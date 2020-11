Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e0042e4-89b4-45fd-a590-3511026c74d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közös sajtónyilatkozatot tett a magyar és a lengyel miniszterelnök Budapesten: hat pontban tárgyalják, miért fogják alkalmazni a vétójogot az uniós költségvetési vitában. ","shortLead":"Közös sajtónyilatkozatot tett a magyar és a lengyel miniszterelnök Budapesten: hat pontban tárgyalják, miért fogják...","id":"20201126_Lengyel_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e0042e4-89b4-45fd-a590-3511026c74d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0e9344-2bdc-4971-997c-87ddd9baa08d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_Lengyel_magyar","timestamp":"2020. november. 26. 17:00","title":"Az Európai Unió szétesését vizionálta Budapesten a lengyel miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1549-cel többen haltak meg és 179-cel többen születtek idén októberben, mint egy évvel korábban.","shortLead":"1549-cel többen haltak meg és 179-cel többen születtek idén októberben, mint egy évvel korábban.","id":"20201125_szuletes_halal_demografia_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0eb692-cda6-437c-acab-e94a878ddcc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_szuletes_halal_demografia_ksh","timestamp":"2020. november. 25. 09:17","title":"15 százalékkal nőtt a halálozások száma, és nem csak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rishi Sunak szerint szükségállapot jön a gazdaságban, és bár a válság mérséklésére rengeteg pénzt költ az állam, így is évtizedes rekordra nőhet a munkanélküliek száma.","shortLead":"Rishi Sunak szerint szükségállapot jön a gazdaságban, és bár a válság mérséklésére rengeteg pénzt költ az állam, így is...","id":"20201126_A_brit_penzugyminiszter_szerint_csak_most_kezdodik_az_igazi_gazdasagi_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d959f01-ef00-4ac2-96ff-07ddea3f0ec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_A_brit_penzugyminiszter_szerint_csak_most_kezdodik_az_igazi_gazdasagi_valsag","timestamp":"2020. november. 26. 15:13","title":"A brit pénzügyminiszter szerint csak most kezdődik az igazi gazdasági válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ghislaine Maxwell még karanténban is van az egyik dolgozó pozitív koronavírustesztje miatt.","shortLead":"Ghislaine Maxwell még karanténban is van az egyik dolgozó pozitív koronavírustesztje miatt.","id":"20201126_Jeffrey_Epstein_Ghislaine_Maxwell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32eb2c99-5e9d-4b1d-a73c-2d366b84d80b","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Jeffrey_Epstein_Ghislaine_Maxwell","timestamp":"2020. november. 26. 10:39","title":"Óránként többször felébresztik Epstein volt barátnőjét a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da8f412-eefd-4d47-af69-8f2d86645095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ausztriában élő bosnyák férfit Magyarországon kapták el. Beismerő vallomást is tett.\r

","shortLead":"Az Ausztriában élő bosnyák férfit Magyarországon kapták el. Beismerő vallomást is tett.\r

","id":"20201126_rendort_gazolt_sopronban_letartoztattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9da8f412-eefd-4d47-af69-8f2d86645095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc5e4f-7899-489e-b9eb-958109af665e","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_rendort_gazolt_sopronban_letartoztattak","timestamp":"2020. november. 26. 15:39","title":"Letartóztatták a férfit, aki szándékosan elgázolt egy rendőrt Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki a foglalásait a turisztikai adatszolgáltató rendszeren keresztül is vezeti, márpedig a kis szállásadók rendszerint nem ilyenek.","shortLead":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki...","id":"20201126_mtu_szallashely_ntak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6dabf-3bbe-4f80-bef4-3b0b2e68329d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_mtu_szallashely_ntak","timestamp":"2020. november. 26. 07:20","title":"Már igényelhetik a szállodák az állami támogatást az elmaradt foglalásaik utáni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f6da51-dbbd-484e-8e9e-8303b12b71f7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Testközelből ismerkedtünk meg a normál hibrid hajtásláncú új Suzukival, amely kicsit olcsóbb mint az alapját adó Toyota és kiterjesztett garanciát vállalnak rá.","shortLead":"Testközelből ismerkedtünk meg a normál hibrid hajtásláncú új Suzukival, amely kicsit olcsóbb mint az alapját adó Toyota...","id":"20201126_beultunk_az_elso_hazai_suzuki_swacebe_mit_tud_a_8_millios_toyota_corolla_testver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37f6da51-dbbd-484e-8e9e-8303b12b71f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367f381b-ee2e-47f3-b882-0a4343553582","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_beultunk_az_elso_hazai_suzuki_swacebe_mit_tud_a_8_millios_toyota_corolla_testver","timestamp":"2020. november. 26. 07:59","title":"Beültünk az első hazai Suzuki Swace-be: mit tud a 8 milliós Toyota Corolla testvér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d1ec2d-d8c6-4363-b27c-6004f95f4e9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szép ígéreteket tett a kormány arról, miként lehet megvédeni a gazdaságot, de a részletszabályok elolvasása után nagyon sokan csalódtak.","shortLead":"Szép ígéreteket tett a kormány arról, miként lehet megvédeni a gazdaságot, de a részletszabályok elolvasása után nagyon...","id":"20201125_gazdasag_vedelem_jarvany_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d1ec2d-d8c6-4363-b27c-6004f95f4e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cd7e46-2795-4729-a951-e47b25434241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_gazdasag_vedelem_jarvany_valsag","timestamp":"2020. november. 25. 12:47","title":"A fele sem igaz annak, amit a gazdaság védelméről ígért a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]