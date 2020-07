Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Balaton-parti település polgármestere a Facebookon számolt be a keresésről.","shortLead":"A Balaton-parti település polgármestere a Facebookon számolt be a keresésről.","id":"20200702_Eltunt_egy_negyeves_kisfiu_Revfulopon__dronok_is_segitettek_a_kereseseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072679dc-6b86-4647-806d-e2bc9aa5f36a","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Eltunt_egy_negyeves_kisfiu_Revfulopon__dronok_is_segitettek_a_kereseseben","timestamp":"2020. július. 02. 15:37","title":"Eltűnt egy négyéves kisfiú Révfülöpön – drónok is segítettek a keresésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4383f4c1-4dfb-4f90-8c8b-46fc935d3444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A háztartásokban világszerte egyre nagyobb televíziók jelennek meg, az átlagos méret az elmúlt öt évben 40-ről közel 48 colosra nőtt, ez pedig a magyar otthonokban is meglátszik. A Samsung kutatása szerint a hazai felhasználók 73 százaléka számára fontos a képátmérő egy új tévé vásárlásakor, így a használatban lévő készülékek több mint egy harmada 43 colosnál is nagyobb, négyötöde pedig 5 évnél fiatalabb.","shortLead":"A háztartásokban világszerte egyre nagyobb televíziók jelennek meg, az átlagos méret az elmúlt öt évben 40-ről közel 48...","id":"20200701_samsung_nepszeru_tevemeret_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4383f4c1-4dfb-4f90-8c8b-46fc935d3444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9451b160-609e-40ff-9f67-e2c1b7c8c5d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_samsung_nepszeru_tevemeret_kutatas","timestamp":"2020. július. 01. 21:03","title":"Mekkora tévét vesznek most a magyarok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4cfa04-d8ed-4067-a116-ecf689dce892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn délben még biztatást kaptak az oktatást államtitkártól az iskolájuk megmentésért kétszáz kilométert lefutó szülők, csütörtökön pedig kiderült, hogy mégis bezárhat a mártélyi iskola. Az önkormányzat és a szülők is az oktatási jogok biztosához fordultak.","shortLead":"Hétfőn délben még biztatást kaptak az oktatást államtitkártól az iskolájuk megmentésért kétszáz kilométert lefutó...","id":"20200702_Hidegzuhany_a_Martelyrol_Maruzsahoz_futoknak_megis_iskola_nelkul_marad_a_falu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4cfa04-d8ed-4067-a116-ecf689dce892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f7e882-0add-4e0c-affe-58b592d32a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Hidegzuhany_a_Martelyrol_Maruzsahoz_futoknak_megis_iskola_nelkul_marad_a_falu","timestamp":"2020. július. 02. 13:56","title":"Hidegzuhany a Mártélyról Maruzsához futóknak: mégis iskola nélkül marad a falu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac27497-10e0-4db7-8802-159b0bdfa466","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Az alkotmánybíróság szerint az NBB nem veszélyezteti a Magyar Nemzeti Bank alkotmányos feladatellátását.","shortLead":"Az alkotmánybíróság szerint az NBB nem veszélyezteti a Magyar Nemzeti Bank alkotmányos feladatellátását.","id":"20200703_Nem_sertik_az_Alaptorvenyt_a_Moszkvabol_idetelepult_bank_kivaltsagai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bac27497-10e0-4db7-8802-159b0bdfa466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d7ba3d-a49c-41e9-9175-ca6aaa05d6e6","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Nem_sertik_az_Alaptorvenyt_a_Moszkvabol_idetelepult_bank_kivaltsagai","timestamp":"2020. július. 03. 15:55","title":"Nem sértik az Alaptörvényt a Moszkvából idetelepült bank kiváltságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harminc fok körüli maximumokra lehet számítani.","shortLead":"Harminc fok körüli maximumokra lehet számítani.","id":"20200703_kanikula_szel_zivatar_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37fa83e-2ead-428a-ab78-f4838e63023f","keywords":null,"link":"/elet/20200703_kanikula_szel_zivatar_idojaras","timestamp":"2020. július. 03. 17:06","title":"Csak a szokásos: kánikula, szél és zivatar várható a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590185d2-6f80-456e-88d3-9276816f2db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest előző vezetése négy nappal a tavalyi önkormányzati választások előtt adott engedélyt a munkálatokra.","shortLead":"Budapest előző vezetése négy nappal a tavalyi önkormányzati választások előtt adott engedélyt a munkálatokra.","id":"20200703_hajogyari_sziget_fakivagas_arviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=590185d2-6f80-456e-88d3-9276816f2db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36afc88a-fec3-41fa-a6cb-a476e0427ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_hajogyari_sziget_fakivagas_arviz","timestamp":"2020. július. 03. 10:35","title":"A kormány szerint szebb lesz a Hajógyári-sziget a fakivágások után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39935419-49c1-4571-b3d3-f2519d03a242","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az amerikai tornászok elképesztő erővel mutatták be a gyakorlatokat és gyűjtötték az érmeket a világversenyeken, miközben a rendszer, amely az őket évtizedeken át zaklató sportorvosnak védelmet nyújtott, tehetetlenné tette őket a visszaélésekkel szemben. Egy új dokumentumfilm most megpróbálja visszaadni nekik azt az erőt és tartást, amit Larry Nassar és a sportágat irányító hatalmasok elvettek tőlük. ","shortLead":"Az amerikai tornászok elképesztő erővel mutatták be a gyakorlatokat és gyűjtötték az érmeket a világversenyeken...","id":"20200702_Larry_Nassar_amerikai_tornaszok_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39935419-49c1-4571-b3d3-f2519d03a242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ea46a0-33f1-4e88-99f2-3815b4219b92","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Larry_Nassar_amerikai_tornaszok_zaklatas","timestamp":"2020. július. 02. 20:00","title":"A szörnyetegek a szemünk előtt vannak, csak észre kellene venni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9363543-393d-4b53-a1a8-f6b3440020f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég elárverezték a viccesnek szánt videója miatt meghurcolt makói testnevelőtanár vasalódeszkáját, a licitet egy szegedi vállalkozó nyerte. Az üzletember az önkormányzatnak passzolná tovább az ereklyét, hogy az új uszodában állítsák ki.","shortLead":"Nemrég elárverezték a viccesnek szánt videója miatt meghurcolt makói testnevelőtanár vasalódeszkáját, a licitet...","id":"20200703_vasalodeszka_mako_szeged_uszoda_arveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9363543-393d-4b53-a1a8-f6b3440020f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c591d9-3307-4b89-9b6f-0403884c6559","keywords":null,"link":"/elet/20200703_vasalodeszka_mako_szeged_uszoda_arveres","timestamp":"2020. július. 03. 12:25","title":"A híres vasalódeszka Szeged új uszodájának vitrinjébe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]