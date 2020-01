Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e930205-9c4a-40a3-8a1d-0a8d33319391","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfontosabb, hogy egyáltalán nem lehet az utcákon csak úgy otthagyni egy elektromos rollert.","shortLead":"A legfontosabb, hogy egyáltalán nem lehet az utcákon csak úgy otthagyni egy elektromos rollert.","id":"20200109_Becsben_kihirdettek_a_villanyrollerezes_9_pontjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e930205-9c4a-40a3-8a1d-0a8d33319391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01443f1-054e-4131-90f9-5df8d337014e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_Becsben_kihirdettek_a_villanyrollerezes_9_pontjat","timestamp":"2020. január. 09. 08:42","title":"Bécsben kihirdették a villanyrolleresek 9 pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3891504-2eea-4c28-8280-855e2bf761b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Geoff Wilson motorizált jármű nélkül több mint ötezer kilométert tett meg.","shortLead":"Geoff Wilson motorizált jármű nélkül több mint ötezer kilométert tett meg.","id":"20200108_geoff_wilson_sarkvideki_ut_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3891504-2eea-4c28-8280-855e2bf761b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f46a04-2a3a-45fb-b5dd-5c82cebf6698","keywords":null,"link":"/elet/20200108_geoff_wilson_sarkvideki_ut_rekord","timestamp":"2020. január. 08. 19:10","title":"Minden idők leghosszabb sarkvidéki útját teljesítette egy ausztrál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egyelőre annyira vékony a takaró, hogy embert sehol nem bír el.","shortLead":"Egyelőre annyira vékony a takaró, hogy embert sehol nem bír el.","id":"20200107_Jegreteg_alakult_ki_a_Balatonon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a2318c-7c8b-47f1-b8dc-a3a3946d6fae","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Jegreteg_alakult_ki_a_Balatonon","timestamp":"2020. január. 07. 17:16","title":"Jégréteg alakult ki a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egész országban ott lesznek a kamerás civil rendőrautók, farkasok a Bükkben, kártérítés egy gyilkos szekrény miatt. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az egész országban ott lesznek a kamerás civil rendőrautók, farkasok a Bükkben, kártérítés egy gyilkos szekrény miatt...","id":"20200107_Radar360_Halottak_a_kemfonok_temetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f0fdde-13ff-4da4-8691-c40d0bdffecb","keywords":null,"link":"/360/20200107_Radar360_Halottak_a_kemfonok_temetesen","timestamp":"2020. január. 07. 17:30","title":"Radar360: Halottak a kémfőnök temetésén, saját jelölt nélkül maradt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3170038c-66ce-43a2-9637-506c96000cf2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányzati kommunikáció tenderein tízmilliárdokat nyerő cégeken kívül más nem is pályázott.","shortLead":"A kormányzati kommunikáció tenderein tízmilliárdokat nyerő cégeken kívül más nem is pályázott.","id":"20200108_267_millio_forintot_koltenek_el_kastelykommunikaciora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3170038c-66ce-43a2-9637-506c96000cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a328bfbd-10c7-4893-8dc5-8309ca131811","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_267_millio_forintot_koltenek_el_kastelykommunikaciora","timestamp":"2020. január. 08. 11:59","title":"267 millió forintot költenek el kastélykommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a95b84-99a0-4b78-a772-5029f3276dc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kéthetes bulisorozattal zárják le a nyolcéves történetet.","shortLead":"Kéthetes bulisorozattal zárják le a nyolcéves történetet.","id":"20200107_Bezar_az_Ankert_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5a95b84-99a0-4b78-a772-5029f3276dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0d4ef1-de63-4712-933b-1e68ff9ab9aa","keywords":null,"link":"/kultura/20200107_Bezar_az_Ankert_is","timestamp":"2020. január. 07. 11:19","title":"Bezár az Anker't is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jövőben ingáznak majd London és Észak-Amerika között és egy jótékonysági alapítványt szeretnének létrehozni. ","shortLead":"A jövőben ingáznak majd London és Észak-Amerika között és egy jótékonysági alapítványt szeretnének létrehozni. ","id":"20200108_Visszavonul_Harry_herceg_Meghan_Markle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078af7d2-afc9-444c-989c-ffca957e3008","keywords":null,"link":"/elet/20200108_Visszavonul_Harry_herceg_Meghan_Markle","timestamp":"2020. január. 08. 20:23","title":"Visszavonul és saját lábára áll Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c","c_author":"7scents.hu","category":"brandchannel","description":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük. ","shortLead":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább...","id":"7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173caee-24c0-4fce-8006-4e64ef6e94c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","timestamp":"2020. január. 09. 09:30","title":"Nem mindegy, hogy business meeting vagy randevú - Így válassza ki a tökéletes illatot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"7scents.hu","c_partnerlogo":"821e7b7c-b270-4037-8eb6-1f28d49caa30","c_partnertag":"7scents"}]