem nyitható újra a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről szóló...","id":"20190922_Juncker_Nem_nyithato_ujra_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a11826bd-d794-4d8f-9a42-3283d90f36d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55a58ca-fb42-46a4-ae8f-9bbc354a9d96","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Juncker_Nem_nyithato_ujra_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:31","title":"Juncker: Nem nyitható újra a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]